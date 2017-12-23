Финансовые новости
- |
- 23.12.17
- |
- 19:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Кавалер парикмахерских услуг: феномен успеха Toni & Guy
13:23 22.12.2017 |
Тони Масколо, скончавшийся напрошлой неделе в возрасте 75 лет, вместе со своим братом Гаем в конце ХХ века революционизировал парикмахерское дело в Лондоне.
Будучи сыном парикмахера-иммигранта, Тони в детстве мечтал стать юристом, однако трудные времена вынудили его пойти работать в отцовскую парикмахерскую.
За последующие 50 лет он превратил салон Toni & Guy в международную франшизу, предлагающую не только стрижки и средства по уходу за волосами, но и обучение парикмахерскому мастерству, фотосессии, модные аксессуары и одежду.
Джузеппе Тони Масколо и его брат Гаэтано, или Гай, открыли свою первую парикмахерскую в недорогом лондонском районе Клэпам. В листовках, которые они разносили по округе, Тони и Гай рекламировали свой итальянский стиль стрижки и укладки.
Но у двух предприимчивых итальянцев ушло 10 лет на то, чтобы собрать достаточно средств для переезда в центр Лондона.
Это был период, когда работавшие по старинке парикмахеры едва справлялись с новомодными длинными кудрями своей мужской клиентуры и со сложными женскими модельными стрижками - от причесок боб и буффон до начесов в стиле бабетта.
В 1970-е Тони и Гай начали расширять свой бизнес, выводя его за рамки традиционных парикмахерских услуг и подключив к делу младших братьев Энтони и Бруно, а затем и своих детей.
В 1988 году первый франчайзинговый салон Toni & Guy открылся в Брайтоне, а за последовавшие 12 лет их число выросло до 112, из них 27 салонов открылись в других странах.
С тех пор общее количество салонов Toni & Guy выросло в четыре раза.
"Его влияние - повсюду"
Эшли Мия начал работать помощником Тони Масколо 15 лет назад и продвинулся от мытья волос до управляющего одним из самых крупных салонов фирмы.
Несмотря на то, что компания Toni & Guy франчайзинговая, Тони по-прежнему владеет некоторыми салонами. Раз в две недели он работал бок о бок с Эшли, обслуживая клиентов.
Эшли Мия два года проучился в академии Toni & Guy, получил диплом, окончил за счет компании курсы повышения квалификации и стал стилистом.
"Очень многие обязаны Тони своей карьерой. Академия, которую они с Гаем создали, сильно повлияла на повышение стандартов обслуживания и обучения, - признается Эшли. - Я очень многому у него научился; он горел на работе и обладал огромным запасом позитивной энергии, объединявшей людей".
"Его влияние в нашей профессии чувствуется повсюду, он дал работу огромному числу людей!" - говорит его бывший ученик и помощник.
Франшиза
Парикмахер Ричард Уорд, обслуживающий членов королевской семьи и прочих знаменитостей, говорит: "Главное - это то, что Тони стал родоначальником концепции франшизы. До него тоже были парикмахерские сети, но не такого масштаба. Даже Видал Сассун не достиг такого размаха".
"Раньше людям приходилось ехать в Лондон, чтобы сделать прическу, но появление франчайзинговых салонов высокого качества по всей стране означало, что люди могли недалеко от дома найти то, что хотели, - рассказывает мастер. - Это и жизнь самих парикмахеров изменило, и вывело качество услуг на новый уровень".
Чтобы добиться стабильно высокого уровня парикмахерских услуг во всех своих салонах, в 1984 году Тони открыл в лондонском Вест-Энде академию.
"Я увидел это здание на Сент-Кристофер-плейс, зашел внутрь и сразу понял: это то, что нужно для нашей школы, просто идеально. Я сразу решил, что беру", - пишет он в своей автобиографии "Тони: Моя история".
Парикмахерские битлы
В конце 1970-х Тони воспользовался возникшей модой на товары для укладки волос и запустил бренд TIGI с новым гелем для волос, ножницами для стрижки и бигуди.
Позднее его брат Энтони на базе этого бренда начал развивать фотобизнес и занялся сложными укладками специально для фотосессий.
В то же время семья Масколо начала развивать свой бизнес в Америке, где они выпустили на рынок обучающие видео.
"Американцы говорили, что мы - "битлы парикмахерского дела". Они с такими криками и шумом нас приветствовали, что, похоже, они действительно так думали", - пишет Тони в своей автобиографии.
"Он был очень приятным, дружелюбным парнем, он не мог не нравиться. Начав с нуля, он достиг удивительных успехов", - говорит Ричард Уорд.
Согласно списку богачей Times 2017 года, стоимость активов Тони и его семьи составляет 360 млн долларов.
Кавалер парикмахерских услуг
Элли Роуз - 20-летняя парикмахер-стилист из лондонского района Кройдон. Она говорит, что салоны Toni & Guy очень успешны. Чтобы понять это, достаточно пройтись по торговым улицам.
"Я думаю, его смерть знаменует конец эпохи. Он ушел, но его стиль останется, - говорит она. - Его франчайзинг превратился в косметический и парикмахерский бренд. На мой взгляд, это усложняет саму идею салона, но клиенты все равно будут приходить, люди захотят там работать из-за имени".
В 2006 году Тони был возведен в рыцарское звание в Италии, а спустя два года получил почетный Орден Британской империи за свои заслуги в развитии парикмахерского дела.
В 2002 году семейный бизнес разделился: братья Гай, Бруно и Энтони занялись франчайзинговыми подразделениями в США, а Тони возглавил Toni & Guy Global. Гай Масколо скончался в 2009 году.
Когда в 2008 году газета Guardian спросила у Тони, положил ли он начало какому-нибудь супермодному тренду типа знаменитого боб-каре Виктории Бекхэм, он ответил: "Признаюсь честно: мы изобрели все тренды. Мы выпустили больше книг и DVD, изобрели больше технических приемов, чем кто бы то ни было".
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ отсрочил на 2 года срок увеличения уставного капитала банков до 300 млн грн
|Гройсман высказался против открытия рынка земли
|Расчеты с Газпромом будут проведены в феврале-2018 после решения арбитража по транзиту - Коболев
|Нафтогаз по решению Стокгольмского арбитража не будет платить за поставленный "Газпромом" газ на НКТ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кавалер парикмахерских услуг: феномен успеха Toni & Guy
|Профессии будущего: чему учиться, чтобы преуспеть в конкуренции с роботами
|10 качеств, которые не любят работодатели
|Характер может помешать карьере
|Google и Facebook контролируют 84% глобального рынка цифровой рекламы
|Как шведская компания научилась печатать части тела на 3D-принтере
Это интересно
|Uber открыл офис в Киеве, назначил А.Стаха генеральным менеджером сервиса в Центральной и Восточной Европе
|Профессии будущего: чему учиться, чтобы преуспеть в конкуренции с роботами
|В Токийском университете открыт новый самовосстанавливающийся материал, который планируют использовать в смартфонах
|Индекс страсти и инвестиции
|Jeep Cherokee обновился. Теперь он такой же, как все
|В будущем году 3D-сенсоры придут в смартфоны массового сегмента
|Представлены смартфоны Samsung Galaxy A8 и Galaxy A8+