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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Слишком много умеете? Вы отравляете атмосферу в коллективе

 Дэвид Силверберг / BBC Capital

Если вы слишком опытны и чересчур знающи для своей нынешней работы, от вас работодателю может быть мало проку. Или все-таки вашей избыточной квалификации можно найти применение?

Когда Аманда Хиберт, директор по связям с общественностью из Калгари (Канада), несколько лет назад заняла эту должность в фирме, продающей витаминные добавки, она уже тогда понимала, что ее квалификация слишком высока.

Однако ее привлекли высокая зарплата и возможность работать в крупной компании.

Приступив к исполнению обязанностей, вскоре она обнаружила, что работа слишком проста для нее. "Было скучно, задачи были слишком легкими для меня, и мне казалось, что работа не имеет смысла", - вспоминает она.

Через пару лет она уволилась. И подобные случаи нередки.

Примерно каждый шестой работник в Британии имеет избыточное для своей нынешней должности образование, и 58% выпускников университетов занимают должности, на которых не требуется университетского диплома.

В США примерно один из четырех работников со степенью бакалавра имеет слишком высокую для своей текущей должности квалификацию.

Многие компании сейчас сделали высшее образование неотъемлемым требованием к поступающим на работу - даже на тех должностях, где ранее университетское образование было не нужно.

Это привело к своего рода "инфляции должностей", когда те или иные позиции занимают работники, для которых эти обязанности скучны и слишком легки для исполнения.

 Скучающие от слишком простой для них работы сотрудники - потенциальный источник негативных настроений в коллективе, подчеркивает профессор менеджмента Беррин Эрдоган.

Вроде бы эта тенденция не должна пугать работодателей - ведь они в любом случае получают высокообразованную, умелую рабочую силу. Однако в реальности все не так радужно.

Одно из исследований показало, что компании вредят сами себе, нанимая сотрудников, чья квалификация слишком высока для их должностей.

Последствия недовольства

Казалось бы, это должно быть преимуществом - иметь в своих рядах умелого и высокообразованного сотрудника с опытом работы.

Однако если эта работа слишком проста для такого человека, этот сотрудник - потенциальный источник негативных настроений в коллективе, подчеркивает Беррин Эрдоган, профессор менеджмента из университета в Портленде, штат Орегон (США).

Среди таких настроений может быть и чувство недовольства, возникающее вследствие скуки, и чувство излишнего самоуважения, и ожидание того, что вам, такому умному и опытному, все должны быть благодарны.

Эти настроения неизбежно разносятся по всему офису, отравляя рабочую атмосферу, подчеркивает Беррин Эрдоган.

"Это самое чувство излишнего самоуважения разрушительно действует внутри коллектива, особенно там, где необходима слаженная работа в команде", - отмечает она.

Исследование Эрдоган показало, что если чья-то квалификация слишком высока для занимаемой должности, этот человек чувствует себя чужаком в коллективе, не таким, как все, что в итоге может привести к его изоляции и одиночеству.

Кроме того, такие люди как правило не полностью погружаются в ту работу, которую должны выполнять, считая, что они "выше этого", подчеркивает Брюс Талгэн, специалист по подготовке руководящих кадров и автор книги "27 проблем, с которыми сталкиваются руководители" (The 27 Challenges Managers Face).

"Низкий моральный дух ведет к тому, что они просто скучают и даже не выполняют в должной степени ту работу, которую обязаны делать", - говорит он.

Такая ситуация, ведущая к возникновению проблем в коллективе, особенно характерна для молодых сотрудников, считает Талгэн. У этого поколения, у миллениалов, говорит он, ожидания в отношении себя особенно высоки.

Исследование, проведенное в начале этого года учеными из Флоридского Атлантического университета, показало, что молодые сотрудники более склонны считать, что они талантливей, чем предполагает та должность, которую они занимают. Что ведет к разочарованию в работе.

Такие сотрудники более склонны к вызывающему поведению, что выражается в регулярных опозданиях, уходе с работы раньше положенного и даже кражах на рабочем месте и травле коллег, отмечает Майкл Харари, доцент на факультете менеджмента этого университета.

Карьерный вопрос

Правда, такое происходит не всегда. Еще одно недавнее исследование - Эрдоган и доцента бизнес-школы Дарэмского университета Хон Дена - выявило определенные черты характера у работников с избыточной квалификацией, которые крайне важны для того, чтобы без особых проблем влиться в любой коллектив и добросовестно работать.

"Работники, квалификация которых излишнее высока, но обладающие хорошими коммуникативными способностями и талантом влияния на других, вполне могут вести себя приемлемо в коллективе, и их считают компетентными и приятными в общении", - говорит Ден.

 Иногда даже сложная работа может показаться скучной...

"Такие работники пользуются среди коллег популярностью, им рады, в результате чего они чувствуют, что их ценят, и как результат работают с позитивным настроем".

Позитивное влияние при межличностном общении сводится к тому, что человек приспосабливается к окружению, поддерживает дружеские отношения с коллегами и воздерживается от критики как работы, так и руководства.

Сотрудники, которые придерживаются такого поведения, трудятся более продуктивно, добавляет Хон Ден.

И вот тут-то крайне важна позиция руководства. Чтобы работники с излишней квалификацией не заскучали, начальство должно давать им более творческие и требующие напряжения задания, поручать сложные проекты, для выполнения которых требуется тесное сотрудничество с коллегами, говорит Элизабет Килан, профессор Крэнфилдской школы управления (Британия).

Впрочем, "руководители должны иметь в виду, что это может привести к недовольству других сотрудников и зависти с их стороны", предупреждает Килан.

"Поэтому важно открыто обсуждать внутри коллектива, почему тому или иному сотруднику поручено особое задание".

Еще один способ победить негативные настроения среди излишне квалифицированных работников - быть с ними откровенными в вопросах продвижения по карьерной лестнице.

Эрдоган говорит, что однажды имела беседу с менеджером, который принял на должность человека, заведомо гораздо более умелого и опытного, чем требовалось.

Тот менеджер рассказал, что откровенно обрисовал новому сотруднику его перспективы и попросил проявить терпение.

"Он сказал тому сотруднику: если вы проработаете на этой должности хотя бы год, вас ждет продвижение на более высокую должность, - рассказывает Беррин Эрдоган. - И тот ответил: "Отлично! Я не хотел бы остаться на этой должности навсегда".

Итак, что делать, если в подобной ситуации оказались вы?

Возможно, вам поможет такая же откровенность. Не стесняйтесь честно объяснить своему будущему работодателю, что вы умеете гораздо больше, чем требует ваша должность, но вы хотите получить ее, чтобы затем сделать карьеру, советует Талгэн.

"Не принижайте своих достижений - ни в резюме, ни на собеседовании, - говорит он. - Будьте откровенны и естественны".
 

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