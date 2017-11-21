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Собеседование: 4 вопроса, чтобы принять решение
17:38 21.11.2017 |
Подготовка к собеседованию при приеме на работу означает, помимо прочего, подготовку сложных вопросов, на которые должен будет ответить ваш потенциальный работодатель.
Во время собеседования вы не только отвечаете на вопросы, но и задаете их.
Вы должны продумать такие вопросы, чтобы получить полное представление о компании, о работе, а также о том, насколько вам подходит работа в этой компании.
Ниже мы предлагаем 4 вопроса, ответы на которых помогут вам лучше понять, стоит ли соглашаться на работу в этой компании.
Какова в вашей компании корпоративная культура?
Даже если описание работы похоже на работу вашей мечты, но атмосфера в коллективе напряженная, то работать вам будет очень сложно.
Поэтому, прежде чем устраиваться на работу, вам необходимо понять, как выстроены отношения между коллегами.
Важно понять, насколько в компании формальный или неформальный стиль общения, есть ли дресс-код и так далее.
Дело в том, что все эти мелочи могут оказать существенное влияние на то, как вы будете себя чувствовать на работе.
Потому что, если вы привыкли работать в неформальной обстановке, а в компании принято более формальное отношение, вам будет сложно.
Важно понимать, что корпоративная культура распространяется не только на то время, что вы проводите непосредственно на работе.
Возможно, вам придется подписать бумаги о неразглашении некой корпоративной информации или соблюдать требование быть на связи постоянно и вне рабочего времени.
Все эти нюансы важно выяснить до того, как принимать предложение о работе.
Как устроена командная работа?
Компания может иметь определенную корпоративную культуру, однако в отдельных коллективах ситуация может несколько отличаться, в частности там могут быть свои правила взаимодействия и сотрудничества.
Так как вы будете общаться с этими людьми большую часть дня, то важно узнать, как выстроено их общение, прежде чем вы согласитесь принять предложение о работе.
Поэтому спросите о том, как выстроено общение непосредственно в том коллективе, в котором вам предстоит работать, прежде чем вы решитесь принять предложение.
Кроме того, вы можете спросить о том, какие шаги предпринимает начальство, чтобы улучшить обстановку в коллективе.
Такая информация даст возможность решить, подойдет ли вам работа в этом коллективе.
Какие ожидания вы связываете с этой должностью?
Существует разница между задачами, которые перед вами ставят, и ожиданиями, которые возлагают на эту должность.
По этим ожиданиям и будут измерять ваш личный успех.
Даже если задачи, которые ставят перед вами, абсолютно ясны, стоит прояснить информацию о том, чего ждут от вашей должности в компании, так как это и будет определять ваши шаги.
Как может сложиться моя карьера, если я приму предложение о работе?
Если вы проходите собеседование перед приемом на конкретную работу, которая соответствует вашим профессиональным навыкам, никогда не будет лишним узнать о том, как в дальнейшем может сложиться ваша карьера в данной компании.
Именно поэтому стоит напрямую задать этот вопрос, чтобы потом не было разочарований.
Кто-то опасается, что это может выглядеть в глазах собеседника так, как будто вы торопите события.
Тем не менее, задавая этот вопрос, вы показываете, что вы серьезно относитесь к работе, а кроме того, вы планируете проработать в компании значительный срок времени, а не собираетесь увольняться через год.
В то же самое время вы не хотите оказаться на работе без перспектив карьерного роста, поэтому вы ищете то, что сможет дать вам такие перспективы в будущем.
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