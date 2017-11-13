Глава экспертного совета при правительстве ФРГ призывает отменить восьмичасовой рабочий день

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Глава экспертного совета при правительстве ФРГ призывает отменить восьмичасовой рабочий день

 

В Германии необходимо ввести более гибкий график работы для поддержания конкурентоспособности немецких компаний. Об этом председатель Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ (который также называют "советом мудрецов") Кристоф Шмидт (Christoph Schmidt) заявил в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 12 ноября.

"Фирмы, которые хотят выжить в новом, пронизанном цифровыми технологиями мире, должны быть маневренными и уметь быстро созывать свои команды (сотрудников. - Ред.). Представление, что рабочий день начинается в офисе утром и завершается с уходом из офиса, устарело", - подчеркнул Шмидт.

Количество рабочих часов не должно увеличиться

В то же время он предостерег от того, чтобы подобная реформа трудового законодательства привела к "скрытому увеличению рабочего времени". "Возможно, работодателям этого и хотелось бы, но речь должна идти исключительно о том, чтобы существующее рабочее время более гибко распределялось в течение дня и недели", - объяснил глава "совета мудрецов".

Работодатели в Германии давно требуют отменить восьмичасовой рабочий день, сохранив только действующее недельное ограничение в 48 часов, отмечает Welt am Sonntag. Они выступают также за сокращение с 11 до 9 часов предусмотренного законом для отдыха обязательного перерыва между рабочими днями, пишет издание.
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

13:05 Бир­жи АТР за­кры­лись раз­но­на­прав­лен­но 13 но­яб­ря на внут­рен­них но­во­стях

13:04 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ет 26,4886 грн

12:44 Боль­шин­ство се­тей АЗС 13 но­яб­ря по­вы­си­ли це­ны на топ­ли­во

12:32 НБУ про­дал 10 но­яб­ря бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 3 546 млн гри­вен

12:29 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 10 но­яб­ря уве­ли­чил­ся на $48,9 млн до $203,9 млн

12:16 Citi вы­пу­стил кре­дит­ные но­ты под грив­не­вые ОВГЗ на 115 млн грн

11:13 Це­на зо­ло­та уме­рен­но рас­тет 13 но­яб­ря на де­ше­ве­ю­щем дол­ла­ре

11:05 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 13 но­яб­ря

10:45 S&P про­гно­зи­ру­ет курс грив­ны на ко­нец 2018 - 27,3 UAH/USD, 2019 - 27,5 UAH/USD

10:38 Бюд­жет на де­валь­ва­цию. Как мест­ные вла­сти мо­гут об­ва­лить грив­ню

10:13 Укра­и­на ис­поль­зо­ва­ла из ПХГ 246,4 млн куб. м га­за с на­ча­ла ото­пи­тель­но­го се­зо­на

10:10 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 13.11.17

10:02 На­се­ле­ние ин­ве­сти­ро­ва­ло 0,9 млрд гри­вен в ОВГЗ

08:40 Курс фун­та стер­лин­гов сни­жа­ет­ся на со­об­ще­ни­ях о не­до­воль­стве Мэй в пар­ла­мен­те

08:23 Вой­на за true bitcoin про­дол­жа­ет­ся: Курс бит­ко­и­на об­ва­лил­ся на треть, и окон­ча­тель­ное дно еще ве­ро­ят­но не по­ка­за­но

• дальше…

13:45 Це­ны на нефть ме­ня­ют­ся сла­бо и раз­но­на­прав­лен­но 13 но­яб­ря, Brent у $63,5 за бар­рель

13:19 Круп­ные на­ло­го­пла­тель­щи­ки уве­ли­чи­ли де­кла­ри­ро­ва­ние на­ло­га на при­быль на 46,3% до 48,3 млрд за 9 ме­ся­цев

11:56 Объ­е­мы та­мо­жен­но­го оформ­ле­ния по­дер­жан­ных ав­то­мо­би­лей вы­рос­ли в 6 раз за 10 мес.

