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10 характеристик хорошего начальника
14:31 14.11.2017 |
Всем нравится жаловаться на своих начальников, и согласно опросу Gallup 50% сотрудников как минимум один раз уходили с работы из-за плохого начальника. Но что означает - плохой начальник? И какой начальник может считаться хорошим?
Многие из нас могут назвать хотя бы одного человека, которому мы дали бы характеристику "хороший начальник" - человек, который с уважением относится к подчиненным, высказывает свое доверие, даже в сложных ситуациях.
Ниже расскажем о тех характеристиках, которыми, по мнению сотрудников, обладает хороший начальник.
1. Они четко обозначают ожидания от каждого из сотрудников
Даже те сотрудники, которые регулярно демонстрируют лучшие результаты, не любят неожиданностей и неизвестных ожиданий.
Один из самых простых способов избежать неприятных неожиданностей - это открыто сообщать сотрудникам о том, какие цели стоят перед ними в каждый определенный период времени.
Кроме того, это облегчает контроль: достаточно соотнести обозначенные цели и то, чего удалось достичь, скажем, за неделю.
2. Они являются неоспоримыми лидерами и демонстрируют высокие управленческие навыки
Каждый сотрудник с уважением относится к начальнику, который делает правильные вещи сам, а также помогает сотрудникам делать правильные вещи.
Это и есть лидерство и управление в одном флаконе.
Хороший начальник ставит четкие цели, а также поощряет сотрудников добиваться этих целей.
3. Они демонстрируют глубокие знания в своей области
Хорошие начальники демонстрируют глубокие знания в своей области, а также здравый смысл, что помогает им принимать адекватные решения.
Это требует обучения, способности думать и выходить за рамки общепринятого, гибкости и способности меняться, а также знаний рынка и технологий.
4. Они могут прогнозировать, планировать и делегировать полномочия
Лучшие управленцы видят в каждом сотруднике сильные и слабые стороны.
И каждый хороший управленец умеет распоряжаться сильными сторонами своей команды как ценным ресурсом.
То есть он планирует, делегирует обязанности сотрудникам в соответствии с их сильными и слабыми сторонами.
Лучшие управленцы похожи на учителей или тренеров, которые ставят конкретные цели, а не просто отдают приказы.
5. Они своевременно поощряют успехи сотрудников
Для многих сотрудников важна не только зарплата, которую они получают, но и признание их заслуг на работе.
Каждый хороший начальник держит это в уме и обязательно признает заслуги сотрудников - как формально, так и неформально.
Со временем каждый сотрудник получает все больше положительного признания своих заслуг, что мотивирует его работать еще лучше.
6. Они умеют слушать и немедленно дают обратную связь
Важно слушать то, что говорят сотрудники, и то, что остается недосказанным.
Если сотрудники говорят с начальником, которого постоянно прерывают телефонными звонками, то это деморализует.
Хорошие начальники не только выслушивают подчиненных, но и находят время и возможности для предоставления обратной связи.
7. Они остаются невозмутимы в любой, даже самой непростой, ситуации
Хороший управленец - это человек, который умеет эффективно общаться и при этом сохранять спокойствие в любых ситуациях.
Они никогда не теряют контроля над собой. Более того, они способны контролировать не только свои эмоции, но и эмоции коллектива.
8. Они проявляют сочувствие к проблемам и сложностям каждого отдельного сотрудника
Хорошие начальники могут позволить себе почувствовать себя в шкуре другого, не теряя при этом авторитета.
Это не означает, что они позволят сесть себе на шею.
Они понимают беспокойство, мысли и эмоции других людей.
Эмпатия - важная черта любого хорошего начальника, который может с уважением относиться к эмоциям и личным ситуациям каждого из своих подчиненных.
9. Они являются образцом для подражания в вопросах честности, принципиальности и скромности
Зачастую управляющие и начальники живут в дворцах, подчиненные редко видят их, а когда они говорят о чем-то на собрании, сотрудники с горечью понимают, что начальство далеко от простых сотрудников, не понимает их.
Если начальник говорит одно, а делает совсем другое, это не остается незамеченным сотрудниками.
Любой начальник постоянно на виду, сотрудники ловят каждое его слово и действие, замечают все, включая слабости и ошибки.
10. Они демонстрируют положительное чувство юмора
Люди любого возраста положительно реагируют на юмор.
Они уважают тех начальников, которые готовы шутить даже в самых непростых ситуациях, как профессиональных, так и личных.
Большинство людей способны воспринимать юмор и иронию даже в стрессовых ситуациях, когда хорошая шутка помогает немного разрядить обстановку.
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