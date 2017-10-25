Стать богаче и лучше: 15 советов

Большинство людей хотят, чтобы обстоятельства вокруг них магическим образом изменились бы. Они не хотят прикладывать усилия и становиться лучше, чтобы менять обстоятельства самому.

Но, в отличие от других людей, вы можете не ждать, а стать тем человеком, который имеет необходимые навыки, для того чтобы стать богаче.

Ниже мы расскажем о том, как вы можете начать меняться уже сегодня, чтобы в самом недалеком будущем деньги сами потекли к вам в руки.

1. Инвестируйте минимум 10% своего дохода в свое развитие

Большинство людей хотят получать все бесплатно. Но если вы получаете что-то бесплатно, то вы не обращаете внимание на эту вещь и не относитесь к ней серьезно.

Когда речь идет о том, чтобы стать лучше, инвестирования 10% дохода принесет вам новые навыки и умения.

Причем за каждую копейку, которую вы инвестируете в свое развитие, вы получите прибыль, так как новые навыки будут конвертироваться в более высокий доход.

Если у вас немного денег, то вы можете купить книгу. Сколько денег мы тратим на развлечения, одежду или еду? Вопрос приоритетов.

Если вы инвестируете во что-то, то у вас появляется мотивация, чтобы добиться чего-то.

Вы можете оплатить образовательные программы, включая онлайн-курсы, книги и многое другое.

2. Инвестируйте минимум 80% свободного времени на обучение

Большинство людей скорее потребители, чем создатели.

Они рассматривают свою работу с точки зрения зарплаты, которую получают, а не с точки зрения того, как изменить мир вокруг себя.

Даже несмотря на то, что у них есть свободное время, они используют его напрасно, в то время как эту ситуацию можно изменить.

Если не тратить свое время на социальные сети и тупое зависание в интернете, то вы можете обнаружить, что у вас очень много свободного времени, которое можно потратить с пользой.

Большинство успешных людей не прекращают учиться чему-то новому. Каждую свободную минуту они тратят на то, чтобы узнать что-то новое.

И это приносит свои плоды. Жизнь не состоит только из развлечений, поэтому если вы хотите добиться успеха, стоит приложить силы к тому, чтобы измениться самому и приобрести новые навыки.

Именно образование способно дать вам возможности изменить свое будущее.

3. Не работайте за деньги, работайте за знания

Большая часть вашего свободного времени должна быть посвящена учебе, но и во время работы вы должны, не переставая, учиться новому.

Богатые и счастливые люди работают, чтобы учиться. Неуспешные и несчастные работают в основном за деньги.

Только 20% вашей энергии должно уходить на непосредственную работу. Остальная энергия должна уходить на то, чтобы узнать что-то новое, улучшать себя.

Если вы будете посвящать много времени тому, чтобы лучше думать, лучше общаться, лучше выполнять свою работу, то качество вашей работы резко вырастет.

В конечном итоге вы окажетесь в слишком высоком положении для своей работы, так как никто больше не будет уметь делать ее так, как вы.

Если вашим приоритетом будет обучение в процессе работы, то вы не будете отвлекаться, как это делает большинство людей. Вы сможете сделать больше дел за то же самое количество времени.

4. Не учитесь ради развлечения, учитесь ради более высоких доходов

В современном мире существует множество вещей, которым вы можете научиться.

Но если вы не применяете свои знания на практике, то это бесполезная информация.

Информация и знания - это две разные вещи.

Требуется достаточно много ума и мудрости, чтобы определить, чему стоит учиться и когда стоит учиться.

Если вам неинтересно, то вы не будете учиться с той скоростью и интенсивностью, которая необходима для максимального усвоения.

Необходимо ценить свое время, чтобы не игнорировать те знания, которые вы получаете во время образования и которые могут принести вам в будущем более высокий доход.

Если вы учитесь чему-то, то это должно приносить пользу. Для большинства людей сегодня чтение книг необходимо просто для того, чтобы сказать окружающим, что они много читают.

Если вы не применяете свои знания на практике, то вы просто-напросто тратите впустую свое время.

5. Инвестируйте минимум 10% своего дохода в инструменты, которые принесут прибыль

Мало кто может действительно стать богатым. Даже те, у кого высокий доход, зачастую не являются богатыми.

В большинстве случаев образ жизни человека соответствует уровню его доходов. Чем больше мы получаем, тем больше мы потребляем.

Фактически многие люди получают деньги, для того чтобы потреблять товары и продукты.

Мало кто зарабатывает деньги, чтобы их инвестировать.

Подумайте о вашем доходе, который можно направить на то, чтобы получить еще больше денег, то есть инвестировать.

То, насколько грамотно вы распорядитесь своими деньгами, зависит от уровня знаний, которые у вас есть.

6. Измените свою мотивацию: не "получать", а "отдавать"

Большинство людей сосредоточены на том, что они могут получить от жизни. Их интересует только собственная персона.

Но если мы задумаемся о том, что происходит в мире, то наша мотивация может сильно измениться и мы захотим не только получать, но и отдавать.