11:15 S&P улуч­шил про­гноз ро­ста ВВП Укра­и­ны в 2017 с 1,9% до 2,2%, в 2018 - с 2,8% до 2,9%

11:13 Це­на зо­ло­та уме­рен­но рас­тет 13 но­яб­ря на де­ше­ве­ю­щем дол­ла­ре

10:58 Го­сре­зерв пред­ла­га­ет воз­ло­жить часть за­трат на со­зда­ние ре­зер­ва неф­ти и неф­те­про­дук­тов на опе­ра­то­ров рын­ка

10:45 S&P про­гно­зи­ру­ет курс грив­ны на ко­нец 2018 - 27,3 UAH/USD, 2019 - 27,5 UAH/USD

10:38 Бюд­жет на де­валь­ва­цию. Как мест­ные вла­сти мо­гут об­ва­лить грив­ню

10:25 S&P под­твер­ди­ло рей­тин­ги Укра­и­ны "B-/B" со ста­биль­ным про­гно­зом

09:28 США успеш­но осу­ще­стви­ли оче­ред­ной за­пуск про­из­во­ди­мой в Укра­ине РН Antares

• дальше…

11:28 Гла­ва экс­перт­но­го со­ве­та при пра­ви­тель­стве ФРГ при­зы­ва­ет от­ме­нить вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день

09:49 Тур­ция за­вер­ши­ла сдел­ку по при­об­ре­те­нию С-400 у Рос­сии

08:42 Хез­бол­ла про­тив Са­у­дов­ской Ара­вии: си­ту­а­ция в Ли­ване на­ка­ля­ет­ся

08:42 Рос­сию мо­гут ли­шить уча­стия в Олим­пиа­де-2018, ес­ли в стране не при­зна­ют до­клад по до­пин­гу

08:41 США об­на­ру­жи­ли рос­сий­скую ар­мию зом­би-ак­ка­ун­тов, что уси­ли­ва­ли кри­зис в Ка­та­ло­нии

10.11 Вла­дель­цы Bitcoin мо­гут за­ин­те­ре­со­вать На­ло­го­вую служ­бу США

10.11 Ки­тай смяг­чил огра­ни­че­ния для ино­стран­ных ак­ци­о­не­ров

10.11 Трамп про­воз­гла­сил но­вую тор­го­вую по­ли­ти­ку

10.11 США на­ме­ре­ны пред­ло­жить Рос­сии план по раз­ме­ще­нию 20 ты­сяч ми­ро­твор­цев в Дон­бас­се

10.11 Аф­га­ни­стан от­ка­зы­ва­ет­ся от рос­сий­ских вер­то­ле­тов

10.11 Встре­чи Трам­па и Пу­ти­на во Вьет­на­ме не бу­дет

10.11 Поль­ский ту­пик. Ка­чинь­ский хо­чет за­ста­вить Укра­и­ну сдать­ся Пу­ти­ну?

10.11 Бри­тан­ское пра­ви­тель­ство со­би­ра­ет­ся про­пи­сать в за­коне 29 мар­та 2019 го­да как да­ту вы­хо­да из Ев­ро­со­ю­за

10.11 Ко­ми­тет па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей США одоб­рил на­ло­го­вую ре­фор­му, се­нат пред­ло­жил по­прав­ки

10.11 Адми­ни­стра­ция США по­ло­жи­тель­но от­но­сит­ся к по­став­кам Укра­ине про­ти­во­тан­ко­вых ра­кет - СМИ

• дальше…

08:55 Вятро­вич пред­ло­жил вне­сти из­ме­не­ния в ка­лен­дарь укра­ин­ских празд­ни­ков

09.11 В Ки­е­ве за­ра­бо­та­ла опла­та пар­ков­ки с мо­биль­но­го сче­та

08.11 Нор­ма об обя­за­тель­стве ра­дио­стан­ций транс­ли­ро­вать в эфи­ре не ме­нее 30% укра­и­но­языч­ных про­из­ве­де­ний всту­пи­ла в си­лу

06.11 Но­та­ри­усы смо­гут быст­рее оформ­лять до­го­во­ры куп­ли-про­да­жи не­дви­жи­мо­сти в Ки­е­ве

