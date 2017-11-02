8 ситуаций, влияющих на вашу карьеру

Каждый рабочий день наша ежедневная рутина может показаться нам незначительной в нашей карьере. Однако есть определенные моменты в карьере каждого человека, которые могут повлиять на то, как дальше будет развиваться наша профессиональная жизнь.

Если вы готовы к этим моментам, то вы можете построить удачную карьеру. Если вы окажетесь не готовы, то это может даже разрушить вашу карьеру.

Ниже мы расскажет о тех моментах, которые эксперты считают наиболее важными для карьерного роста и которые способствуют нашему продвижению.

1. Первая встреча с новым начальником

Возможно, если вас впервые вызывают на встречу с начальником, то вы ждете, что ничего хорошего из этого не выйдет.

Однако эксперты утверждают, что первая встреча один на один задает тон вашего дальнейшего сотрудничества и общения.

Эксперты утверждают, что это хороший шанс узнать вашего начальника и убедиться, что вы соответствуете тем ожиданиям, которые на вас возлагали при приеме на работу.

Более того, у вас есть возможность подтвердить начальнику тот факт, что он принял правильное решение, взяв на эту должность именно вас.

2. Неожиданность и новые обязанности

Иногда наступает такой момент для каждого сотрудника, когда случается что-то непредвиденное и начальник оказывается недоступен или не может выполнять свои обязанности и просит вас выступить вместо него, провести некую презентацию, к которой вы не готовились.

Первое желание - ответить отказом, но чтобы продвинуться по карьерной лестнице, необходимо согласиться, полагают эксперты.

Это вызов, на который нужно ответить достойно, и высока вероятность того, что после этого вас ждет карьерный рост.

3. Ваша первая неудача

Мы все совершаем ошибки. Однако многие люди, совершая первую ошибку, реагируют так, как будто это разрушило их карьеру.

Но не стоит пытаться скрывать эту проблему. Эксперты советуют не просто попытаться решить проблему, но и прибегнуть к помощи более опытного коллеги.

Возможно, стоит проконсультироваться с непосредственным начальником или просто спросить совета у коллеги, который работает в компании дольше и уже сталкивался с подобными ошибками.

Важно научиться признавать тот факт, что вы совершили ошибку, но при этом выражать искреннюю готовность свою ошибку исправить.

Таким образом вы покажете себя человеком, способным признавать ошибки и учиться на них, а также брать на себя ответственность.

4. Первый отчет о вашей работе

Во многих компаниях составляют отчеты о работе, как правило, в виде краткой характеристики или ответов на вопросы.

Стоит серьезно подойти к этому вопросу, вспомнив все свои достижения за нужный период, так чтобы показать себя как человека, который действительно много и качественно работал на благо компании.

Стоит иметь список больших и маленьких достижений, которые вы совершали, и обновлять его как минимум раз в месяц.

Это не только поможет отслеживать свои успехи, но это также может помочь с составлением отчета.

5. Первый разговор о повышении зарплаты

Вы можете не любить разговоры о деньгах, но деньги имеют значение, особенно когда речь идет о вашей карьере.

Ваш первый разговор с начальством о повышении зарплаты может положить начало тому, как сложится ваша дальнейшая профессиональная жизнь.

Тон разговора, скорость речи - все это очень важно.

Эксперты советуют ковать железо, пока горячо, то есть просить о повышении зарплаты сразу после того, как вы совершили какое-то важное достижение, завершили крупный проект или закрыли важную сделку.

Именно здесь и может помочь ваш список собственных достижений и успехов, так как он сделает вашу просьбу не голословной, а основанной на фактах, что гарантирует успех в переговорах о зарплате.

6. Ваши первые переговоры

Ваши первые переговоры могут быть никак не связаны с повышением зарплаты.

Возможно, вы можете просить о большем количестве бонусов, дополнительном времени отпуска и так далее.

Но даже если вы не просите о чем-то для себя, первые переговоры очень важны для вашей дальнейшей карьеры.

Дело в том, что эти переговоры демонстрируют вашему начальнику ваш потенциал.

Вы показываете себя как человека, готового обсуждать сложные вопросы и бороться за то, чего вы хотите.

7. Первое увольнение с работы

Велики шансы на то, что вы не будете работать на одной и той же работе вечно. Однажды наступит момент, когда вы будете увольняться.

Но стоит увольняться как профессионал, советуют эксперты. Это прежде всего означает, что вы должны хранить свои планы в секрете до того, как вы поговорите об этом с начальством.

Еще один важный момент связан с тем, чтобы предупредить об уходе заранее. Речь идет не только о том, чтобы предупредить за две недели, как написано в законе.

Стоит учитывать и особенности того места, где вы работаете: проекты, которые вы ведете и которые лягут на плечи коллег, возможности передать свои дела другим сотрудникам и так далее.

Не стоит сжигать мосты, так как это повредит вашей репутации.

Вместо этого стоит уйти с благодарностью за то, что вам представилась возможность повысить свой профессионализм и развиваться в коллективе, который вы покидаете.

8. Первый раз, когда вы кого-то нанимаете

По мере того как вы продвигаетесь по карьерной лестнице, вы столкнетесь с ситуацией, когда вам надо кого-то нанимать в первый раз.

Всегда очень волнительно расширять свою команду и нести ответственность за ее нового члена.

Это говорит о том, что начальство вам очень доверяет в вопросе оценки знаний и опыта других людей.

Однако, если человек, которого вы выбрали новым членом команды, через пару месяцев окажется ужасным сотрудником, вина за это ляжет на вас.