Почему увольняются сотрудники? 8 ошибок компаний

Иногда компаниям бывает сложно удержать хороших сотрудников, которые уходят в поисках лучших условий для работы. Однако многих ошибок можно было бы избежать и удержать хороших сотрудников на месте.

Дело в том, что когда компания совершает ошибки, то именно лучшие сотрудники уходят первыми, так как у них больше всего возможностей найти работу по душе.

Несомненно, каждая компания должна иметь свои правила, но эти правила должны помогать работать, а не наоборот. Кроме того, правила не должны насаждать порядок там, где без этого можно обойтись.

Несомненно, по мере роста каждой компании возникают сложности с тем, чтобы поддерживать стандарты и порядок. Однако важно понимать, что не стоит чрезмерно ограничивать своих сотрудников.

Ниже мы расскажем о 8 основных ошибках, которые совершают компании и которые приводят к тому, что они теряют своих лучших сотрудников.

Правило 6 месяцев

Большинство компаний не допускает перевод в другой отдел или повышение до тех пор, пока вы не проработали на одной должности шесть месяцев.

Это правило, как утверждают эксперты, вредит как компании, так и сотрудникам, так как оно удерживает сотрудников на позициях, которые им не подходят.

Компаниям стоило бы избавиться от этого правила, так как оно было принято довольно давно, однако в современном мире молодые люди стремятся как можно быстрее сделать карьеру и предпочтут скорее уйти из компании, чем ждать, когда их повысят.

Начальник любого сотрудника должен иметь право решать, когда сотрудник готов для повышения или для перевода в другой отдел, в котором он, вероятно, будет работать лучше и который подходит ему больше.

Нелепые требования к времени прихода на работу, ухода с работы

Люди получают зарплату за ту работу, которую они выполняют, а не за то время, которое они проводят на своем рабочем месте.

Когда начальство обрушивается с критикой на сотрудника за пятиминутное опоздание, хотя они прекрасно знают, что этот сотрудник регулярно задерживается на работе и выполняет работу в выходные, то компания таким образом посылает сигналы о том, что порядок важнее эффективности работы.

Это говорит о недоверии к сотруднику.

Когда компания регулярно требует ненужных документов о пропуске работы из-за утраты близкого человека или дополнительной документации по больничному, это вызывает у сотрудников ощущение, что им не доверяют, и что они заслуживают лучшего отношения к себе.

Осаждать любое самовыражение

Существуют компании, которые контролируют не только работу, но и то, что у сотрудника может лежать на столе.

Фото семьи - уже проблема. Иногда правилами предписывается даже то, сколько фотографий может позволить себе сотрудник на рабочем столе, могут ли они ставить на стол бутылку с водой, сколько вообще предметов должно находиться на столе.

Иногда создается ощущение, что в таких компаниях комфортно работалось бы только роботам.

Много внимания уделяется дресс-коду. Эксперты считают, что если компания нанимает профессионалов, то они будут и одеваться как профессионалы, а значит, не стоит отдельно оговаривать правила дресс-кода на рабочем месте.

При этом, если кто-то сделает что-то не так, что стоит и разговаривать именно с этим человеком, чтобы остальные не чувствовали себя ущемленными в правах.

Иначе, отмечают они, весь коллектив чувствует, что готов работать в другой компании, так как их начальство не может эффективно работать с деликатными вопросами.

Ограничение интернет-трафика

Существуют сайты, которые, несомненно, не стоит посещать во время работы. И это не социальные сети.

Но если вы запрещаете определенные сайты на работе, то возникает вопрос, как решить, какие сайты можно посещать, а какие нет.

Многие компании вводят запрет, но делают это неправильно, полагают эксперты.

Людям нужно дать возможность посидеть в интернете во время перерыва. Когда компании существенно ограничивают доступ в интернет своим сотрудникам, то это деморализует их, а также ограничивает возможности выполнять свою работу.

Многие ограничивают доступ в интернет настолько, что это мешает людям качественно выполнять свою работу.

Так, менеджерам по подбору персонала может быть важно просмотреть социальные сети людей, которых они хотят пригласить на собеседование или с которыми уже провели собеседование.

Графики распределения работы и рейтинг эффективности

Когда компания вводит графики и рейтинги эффективности, то она добивается лишь трех вещей.

Во-первых, как правило, людей оценивают некорректно, загоняя в общие рамки оценки.

Во-вторых, люди начинают чувствовать себя просто номером в таблице.

В-третьих, это создает ощущение неуверенности и нестабильности, а также неудовлетворенности и беспокойства по поводу своего рейтинга, так как люди боятся увольнения, если их рейтинг будет не слишком высок.

Запрет на использование мобильных телефонов

В некоторых компаниях считают, что если запретить использовать мобильные телефоны в офисе, то никто не будет тратить время на переписки и разговоры с семьей и друзьями.

В этом случае компаниям придется проводить сложную работу по найму надежных людей, которые не будут пользоваться представившимися возможностями.

Кроме того, им приходится учить менеджеров эффективно работать с сотрудниками, которые нарушают правила или недостаточно продуктивно работают, в частности, используют свои телефоны на работе.

Это тоже очень сложная работа. Но при этом она деморализует сотрудников, которым периодически необходимо бывает проверять свои мобильные телефоны, так как у всех бывают срочные вопросы, связанные со здоровьем членов семьи или другие срочные вопросы, которые необходимо решать по телефону.

Драконовы законы при написании электронных писем

Такие правила стали появляться совсем недавно, но уже получили широкое распространение в компаниях на Западе и в нашей стране.

Некоторые компании так сильно ограничивают использование электронной почты, что сотрудники должны выбирать из списка одобренных лиц и тем, прежде чем отправить письмо, отправку которого также одобряет программа.

Попытки создать политкорректность

Поддерживать высокие стандарты общение людей друг с другом - это прекрасно, так как мы часто живем в мире, где так или иначе присутствует дискриминация.

Однако компаниям стоит понимать, как сделать это наилучшим образом и не перегнуть палку.

Иногда обстановка в компаниях напоминает охоту на ведьм, когда каждое слово может быть истолковано превратно.

В этом случае насаждение политкорректности не только не улучшает отношения в коллективе, но создает атмосферу враждебности и недоверия.

В целом можно сказать, что если компании пересмотрят хотя бы часть своих правил, то это позволит им не терять лучших сотрудников, а работа в компании станет более приятным занятием для всего коллектива.