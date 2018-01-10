7 ошибок, которые мы совершаем при смене работы

Сменить работу часто бывает непросто. Однако если вы однажды выбрали ту или иную дорогу, это не означает, что вы всегда должны идти по ней. Важно понимать, что сменить работу никогда не поздно.

Да, вероятно, членам вашей семьи или друзьям покажется, что вы делаете ошибку, теряете что-то, но важно слушать себя.

Если вы чувствуете выгорание, вам скучно на работе или вам нужен глоток свежего воздуха, подумайте о том, чтобы поменять работу.

Однако при этом важно не совершать ошибок, которые совершают многие из тех, кто принимает решение поменять работу. Ниже мы подробнее расскажем об этих ошибках.

1. Принимать необдуманное решение

Прежде чем поменять место работа, необходимо провести глубокую и тщательную оценку того, почему вы хотите уйти с вашего текущего места работы.

Необходимо потратить достаточно много времени, чтобы понять, чем именно вы не удовлетворены, прежде чем вы захотите двигаться в другом направлении.

Попытайтесь честно ответить себе на вопрос о том, почему вы несчастны. Возможно, вам не нравится ваш начальник, а не сама сфера деятельности.

Многие люди проходят стадии нелюбви к своей работе, однако важно не просто разобраться, но и понять, можете ли вы что-то изменить в вашей текущей работе, чтобы она стала для вас более удовлетворительной.

2. Выбирать новую работу только на основе зарплаты

Несомненно, при смене работы необходимо мыслить стратегически и учитывать, помимо прочего, и финансовую составляющую.

Однако ваше решение не должно основываться только на финансовых факторах.

Если вы выберете высокооплачиваемую работу, которая не соответствует вашим интересам, ценностям и способностям, то вряд ли вы будете счастливы.

Возможно, поначалу вас это и будет устраивать, однако потом вы устанете и снова почувствуете разочарование и неудовлетворенность.

При этом не стоит совсем не обращать внимания на вопрос зарплаты, так как это важный фактор.

3. Не исследовать рынок труда

Если вы хотите изменить сферу деятельности, то важно четко представлять, что происходит на рынке труда в той сфере, которую вы решили выбрать.

Соответствуете ли вы требованиям работодателей, достаточно ли у вас навыков и квалификаций.

Иначе вы можете сильно разочароваться в своем решении и потерпеть неудачу.

4. Уходить со старой работы, не имея планов на новую

Как показывают исследования, гораздо проще найти новую работу, когда вы еще работаете на старой.

Дело в том, что пробелы в вашем резюме заставят нового работодателя задуматься о том, а стоит ли вас приглашать на собеседование.

Поэтому в ваших интересах оставаться на старой работе, до тех пор пока вы не нашли новую.

5. Игнорировать свои деловые контакты

Эксперты считают, что необходимо постоянно обновлять и освежать свои деловые контакты.

Даже если вы постоянно общаетесь с людьми, работающими в определенной сфере, вы не можете до конца понимать, что вас ждет в этой области, если вы захотите поменять сферу деятельности.

Возможно, вам помогут интервью или деловые встречи с работающими в интересующей вас области людьми.

Эксперты также советуют знакомиться с людьми, которые работают в компаниях, на которые вам хотелось бы работать.

6. Возвращаться к обучению

В зависимости от того, на какую область вы решили поменять свою сферу деятельности, вам может потребоваться дополнительное образование.

В некоторых сферах требования довольно жесткие, однако есть и такие сферы деятельности, где таких жестких рамок нет.

Многие думают, что поменять сферу деятельности без дополнительного образования невозможно, однако это не всегда так.

Вероятно, вы потратите деньги и время на обучение, которое вам могло бы и не пригодиться.

7. Не менять свое резюме для поиска новой работы

Даже если вы хотите поменять работу на что-то близкое к вашей сфере деятельности, вам все равно необходимо изменить свое резюме, чтобы оно соответствовало тем требованиям, которые предъявляет работодатель.

Нужно поменять его таким образом, чтобы работодатель оценил ваши качества, навыки и заслуги на прошлом месте работы, поэтому подчеркните те навыки, которые будут важны на новом месте работы, в новой области деятельности.