02.11 Укра­и­на и ОАЭ до­го­во­ри­лись о без­ви­зо­вом ре­жи­ме

01.11 Но­вые стан­ции мет­ро на Ви­но­гра­дарь "бесшумные", стек­лян­ные, с "виноградом"

31.10 Укра­и­на под­ня­лась на че­ты­ре по­зи­ций в рей­тин­ге Doing Business-2018

30.10 У каж­до­го ки­ев­ля­ни­на бу­дет лич­ный «Ка­бинет жи­те­ля»

27.10 Дон­басс по­рож­няк не го­нит: Чим ОРДЛО тор­гує без України

27.10 Бри­тан­цы на­зва­ли Укра­и­ну стра­ной го­да по услу­гам аут­сор­син­га

26.10 Ах­ме­тов оста­ет­ся бо­га­тей­шим укра­ин­цем с по­чти $7 млрд, По­ро­шен­ко - на пя­том ме­сте с $1 млрд - из­да­ние

26.10 В цен­тре Ки­е­ва за­пре­тят пар­ков­ку на 61 участ­ке улиц

26.10 В Ки­е­ве за­дер­жа­ли псев­до­ак­ти­ви­стив, ко­то­рые шан­та­жи­ро­ва­ли за­строй­щи­ков

25.10 Укр­залізни­ця про­ве­дет экс­пе­ри­мент с при­го­род­ным со­об­ще­ни­ем

23.10 Укра­и­на в ночь на вос­кре­се­нье пе­рей­дет на "зим­нее время"

• дальше…

13:35 Пет­рас Ауштревічус, член Євро­пар­ла­мен­ту від Лит­ви: У пи­танні мов нац­мен­шин ми по­винні ро­зуміти українсь­кий дер­жав­ний інте­рес

09:04 По­ро­шен­ко на­зна­чил 113 су­дей но­во­го Вер­хов­но­го Су­да

08:55 Вятро­вич пред­ло­жил вне­сти из­ме­не­ния в ка­лен­дарь укра­ин­ских празд­ни­ков

10.11 Ске­лет из шка­фа. Ли­шит­ся ли Сыт­ник крес­ла из-за де­ла Гай­син­ско­го

10.11 Обо­ро­ни­тель­ные кле­щи За­брод­ско­го. За­чем Ген­штаб лик­ви­ди­ро­вал До­нец­кий фронт

10.11 США на­ме­ре­ны пред­ло­жить Рос­сии план по раз­ме­ще­нию 20 ты­сяч ми­ро­твор­цев в Дон­бас­се

10.11 Ген­про­ку­ра­ту­ра про­ве­ря­ет при­част­ность Да­ни­лю­ка и ру­ко­вод­ства Мин­фи­на к пре­ступ­ле­ни­ям Яну­ко­ви­ча

10.11 Ча­лый рас­ска­зал, ка­кое имен­но ору­жие США да­дут Укра­ине

10.11 Поль­ский ту­пик. Ка­чинь­ский хо­чет за­ста­вить Укра­и­ну сдать­ся Пу­ти­ну?

10.11 Адми­ни­стра­ция США по­ло­жи­тель­но от­но­сит­ся к по­став­кам Укра­ине про­ти­во­тан­ко­вых ра­кет - СМИ

09.11 В НАТО не­до­воль­ны тем, как Укра­и­на адап­ти­ру­ет стан­дар­ты Аль­ян­са

09.11 Шуф­рич за жит­тя. По­че­му Мед­вед­чук не до­ве­ря­ет Ра­би­но­ви­чу

09.11 Поль­ша при­ни­ма­ет пред­ло­же­ние По­ро­шен­ко для ре­ше­ния укра­ин­ско-поль­ско­го кри­зи­са

09.11 Шуф­рич по­пол­нил ря­ды пар­тии За жит­тя Ра­би­но­ви­ча

09.11 Кон­гресс США со­гла­со­вал 350 млн дол­ла­ров на во­ен­ную по­мощь Укра­ине

