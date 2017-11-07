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Как уйти с работы, красиво хлопнув дверью
16:48 06.11.2017 |
Наверняка многие работники фантазируют о том, как можно красиво уйти с надоевшей работы или сыграть в Бриджит Джонс и сказать в лицо начальнику все, что они о нем думают.
А вот один (уже бывший) сотрудник компании Twitter в самом деле сделал это, да так, что об этом узнал весь мир. Перед тем, как уйти, он отключил аккаунт президента США Дональда Трампа в "Твиттере".
Руководство компании вынуждено было сообщить, что аккаунт президента был "случайно удален в силу человеческой ошибки", и уже через 11 минут он был восстановлен.
Есть множество других чудесных примеров необычных увольнений и не самых добрых способов проститься с коллегами.
От винта
В 2010 году бортпроводнику Стивену Слэйтеру так надоело уговаривать ссорящихся пассажиров, что он потерял всякое терпение и закончил свою карьеру, покинув рейс Питтсбург-Нью-Йорк....
Слэйтер во время полета вынужден был успокаивать пассажиров, споривших по поводу места на полке для багажа. Затем, уже после приземления, одна из пассажирок отказалась выполнить его требование и оставаться пристегнутой.
И тогда Стивен взял трубку внутренней связи, обматерил доставших его пассажиров, а тех "кто в последние 20 лет вел себя уважительно и достойно", поблагодарил за приятный полет, после чего схватил с тележки банку пива, активизировал надувной спасательный трап и был таков.
Впоследствии в интервью газете New York Times он признался, что давно мечтал о таком эффектом уходе. Который, впрочем, вылетел ему в копеечку: суд обязал Слэйтера выплатить компании 10 тыс. долларов за замену трапа и приговорил его к году тюрьмы - условно.
Сладкое прощание
В 2013 году, когда бывший пограничник Крис Холмс, работавший в лондонском аэропорту Станстед, решил сменить карьеру, он испек свое заявление об увольнении и преподнес его в виде торта своему начальству.
Сегодня он по-прежнему печет торты, у него свой процветающий бизнес, и как признался Крис Би-би-си, он абсолютно не сожалеет о своем решении.
Его прежняя работа в аэропорту была настолько скучной, что он решил "хоть как-то оживить свое прощальное послание".
"Тогда меня все спрашивали, считаю ли я, что всем нужно бросить работу ради дела, которое по-настоящему любишь, - вспоминает Холмс. - Что ж, если у вас есть план, почему бы и нет?"
Прощание с выдумкой
Художник-мультипликатор Марина Шифрин и разработчик игр Джаррад Вудс воспользовались профессиональными навыками, чтобы красиво попрощаться в интернете.
В 2009 году Вудс, известный под кличкой Фарбс, создал специальный уровень в видеоигре "Марио", в котором сообщил о своем уходе из австралийской компании, в которой он работал, чтобы стать фрилансером. В своем блоге он рассказал, как всю ночь работал над программой, а затем разослал ее по всему офису (кстати, этот спецуровень и сегодня можно пройти на его сайте).
В 2013 году Марина Шифрин, работавшая мультипликатором на Тайване, сообщила о своем уходе с работы, разместила в интернете мультфильм, в котором она изобразила саму себя танцующей в пустом офисе под песню Канье Уэста Gone.
"Мой босс заботится только о количестве и о том, сколько просмотров набирает каждое видео, - говорилось в описании к ролику, - и вот я решила сделать одно, но свое собственное видео".
Это видео набрало почти 20 млн просмотров, но позже было удалено в связи с нарушением авторских прав на песню.
Марш с работы
Работник гостиницы в Род-Айленде Джои ДеФранческо в 2011 году устроил громкое увольнение, пригласив оркестр, чтобы сообщить начальству, что он уходит после трех с половиной лет работы.
Оркестранты тайком пробрались в отель и начали играть торжественный марш в тот момент, когда Джои вручил владельцу отеля письмо о своем увольнении с работы.
Поводом для недовольства Джои и его коллег были давние разногласия с начальством по поводу их членства в профсоюзе.
"Мы давно шутили по поводу того, что хорошо бы устроить что-нибудь во время чьей-то свадьбы или когда кто-то из начальства отправился бы в гости к своим родителям или что-то в этом роде", - рассказал ДеФранческо в интервью Би-би-си.
Однако идея уйти с работы под звуки оркестра пришла неожиданно по окончании "особенно ужасного рабочего дня".
Видео набрало почти 6 млн просмотров, и оркестр после этого неоднократно приглашали на разные телевизионные шоу. Что касается Джои, то он и по сей день продолжает играть, только теперь уже с новой группой.
Грубый уход
Наборщик одного австралийского журнала в 2012 году вместо фотографии британской рок-группы Kaiser Chiefs поместил рисунок самого себя в обнаженном виде на обложку последнего номера.
Люк Бендж сделал это таким образом, чтобы избежать последней редакционной проверки, и, как сообщали австралийские СМИ, никто в редакции не подозревал о случившемся до тех пор, пока 35 тыс. экземпляров журнала не разошлись по всему Мельбурну.
К чести издания нужно признать, что оно выдержало удар и извинилось перед всеми местными жителями, которых могли шокировать выставленные напоказ гениталии Люка.
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