Как договориться с начальством об удаленной работе

Удаленная работа обладает плохой репутацией. Многие считают, что работать из дома - значит валять дурака и смотреть мультфильмы. В действительности же исследования показывают обратное: удаленная работа повышает продуктивность, эффективность и вовлеченность сотрудников. Карен Диллон, соавтор нескольких книг-бестселлеров, утверждает, что работать дома можно так же или даже более продуктивно, чем в офисе. Конечно, возможность работать удаленно вы получите, только если вас ценят как сотрудника, предупреждает Диллон. Вот шаги, которые помогут убедить вашего босса.

Определиться с мотивацией

Сначала сформулируйте, почему вы хотите работать удаленно. Возможно, непрерывные встречи и совещания, неизбежные пустые разговоры в комнате для отдыха мешают выполнять важные задачи. Дома же у вас будет достаточно времени и личного пространства, чтобы концентрироваться на работе, ни на что не отвлекаясь, говорит Николас Блум, профессор Стэнфордского университета. Возможно также, предполагает Диллон, что ваше время и здоровье отнимают житейские трудности: уход за детьми, тренировки или забота о престарелых родителях. Имея же возможность регулярно работать из дома, вы сможете перестроить свою неделю. Какими бы ни были ваши мотивы, вы должны иметь благие намерения. Нечестно говорить начальнику, что вы хотите работать из дома, чтобы быть более продуктивным, а в действительности стремиться просто проводить время дома с ребенком и только изредка проверять почту.

Разработать план

После этого, говорит Диллон, следует подумать о том, как удаленная работа впишется в ваш рабочий график. Вы хотели бы работать из дома по вторникам и четвергам? Каждую вторую пятницу? Или вас устроит гибкий график? Постарайтесь также представить, как ваше предложение будет звучать для вашего босса, чем оно может его обеспокоить. «Не пытайтесь установить жесткие правила, - советует Диллон. - Ваш начальник должен знать, что вы сможете присутствовать на важном пятничном совещании, даже если в этот день вы обычно работаете дома». Вам также следует учесть и восприятие работы на дому вашими коллегами. Старайтесь активно отвечать на электронные письма и телефонные звонки, так как вашему менеджеру важно, чтобы другие не воспринимали ваш новый график как четырехдневную рабочую неделю. Если вы хотите работать удаленно один раз в неделю, Блум советует выбрать среду. В этом случае руководство не будет думать, что вы хотите продлить себе выходные.

Поговорите с руководством

Ваше предложение должно быть убедительным, советует Диллон. Расскажите боссу, каким образом от вашего предложения выиграет компания. Блум также советует обратить внимание босса на пользу, которую удаленная работа может принести вам, и на тот факт, что вы будете подвержены меньшему стрессу. Многие менеджеры понимают, что работающие из дома люди ценят эту возможность и что это наиболее экономичный способ удержать своих лучших работников, считает эксперт.

Диллон предупреждает: важно не торопить босса с ответом. Если ваш разговор прошел хорошо, предоставьте ему описание вашего плана работы в печатном виде на одной странице (без лишних подробностей), а затем отступите. «Вашему менеджеру необходимо обдумать последствия этого решения или, может быть, получить одобрение в отделе персонала. Дайте ему время это сделать», - советует эксперт.

Испытательный срок

Одним из способов расположить начальство к идее удаленной работы, по мнению Блума, может стать пробный период. «Спросите вашего начальника, можете ли вы перейти на новый график на несколько месяцев. Если график окажется нерабочим, эксперимент можно будет прекратить», - говорит он. В случае согласия Диллон советует вначале взаимодействовать с руководством более активно, чем прежде, присылать отчеты по задачам, выполненным на каждой неделе, и списки дел на следующую. В конце испытательного срока эксперт рекомендует провести беседу и обсудить, соответствовал ли он вашим совместным ожиданиям.

Добиться перемен

Если вам откажут, не принимайте это на свой счет, говорит Диллон. Возможно, ваш босс думает: «Если я разрешу удаленно работать ему, мне придется разрешать это и всем остальным». Поэтому представьте, как бы вы могли конструктивно отреагировать на отказ. Вы можете обратиться в отдел персонала с предложением ввести новый трудовой распорядок или собрать группу коллег, чтобы изучить, как этот вопрос регулируется в других компаниях. Ваша цель - снять груз ответственности за принятие решения с одного отдельно взятого менеджера.

Не худшей идеей будет просто окунуться с головой в удаленную работу, не получая для этого специального разрешения, считает Блум. Когда в следующий раз у вас появится возможность не ехать в офис (снежная буря, большое мероприятие, например спортивное, которое мешает транспортному сообщению в городе), ловите момент и работайте из дома максимально эффективно. Диллон соглашается, что демонстрация своей продуктивности - «хороший запасной способ» убедить начальство согласиться на ваш план. Но не следует хитрить - вы пожалеете, если ваш босс решит, что вы злоупотребляете его благосклонностью.