• дальше…

13:03 Volkswagen ра­бо­та­ет над элек­тро­мо­би­лем Beetle

10:13 Bentley по­стро­ит но­вую мо­дель из че­ты­рех­двер­но­го элек­тро­ка­ра Porsche

10.11 Ген­про­ку­ра­ту­ра со­об­щи­ла о по­до­зре­нии ли­цам по де­лу об ис­кус­ствен­ном внед­ре­нии в Укра­ине крип­то­ва­лю­ты SwisCoin

10.11 Ка­б­мин пред­ла­га­ет Ра­де уже­сто­чить уго­лов­ную от­вет­ствен­ность за на­ру­ше­ние ПДД в со­сто­я­нии опья­не­ния

10.11 Ка­б­мин ре­шил со­кра­тить срок дей­ствия впер­вые вы­дан­но­го во­ди­тель­ско­го удо­сто­ве­ре­ния до 2 лет

10.11 МВД пред­ла­га­ет огра­ни­чить ско­рость дви­же­ния в на­се­лен­ных пунк­тах с 60 до 50 км/ч

10.11 Ford оденет ра­бот­ни­ков за­во­дов в эк­зоске­ле­ты

10.11 Элек­три­че­ская Vespa про­едет на од­ной за­ряд­ке 100 ки­ло­мет­ров

09.11 Xiaomi на­де­лит смарт­фо­ны си­сте­мой рас­по­зна­ва­ния поль­зо­ва­те­лей по ли­цу

09.11 Ро­бот SpinX со­здан для очист­ки уни­та­за

09.11 Бес­пи­лот­ный ав­то­бус по­пал в ава­рию в пер­вый день ра­бо­ты. Из-за че­ло­ве­ка

09.11 По­че­му уволь­ня­ют­ся со­труд­ни­ки? 8 оши­бок ком­па­ний

09.11 Uber и НАСА до­го­во­ри­лись о со­зда­нии се­ти ле­та­ю­щих так­си

08.11 В Ко­рее со­зда­на тех­но­ло­гия про­из­вод­ства флеш-па­мя­ти на бу­ма­ге

08.11 Пред­став­ле­на са­мая мощ­ная BMW M3 – 460 ло­ша­ди­ных сил

• дальше…

11:28 Гла­ва экс­перт­но­го со­ве­та при пра­ви­тель­стве ФРГ при­зы­ва­ет от­ме­нить вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день

09.11 По­че­му уволь­ня­ют­ся со­труд­ни­ки? 8 оши­бок ком­па­ний

07.11 Ро­бо­ты ско­ро за­ме­нят лю­дей-ре­кру­те­ров

06.11 Как уй­ти с ра­бо­ты, кра­си­во хлоп­нув две­рью

01.11 8 си­ту­а­ций, вли­я­ю­щих на ва­шу ка­рье­ру

25.10 Как на­чать раз­го­вор о по­вы­ше­нии зар­пла­ты: 5 со­ве­тов

25.10 Стать бо­га­че и луч­ше: 15 со­ве­тов

23.10 Слиш­ком мно­го уме­е­те? Вы отрав­ля­е­те ат­мо­сфе­ру в кол­лек­ти­ве

18.10 По­че­му во мно­гих тор­го­вых ком­па­ни­ях та­кая вы­со­кая те­ку­честь пер­со­на­ла

13.10 Как луч­ше учить со­труд­ни­ков ки­бер­без­опас­но­сти

12.10 Facebook пе­ре­осмыс­лит прин­ци­пы раз­ме­ще­ния по­ли­ти­че­ской ре­кла­мы

11.10 Как стать эф­фек­тив­ным ли­де­ром ко­ман­ды

09.10 Как ра­бо­тать, ко­гда бо­ле­ет ре­бе­нок

04.10 3 не­до­оце­нен­ных на­вы­ка, ко­то­рые по­мо­гут в ка­рье­ре

03.10 Facebook уже­сто­чит про­вер­ку ре­кла­мы из-за скан­да­ла с объ­яв­ле­ни­я­ми из Рос­сии

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно