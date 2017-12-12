Характер может помешать карьере

Два десятилетия назад психологи Роберт и Джойс Хоган составили список из 11 сомнительных качеств - от эмоциональности до исполнительности, в своих крайних проявлениях весьма похожих на распространенные расстройства личности (см. таблицу). Компания Hogan Assessment Systems выработала систему оценки Hogan Development Survey (HDS) и лицензировала ее. Она стала популярным методом выявления проблемных качеств.

Результаты изучения профилей нескольких миллионов сотрудников и руководителей компаний показали, что у большинства проявляются по крайней мере три сомнительных свойства из этого списка, а около 40% находятся в зоне риска по одному или двум. Такие люди часто ведут себя некорректно.

Руководители не замечают своих слабостей, когда их карьера на взлете. Некоторым кажется, что продвижение по службе - это индульгенция на дурные привычки. Однако недостатки могут погубить их карьеру, а вместе с ней, возможно, и команду, и даже компанию. Например, для осторожного руководителя главное - безопасность, и он до такой степени избегает риска, что инновации становятся невозможными. Эмоциональный руководитель зажигает энтузиазмом, но его поведение непредсказуемо, и окружающим трудно иметь с ним дело. Прилежный начальник сконцент­рирован на деталях и стремится все делать на отлично, но эта черта может обернуться прокрастинацией и навязчивым перфекционизмом. После 30 лет изменить себя трудно. Но можно контролировать поведение, чтобы неоднозначные черты характера меньше проявлялись в критических ситуациях.

Понять недостатки

Качества можно условно разделить на три группы. В первой - черты характера, которые окружающим не нравятся: например, подверженность смене настроений. Или цинизм и скепсис, мешающие строить доверительные отношения. Или пассивная агрессивность, т. е. манера маскировать враждебность и даже подковерные интриги вежливостью и корректностью.

Качества, выделенные во вторую группу, напротив, привлекают. Часто они присущи уверенным в себе, харизматичным лидерам, которые легко набирают сторонников и обладают способностью «управлять своим начальником». Но и у них есть оборотная сторона: такой человек переоценивает свою значимость и высоко заносится. Другой пример - апломб на грани ­высокомерия. Или азарт в работе, сопровождаемый непомерным аппетитом к высоким рискам.

К третьей группе качеств относятся те, которые вполне органичны у подчиненных, но вряд ли уместны у руководителя. Прилежный менеджер производит впечатление на босса педантичным вниманием к деталям, но в качестве начальника может зацикливаться на мелочах. Преданный сотрудник ищет одобрения своего босса и не раздумывая выполняет его указания.

Не все отрицательные качества одинаково опасны. По результатам исследования, в котором приняли участие 4372 работника из разных отраслей, отталкивающие черты устойчиво плохо влияют на отношение к работе, на качество управления, принятие решений и межличностные связи (это отражали и показатели, и низкие оценки по методу 360 градусов). Привлекательные качества иногда имели положительный эффект. Так, руководитель, склонный к театральности, который всегда в центре внимания, часто получает более высокую оценку от своего босса, чем его более замкнутые коллеги. Самоуверенный чаще добивается результатов как предприниматель. Азартный, склонный к риску руководитель может погубить компанию одним импульсивным решением, а эмоциональный - поставить крест на своей карьере, поддавшись приступу ярости у всех на глазах. Полное отсутствие этих качеств также воспринимается как недостаток. Слишком уравновешенного и мягкого руководителя считают скучным и не способным вдохновить сотрудников. Смысл не в том, чтобы искоренить какие-то черты, а в том, чтобы управлять ими.

Контролировать темную сторону

Попросите руководителя, коллег, подчиненных и клиентов поделиться мнением о вашем поведении. Объясните, что вы работаете над собой и рассчитываете на их прямоту. Как окружающие воспринимают вас, когда вы не в лучшей форме? Упомяните о манере, которую вы сами за собой замечали или о которой говорили другие. Увидеть себя со стороны вам помогут и механизмы формальной обратной связи - например, аттестация, оценка методом 360 градусов, отзыв непосредственного начальника, отчеты участников проекта. Помните, что обычно люди избегают критиковать руководителя, пока его поведение не перейдет все границы, так что постарайтесь убедить всех быть откровенными. Близкие наблюдают вашу темную сторону гораздо чаще, чем коллеги по работе, так что поинтересуйтесь и их мнением.

Когда происходят изменения - например, у вас новый начальник, вы получили повышение или перешли в другую компанию, - на первое место могут выдвинуться иные качества. Например, богатое воображение может сыграть на руку, если ваша позиция предполагает инновации или босс постоянно ищет новые пути развития, но это качество будет действовать отрицательно, если вы риск-менеджер или у вас консервативный начальник. Нередко темная сторона личности проявляется под влиянием стресса - он снижает уровень самоконтроля, а также когда вы слишком расслаблены.

Следующий шаг - нейтрализовать неоднозначные свойства характера, изменив поведение. Действуйте методом подбора: отследите реакцию окружающих, скорректируйте поведение, оцените результат и т. д. Смысл не в том, чтобы изменить свой характер, а в том, чтобы суметь себя остановить в нужный момент.

Иногда стоит освоить новую модель поведения. Например, если вы отличаетесь замкнутостью, а окружающие часто не могут понять вашу позицию, возьмите себе за правило высказываться на каждом совещании, выражайте свое мнение, не воздерживайтесь от оценок. Некоторые шаги помогут приглушить нежелательные качества. Например, если вы склонны к театральности, избегайте ненужного общения и не берите на себя презентаций - пусть в центре внимания побудет коллега или подчиненный. Со временем вам будет легче даваться новая манера.

Карьерный рост зависит от того, как вас воспринимают другие. Если отрицательно, то ваша репутация становятся барьером для продвижения по службе. Сущие мелочи - игнорирование обратной связи, если вы самоуверенны, импульсивная реакция на неприятное письмо, если вы эмоциональны, или неоправданная увлеченность странными идеями, если у вас богатое воображение, - могут нанести непоправимый репутационный урон. Управлять своими качествами непросто. Но невозможно измениться, не прилагая усилий.