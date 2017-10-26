Как начать разговор о повышении зарплаты: 5 советов

Никто не любит говорить о деньгах. Мы собираем в кулак все наше мужество, чтобы подойти к начальству с этим вопросом, даже если мы считаем, что нам недоплачивают.

Нам всем хотелось бы, чтобы на работе ценили то, что мы делаем, и платили бы нам соответственно нашим заслугам.

К сожалению, это не всегда так, и нам приходится просить о том, чтобы нам подняли зарплату.

Чтобы грамотно вести разговор о повышении зарплаты, необходимо понимать, сколько стоит аналогичный специалист на рынке труда, как это влияет на ваши краткосрочные и долгосрочные цели, а также то, как выиграет ваш работодатель в случае, если захочет сохранить за вами рабочее место.

Ниже мы приводим примерный план разговоры о повышении зарплаты, который рекомендуют вести эксперты.

1. Оцените свои успехи.

Вы работали на компанию в течение какого-то времени и, несомненно, внесли свой вклад в ее развитие.

Подумайте, что именно вы делали, как помогали компании развиваться, каких целей вы достигали и какой стала ваша личная производительность на сегодняшний день.

Прежде чем идти к начальству, серьезно подумайте и составьте список своих достижений, чтобы показать себя с лучшей стороны. Это станет важным фактором во время беседы о повышении зарплаты.

2. Отработайте свою речь.

Если вы придете на разговор к начальству с подготовленной речью, то у вас будет больше шансов на то, чтобы получить желаемое повышение зарплаты.

План, в котором вы укажете свои достижения, поможет вам составить речь и доказать начальству, что вы действительно заслужили повышения зарплаты.

Стройте свою речь вокруг плана, который вы написали. Не забывайте приводить примеры. Кроме того, попрактикуйтесь дома, прежде чем вы пойдете к начальству.

3. Получите поддержку.

Большинство из нас не достигло бы результатов без помощи наставников, начальников или помощников и коллег.

Посмотрите на тех, с кем вы работаете, и составьте список людей, которые так или иначе оказывают влияние на вашу работу и ваши результаты.

Выделите людей, к которым вы можете спокойно обратиться за помощью даже в личных вопросах, а также в вопросах, касающихся профессиональной деятельности.

Это те люди, которые могут порекомендовать вас, у которых вы можете спросить совета по нормативам зарплат и т. д.

Такая поддержка может быть важна при разговоре о повышении зарплаты.

4. Определите свою ценность на рынке труда.

Это самое важное. Прежде чем запросить начальство о повышении зарплаты, стоит провести небольшое исследование рынка, чтобы узнать, сколько получают аналогичные специалисты в других компаниях.

При этом стоит учитывать и уровень образования, и опыт работы, и дополнительные навыки.

На основе этого исследования определите оптимальную зарплату, которую вы могли бы запросить у начальства.

Такое исследование будет очень полезным для будущей беседы с начальством, так как ваша просьба будет основана не на абстрактных желаниях, а на точных данных.

5. Расставьте приоритеты.

Помимо того, чтобы сделать исследование рынка, необходимо также подумать о дополнительных бонусах, которые вам хотелось бы получить.

Дополнительный отпуск, возможности для связи и так далее.

Запишите их и пронумеруйте по степени важности.

Когда зайдет разговор о повышении зарплаты, вы будете иметь этот список перед глазами и вам будет удобнее в каких-то вопросах пойти на уступки начальству и достичь компромисса по некоторым вопросам.

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