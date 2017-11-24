Как шведская компания научилась печатать части тела на 3D-принтере

Мадди Севидж / Би-Би-си

Эрик Гатенхольм, широко улыбаясь, нажимает кнопку "старт" на 3D-принтере, запрограммированном на печать человеческого носа в натуральную величину.

Принтер приступает к кропотливой работе, которая растягивается на 30 минут. Все это время тонкая металлическая игла с тихим жужжанием орудует над чашкой Петри, распределяя легкие синие чернила в запрограммированном порядке.

Со стороны это напоминает работу высокотехнологичной швейной машинки, ткущую узор на одежде.

Но вскоре узор начинает расти и набухать, и нос, созданный из биочернил, в которых содержатся настоящие человеческие клетки, формируется на стекле. Он ярко блестит в ультрафиолетовым свете.

Это - трехмерная биопечать, процесс, словно пришедшей к нам из мира научной фантастики.

Сейчас главная цель этой работы заключается в создании хрящей и клеток кожи, которые можно применять для тестирования медицинских препаратов и косметики.





28-летний Гатенхольм уверен, что через 20 лет с помощью этой технологии будут создаваться органы для пересадки людям.

Гатенхольм является главой и одним из основателей небольшой шведской компании Cellink. Она появилась в Гетеборге всего год назад и уже стала мировым лидером в области биопечати. Но Гатенхольм не намерен останавливаться на достигнутом.

"С самого начала мы поставили себе цель изменить мир медицины - ни много, ни мало. Мы хотели, чтобы наша технология появилась в каждой лаборатории мира", - говорит он.

В университете Гатенхольм изучал менеджмент. Впервые о технологии трехмерной биопечати он узнал три года назад от своего отца Поля Гатенхольма - преподавателя химии и технологии создания биополимеров в техническом университете Чалмерса в Гетеборге.

Предпринимательское чутье Гатенхольма подсказало ему, что рынок биочернил - жидкости для печати, состоящей из человеческих клеток - практически не занят.

В Cellink эти чернила производят из целлюлозы, добываемой в лесах Швеции, и альгиновой кислоты, которую получают из морских водорослей.

В 2014 году для производства биочернил требовалось проведение научных исследований, а вещество изготавливалось в небольших порциях. Приобрести их в интернете было невозможно.

Но у Гатенхольма появился план по продвижению технологии биочернил, разработанной в университете Чалмерса. Его компания первой в мире начала через интернет продавать стандартизованные чернила, которые можно смешивать с любым типом клеток.

Помимо чернил он также начал продавать доступные по цене 3D-принтеры.

Биочернила - это жидкость, в которой могут жить человеческие клетки

Вспышка озарения у Гатенхольма случилась в 2015 году, когда ему было 25 лет. Именно тогда он вместе со студентом университета Чалмерса Гектором Мартинесом основал компанию Cellink.

У фирмы быстро появилось множество инвесторов. Уже через 10 месяцев она разместила свои акции на бирже First North - подразделении Nasdaq для небольших компаний. Суммарная стоимость компании в результате составила 16,8 млн долларов.

В первый год существования оборот компании составил 1,5 млн долларов. Сейчас у нее 30 сотрудников, три офиса в США помимо головного, находящегося в Швеции. Клиенты фирмы находятся в 40 странах.

"Мы сказали, что хотим развивать компанию, и с первого же дня бизнес был глобальным. Мы понимаем, что наши клиенты везде", - говорит он.

Стоимость биочернил варьируется от 9 до 299 долларов, а принтеры компания продает от 10 тыс. до 39 тыс. долларов. Большинство покупателей - университеты и научные центры в США, Азии и Европе. Среди них - Массачусетский технологический институт, Гарвардский университет и Университетский колледж Лондона.

Но и фармацевтические компании также все чаще обращаются к технологиям Cellink для развития своих продуктов. Они проводят испытания на созданных с помощью биопечати человеческих тканях, что, возможно, позволит со временем сократить число проводимых сейчас опытов над животными.

Компания считает, что есть несколько объяснений такого быстрого глобального роста. Среди них - доступ к существующим технологиям для 3D-принтеров, активная деятельность компании в интернете через видео и соцсети, а также встречи с клиентами.

"Мы идем к клиенту. Мы проводим с ним не один день. Мы обучаем его, чтобы удостовериться, что он знает, как все работает. Именно благодаря этому времени, проведенному с клиентом, понимаешь его истинные нужды", - отмечает он.

Советник по вопросам инвестиций в медико-биологические отрасли Ирис Орн говорит, что своим успехом Cellink во многом обязана уверенности и дружелюбности Гатенхольма.

"Когда встречаешь Эрика, то думаешь - этот парень добьется успеха вне зависимости от того, чем будут заниматься основанные им компании", - говорит она.

По ее мнению, не последнюю роль в расширении компании сыграло умение Гатенхольма идти на риск.

Биопечать открывает невероятные возможности в исследовании медикаментозных средств, в трансплантологии и лечении ран, говорит она, отмечая, что стартап пошел на риск, запустив производство до того, как полностью сформировался рынок человеческих тканей.

Компания продает 3D-принтеры и биочернила

По словам Ирис Орн, Cellink быстро сумела осознать возможности расширения бизнеса в других странах, потому что рынок Швеции не так велик.

"Если вы шведская компания и хотите добиться успеха, нужно быстро выходить на международный рынок", - говорит она.

Но фееричный взлет Cellink не обошелся без трудностей и противоречий.

Гатенхольм отмечает, что его команде пришлось провести кропотливую работу, чтобы разобраться в законах разных стран и в их требованиях к нормам безопасности, а также обеспечить круглосуточную поддержку клиентов по всему миру.

"Всегда нужно быть на связи. Неважно, какое время там, где находишься. Нужно носить с собой два-три телефона, чтобы иметь возможность отвечать людям в разных временных зонах", - говорит предприниматель.

Он надеется, что недавнее открытие главного американского офиса компании в Бостоне поспособствует дальнейшему росту благодаря переходу специалистов из крупнейших фармацевтических компаний и университетов США.

"Находясь там, мы можем выбирать из самых одаренных людей в мире", - говорит он.

Между тем у Cellink есть долгосрочная цель - помочь в решении глобальной проблемы недостатка органов для трансплантации.

Многие эксперты полагают, что в ближайшие 10 - 20 лет биопечать можно будет использовать для создания функционирующих органов. Но подобная перспектива также открывает массу вопросов этического толка, которые компании придется решать по мере роста.

"Многие могут посчитать, что биопечать - это игра в бога", - говорит бизнесмен.

Но он подчеркивает, что его компания выступает в поддержку внимательного изучения и регулирования всех аспектов по мере роста рынка. Он отметил, что Cellink уже работает с соответствующими медицинскими органами и институтами.

Гатенхольм говорит, что благодаря совместной работе над испытаниями на безопасность и определением стандартов эта относительно новая индустрия биопечати не превратит сценарий научной фантастики в фильм ужасов.

"Я верю в это. Это моя страсть. Я живу этим, и у меня нет каких-либо сожалений", - говорит он.