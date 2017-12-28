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Компании США меняют подход к поиску CEO из-за проблемы сексуальных домогательств
11:37 28.12.2017 |
Советы директоров американских корпораций ужесточили подход к поиску CEO из страха, что история сексуальных домогательств потенциальных кандидатов может очернить репутацию компании, пишет The Wall Street Journal.
В этом году несколько топ-менеджеров в медиаконцернах и высокотехнологичных компаниях уже потеряли посты из-за домогательств, которые имели место много лет назад. И новый подход затрагивает все большее число отраслей.
Впервые некоторые директора говорят о том, что готовы уволить действующего CEO, если станет известно о подобных нарушениях в его прошлом. В других компаниях предпочитают тщательные проверки кандидатов или целенаправленно ищут новых топ-менеджеров, которые будут в состоянии изменить неблагоприятную корпоративную культуру.
"Управление репутацией становится все более важным компонентом оценки бизнеса", - заявил гендиректор фармкомпании Allergan, член совета директоров Cisco Брент Сондерс. По его словам, сейчас не следует жалеть времени и денег, чтобы убедиться в безупречности будущего руководителя.
Компании США уже давно требуют проверки анкетных данных кандидатов на пост CEO, психологического обследования и рекомендаций. Несмотря на это, подобные проверки редко бывают по-настоящему строгими: службы безопасности и внештатные специалисты обычно ограничиваются изучением публичных данных о банкротстве, управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и разводах.
Еще один директор, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что в дальнейшем потенциальным CEO придется раскрывать о себе намного больше информации и соглашаться на трудовые договоры, предусматривающие суровые санкции за прошлые нарушения (включая сексуальные домогательства). "Мы сможем увольнять их по инициативе работодателя и требовать выплаты существенной компенсации", - заявил этот директор.
Специалист в области корпоративного управления Чарльз Эльсон, входящий в советы директоров HealthSouth Corp. и Bob Evans Farms Inc., также считает перспективным вариантом защиту компаний с помощью дополнительных положений трудового договора.
Однако для соглашений с CEO в США подобные пункты - большая редкость, утверждают юристы. Обычно договор позволяет совету директоров уволить главу компании за пренебрежение обязанностями, правонарушения или преступления.
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