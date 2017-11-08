Роботы скоро заменят людей-рекрутеров

Основанная Эйялом Граевски компания Mya Systems использует искусственный интеллект и чат-бота по имени Миа, чтобы помочь рекрутерам отобрать подходящих кандидатов на должности с почасовой оплатой.

«Когда кандидат откликается на вакансию, Миа представляется и начинает разговор с ним», - объясняет Граевски. Чтобы проверить, подходит ли кандидат, бот задает вопросы: «Можете ли вы работать по вечерам?», «Устраивает ли вас зарплата?», «Есть ли у вас опыт работы на вилочном погрузчике?», «Как скоро вы можете приступить к работе?» Если кандидат подходит, Миа назначит ему собеседование.

Подвергаться допросу компьютером может показаться унизительным, но это лучше, чем вообще не получить ответа на резюме, уверен Граевски, а в большинстве случаев бывает именно так.

Идея его компании возникла у Граевски, когда он искал работу после окончания университета. Он отправил резюме на 40 вакансий и получил только два ответа.

Рекрутеры с трудом справляются с растущим потоком резюме. Отчасти это связано с тем, что люди стали чаще менять работу, а интернет дает возможность отправить резюме на множество вакансий одновременно.

Особенно велик поток резюме на позиции с почасовой оплатой на складах или в супермаркетах, на которые компании в преддверии горячего сезона продаж могут нанимать сотни, а то и тысячи работников. Именно в этом секторе алгоритмы и автоматизация смогут изменить ситуацию в первую очередь. «Рекрутеры просто захлебываются - из-за массовой безадресной рассылки резюме кандидатами. Правильно организовать общение с каждым кандидатом очень тяжело», - говорит Граевски.

И вот тут поможет искусственный интеллект. Растущее количество технологических компаний работает над усовершенствованием алгоритмов, которые могут выполнять простейшие задачи рекрутеров, начиная с отбора резюме. «Сегодня автоматизирована лишь малая часть тех функций, которые можно отдать компьютерам», - говорит президент рекрутинговой компании SCGC Гийом Шампань. SCGC только что начала разрабатывать собственного бота, который будет использоваться для подбора кандидатов на начальном этапе. По словам Шампаня, его компания годами передавала выполнение рутинных задач (например, подбор подходящих профилей в LinkedIn) на аутсорсинг в страны с дешевой рабочей силой, такие как Индия.

Автоматизация может помочь выполнению самой нудной части работы, согласны многие рекрутеры.

«Начальный поиск, подбор и общение занимают больше всего времени. Это самая неприятная часть процесса, и именно здесь мы хотим использовать машинное обучение и алгоритмы, чтобы сделать подбор как можно более безболезненным», - говорит старший вице-президент Hired Келли Драгович, проработавшая в рекрутинге более 20 лет.

Компания LinkedIn, на платформе которой размещено более 500 млн профессиональных профилей пользователей, нарастила вложения в совершенствование поисковых алгоритмов. «У поиска появилось больше возможностей, что позволяет рекрутерам работать эффективнее», - рассказывает Джон Джерсин, отвечающий в компании за программные инструменты для поиска сотрудников на платформе LinkedIn.

Сейчас компания работает над следующим шагом: создать алгоритм для опроса тех, кто ищет работу через LinkedIn, о том, например, в каком регионе они хотели бы работать. «Мы хотим избавить рекрутеров от начальных опросов, ведь это не самая важная часть работы», - объясняет Джерсин.

Сейчас, когда искусственный интеллект только начинает влиять на работу белых воротничков, сфера подбора персонала может одной из первых почувствовать это влияние. Со временем это может привести к сокращению числа рабочих мест для рекрутеров. А те сотрудники, что останутся, должны будут обладать несколько другими навыками, чем сейчас: им придется сосредоточиться на задачах, решить которые алгоритмы не могут.

Тем не менее специалисты по подбору персонала не станут вымирающим видом, уверен Стив Гудман, генеральный директор рекрутингового стартапа Restless Bandit, использующего машинное обучение, чтобы помочь компаниям использовать существующие базы резюме.

«Чтобы оценить, хорошо ли кандидат подходит для той или иной работы, все равно потребуется человек. Я не уверен, что компьютер сможет оценить, например, соответствие кандидата корпоративной культуре компании», - говорит он.

Машине будет сложно воссоздать живое общение, прочитать язык тела, оценить личные качества или ценности кандидата, но более рутинные операции уже выполняются алгоритмами.

«Если вы работаете рекрутером и не делаете ничего, кроме просмотра и сортировки резюме, да, автоматизация сделает ваши навыки невостребованными», - добавляет Гудман.

С ним согласны и другие специалисты. «Меня беспокоит, что младшие специалисты, которые ведут поиск среди большого объема резюме, находятся в зоне очень высокого риска стать невостребованными», - говорит Шампань.

Уцелевшим специалистам придется сосредоточиться на том, что людям удается хорошо, а у машин может вызывать сложности. «Искусственный интеллект повысит спрос на рекрутеров с качествами, присущими хорошим продавцам. Больше времени будет тратиться на усилия по закрытию вакансии, продаже кандидату компании и ее культуры и т. д.», - продолжает Шампань, имея в виду работу с кандидатами - уже выбранными, но еще не принявшими предложение.

Алгоритмы возьмут на себя рутину, а рекрутерам понадобится более развитый эмоциональный интеллект, полагает он. Кроме того, они сосредоточатся на более сложных задачах, таких как составление описаний вакансий. «Рекрутеры будут тратить больше времени на консультативную работу, на работу по продажам», - ожидает Шампань.

В последнюю очередь автоматизация рекрутинга затронет подбор кандидатов на высшие руководящие должности. Даже самые ярые сторонники автоматизации признают, что кандидаты высокого уровня вряд ли благосклонно отнесутся к тому, что бот будет расспрашивать их о профессиональных достижениях. В этой сфере в ближайшее время искусственный интеллект не будет угрожать традиционному подходу, основанному на личных связях рекрутера.