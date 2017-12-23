Кавалер парикмахерских услуг: феномен успеха Toni & Guy

Джейми Робертсон, Джордж Манн и Джойс Этуту / Би-би-си

Тони Масколо, скончавшийся напрошлой неделе в возрасте 75 лет, вместе со своим братом Гаем в конце ХХ века революционизировал парикмахерское дело в Лондоне.

Будучи сыном парикмахера-иммигранта, Тони в детстве мечтал стать юристом, однако трудные времена вынудили его пойти работать в отцовскую парикмахерскую.

За последующие 50 лет он превратил салон Toni & Guy в международную франшизу, предлагающую не только стрижки и средства по уходу за волосами, но и обучение парикмахерскому мастерству, фотосессии, модные аксессуары и одежду.

Джузеппе Тони Масколо и его брат Гаэтано, или Гай, открыли свою первую парикмахерскую в недорогом лондонском районе Клэпам. В листовках, которые они разносили по округе, Тони и Гай рекламировали свой итальянский стиль стрижки и укладки.

Но у двух предприимчивых итальянцев ушло 10 лет на то, чтобы собрать достаточно средств для переезда в центр Лондона.

Это был период, когда работавшие по старинке парикмахеры едва справлялись с новомодными длинными кудрями своей мужской клиентуры и со сложными женскими модельными стрижками - от причесок боб и буффон до начесов в стиле бабетта.

В 1970-е Тони и Гай начали расширять свой бизнес, выводя его за рамки традиционных парикмахерских услуг и подключив к делу младших братьев Энтони и Бруно, а затем и своих детей.

В 1988 году первый франчайзинговый салон Toni & Guy открылся в Брайтоне, а за последовавшие 12 лет их число выросло до 112, из них 27 салонов открылись в других странах.

С тех пор общее количество салонов Toni & Guy выросло в четыре раза.

"Его влияние - повсюду"

Эшли Мия начал работать помощником Тони Масколо 15 лет назад и продвинулся от мытья волос до управляющего одним из самых крупных салонов фирмы.

Несмотря на то, что компания Toni & Guy франчайзинговая, Тони по-прежнему владеет некоторыми салонами. Раз в две недели он работал бок о бок с Эшли, обслуживая клиентов.

Эшли Мия два года проучился в академии Toni & Guy, получил диплом, окончил за счет компании курсы повышения квалификации и стал стилистом.

"Очень многие обязаны Тони своей карьерой. Академия, которую они с Гаем создали, сильно повлияла на повышение стандартов обслуживания и обучения, - признается Эшли. - Я очень многому у него научился; он горел на работе и обладал огромным запасом позитивной энергии, объединявшей людей".

"Его влияние в нашей профессии чувствуется повсюду, он дал работу огромному числу людей!" - говорит его бывший ученик и помощник.

Франшиза

Парикмахер Ричард Уорд, обслуживающий членов королевской семьи и прочих знаменитостей, говорит: "Главное - это то, что Тони стал родоначальником концепции франшизы. До него тоже были парикмахерские сети, но не такого масштаба. Даже Видал Сассун не достиг такого размаха".

"Раньше людям приходилось ехать в Лондон, чтобы сделать прическу, но появление франчайзинговых салонов высокого качества по всей стране означало, что люди могли недалеко от дома найти то, что хотели, - рассказывает мастер. - Это и жизнь самих парикмахеров изменило, и вывело качество услуг на новый уровень".

Стиль 1990-х, заданный в салонах Toni & Guy

Чтобы добиться стабильно высокого уровня парикмахерских услуг во всех своих салонах, в 1984 году Тони открыл в лондонском Вест-Энде академию.

"Я увидел это здание на Сент-Кристофер-плейс, зашел внутрь и сразу понял: это то, что нужно для нашей школы, просто идеально. Я сразу решил, что беру", - пишет он в своей автобиографии "Тони: Моя история".

Парикмахерские битлы

В конце 1970-х Тони воспользовался возникшей модой на товары для укладки волос и запустил бренд TIGI с новым гелем для волос, ножницами для стрижки и бигуди.

Позднее его брат Энтони на базе этого бренда начал развивать фотобизнес и занялся сложными укладками специально для фотосессий.

В то же время семья Масколо начала развивать свой бизнес в Америке, где они выпустили на рынок обучающие видео.

"Американцы говорили, что мы - "битлы парикмахерского дела". Они с такими криками и шумом нас приветствовали, что, похоже, они действительно так думали", - пишет Тони в своей автобиографии.

"Он был очень приятным, дружелюбным парнем, он не мог не нравиться. Начав с нуля, он достиг удивительных успехов", - говорит Ричард Уорд.

Согласно списку богачей Times 2017 года, стоимость активов Тони и его семьи составляет 360 млн долларов.

Кавалер парикмахерских услуг

Элли Роуз - 20-летняя парикмахер-стилист из лондонского района Кройдон. Она говорит, что салоны Toni & Guy очень успешны. Чтобы понять это, достаточно пройтись по торговым улицам.

"Я думаю, его смерть знаменует конец эпохи. Он ушел, но его стиль останется, - говорит она. - Его франчайзинг превратился в косметический и парикмахерский бренд. На мой взгляд, это усложняет саму идею салона, но клиенты все равно будут приходить, люди захотят там работать из-за имени".

В 2006 году Тони был возведен в рыцарское звание в Италии, а спустя два года получил почетный Орден Британской империи за свои заслуги в развитии парикмахерского дела.

В 2002 году семейный бизнес разделился: братья Гай, Бруно и Энтони занялись франчайзинговыми подразделениями в США, а Тони возглавил Toni & Guy Global. Гай Масколо скончался в 2009 году.

Когда в 2008 году газета Guardian спросила у Тони, положил ли он начало какому-нибудь супермодному тренду типа знаменитого боб-каре Виктории Бекхэм, он ответил: "Признаюсь честно: мы изобрели все тренды. Мы выпустили больше книг и DVD, изобрели больше технических приемов, чем кто бы то ни было".