Многие признают, что им приносит большее удовлетворение, когда они отдают что-то, а не когда получают.

Это верно в том числе и тогда, когда речь идет о личных взаимоотношениях.

Когда вы настроены отдавать, то вы думаете о том, как улучшить отношения.

А вместе с этим придут идеи относительно того, как улучшить свою работу и свой бизнес.

Все это приносит вдохновение, а также открывает для вас множество возможностей.

7. Открыто признайте, что вы зависите от других людей

Даже если вы изначально хотите отдавать, то это не значит, что вам не нужна помощь.

Фактически каждый из нас регулярно получает помощь.

Дело в том, что все мы зависим от других людей, а они зависят от нас.

Но далеко не каждый может признать эту зависимость. Многие считают это слабостью, но стоит увидеть в этом силу.

Помимо того, чтобы признать свою зависимость от других людей, регулярно выражайте им свое одобрение.

Отношения - это тоже своего рода активы, в которые надо вкладывать силы и время.

8. Создавайте взаимовыгодные отношения для достижения целей

Большинство людей стремятся к конкуренции, а не к сотрудничеству. Однако сотрудничество - это более выгодная позиция, чем конкуренция.

При конкуренции каждый сосредоточен на самом себе, однако то, что мы можем сделать в одиночку, весьма ограничено.

Однако, если расширить свое сознание, мы поймем, что при сотрудничестве с другими людьми мы можем добиться большего.

У вас есть знания и опыт в своей области. А есть люди, которые обладают знаниями и навыками из других областей.

Эти люди - активы, которых у вас пока нет. Но если вы хотите добиться успеха, если вы задумали реализовать свои цели, то вместе с этими людьми у вас это получится намного легче и быстрее.

9. Ставьте перед собой амбициозные цели и смотрите в лицо своим страхам

Посмотрите на свои цели сейчас. Каково ваше мерило успеха? Каковы ваши цели? Что будет, если вы перевыполните ваши цели в несколько раз? Такое возможно?

Несомненно, это возможно. И есть люди, которые уже добились таких результатов.

Единственная разница заключается в уровне образования, отношений и стратегии.

Чтобы достичь своих целей и перевыполнить планы, вам необходимо поменять свое поведение. Стоит стать более серьезным во всех аспектах вашей жизни.

Стоит ставить перед собой самые амбициозные цели.

Как только вы поставите перед собой такие цели, вы начнете думать о том, как их достичь, у вас появятся новые идеи.

10. Учитесь маркетингу

Маркетинг - это не что иное, как прикладная психология. Речь идет о том, чтобы достучаться до людей, убедить их, помочь им.

Многие почему-то думают, что маркетинг - это что-то безнравственное.

Однако маркетинг - это то, что делает жизнь проще, так как выбор становится проще.

Важно понимать, что ценность имеет не только то, что вы делаете, но и то, как и почему вы это делаете.

Именно поэтому вам нужен маркетинг.

11. Не думайте о времени и усилиях, думайте о результатах

Прежде чем начать что-то делать, важно четко представить себе, чего именно вы хотите добиться.

И уже после этого вы сможете продумать эффективную стратегию, как лучше прийти к намеченной цели.

Многие люди берегут свои усилия и время, но при этом страдают результаты.

Однако важно мыслить совершенно наоборот: на первом месте должны стоять результаты, которых вы хотите добиться.

12. Регулярно меняйте обстановку

Обстановка, в которой вы работаете, должна отражать ту работу, которой вы занимаетесь.

Выполнять несколько видом работы в одинаковой обстановке неэффективно.

Но люди все равно это делают. Они сидят в одном и том же месте и переключаются с одного задания на другое.

Однако эксперты советуют менять обстановку в соответствии с теми заданиями, которые вы выполняете.

13. Определите, что для вас означает "богатство" и "успех"

Успех и богатство - это не только деньги. Есть множество людей с деньгами, но с небольшим капиталом в ключевых областях жизни.

Несомненно, деньги очень важны. Они решают множество проблем. Однако деньги - это всего лишь инструмент.

14. Четко знайте, почему и для чего вы это делаете

Почему вы занимаетесь всем этим? Какие цели вы преследуете? Важно абсолютно честно ответить самому себе на этот вопрос.

Как правило, ответ будет очень простым, однако он потребует от вас абсолютной честности.

Чем честнее вы ответите на этот вопрос, тем лучше поймете свою глубинную мотивацию, тем проще вам будет работать исходя именно из этой мотивации и понимания себя.

15. Будьте тверды и непоколебимы

Чтобы стать успешным, вы должны верить во что-то. Более того, вы должны быть тверды в своей вере.

Все успешные люди понимают, какова их цель. Они твердо верны себе.

Как только вы поймете, для чего вы это делаете, вы будете твердо стоять на своем. Это и станет вашим брендом, вашим призванием.

Вы верите во что-то и боретесь за свои идеи.

В результате вы столкнетесь с людьми, которые будут соглашаться или не соглашаться с вами. Но вы должны понимать, что вы не можете нравиться всем.