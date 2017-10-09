Как работать, когда болеет ребенок

Дейзи Вейдман Доулинг, основатель и CEO консалтинговой фирмы Workparent, консультирующей работающих родителей и компании, которые их нанимают.

«Мама, папа, я плохо себя чувствую» - эта фраза и тот вялый, бледный, безучастный вид, который бывает у ребенка, когда он заболевает, вызывают страх у каждого, кто с этим сталкивался. Что бы ни болело у вашего ребенка, с уверенностью можно сказать две вещи.

1) Следующие 24 часа вы будете волноваться о его самочувствии и делать все, чтобы он поправился.

2) Одновременно с решением домашних проблем вы будете отчаянно пытаться выполнять ваши рабочие обязанности, что будет, мягко говоря, нелегко.

Как объяснить начальнику, что у вас не получится присутствовать на важном совещании в отделе продаж? Как проверить, дала ли нанятая в последний момент няня правильное количество лекарства вашим двойняшкам? Как вовремя отправить клиенту ваше предложение, если все утро вы провели у педиатра?

Найти одно простое решение для этих проблем не получится, но советы ниже помогут вам организовать рабочие взаимоотношения, лечение ребенка и собственное поведение таким образом, чтобы выйти целым и невредимым из одного из самых сложных периодов в жизни каждого работающего родителя.

Без паники и упреков

Не делайте это проблемой ребенка. Независимо от того, чем болеет ваш ребенок, он и так чувствует себя неважно. Если он заметит вашу досаду и стресс, это точно не поможет ситуации, а только ухудшит его самочувствие. Когда у вашего малыша резко увеличивается температура в ночь перед крайним сроком сдачи налоговой документации, не говорите «о, нет!», не заламывайте руки, просто дайте ему понять, что мама и папа сделают все, чтобы он снова чувствовал себя хорошо.

Не обманывайтесь и будьте готовы ко всему

Быть работающим родителем - каждодневный труд, поэтому нет ничего удивительного в том, что вам не хочется думать о ситуации, в которой это может стать еще труднее. Тем не менее первое, что нужно сделать, чтобы избежать кризисных ситуаций и чрезмерного стресса в будущем, - это принять тот факт, что и вы, и ваш ребенок - люди, а значит, в какой-то момент заболеете. По данным национальных институтов здоровья, маленькие дети заражаются простудой или вирусными заболеваниями от восьми до 10 раз в год, т. е. практически каждый месяц. Смиритесь с неизбежным и обдумайте ваши действия. Призвать на помощь бабушку или запасную няню? Разделить дежурство дома с супругом? Работать удаленно? Отменить командировку в этом месяце? Чем конкретнее и реалистичнее будет разработанный вами план, тем менее страшной покажется ситуация.

Предупреждайте заранее

Поделитесь программой ваших действий на случай болезни ребенка с вашим начальником и ключевыми коллегами. Прямо объясните им, в каких ситуациях вам могут потребоваться послабления, но не забудьте подчеркнуть, что вы будете делать все, что в ваших силах. Это можно сформулировать, например, так: «Обычно Джордан находится в детском саду с восьми утра до пяти вечера. Если он заболеет и останется дома, моя мама сможет присмотреть за ним до трех. После этого мне придется поехать домой и остаток дня работать удаленно. Если во время моего отсутствия вам понадобится срочно со мной связаться, пожалуйста, не стесняйтесь это делать».

Если вы столкнулись с долговременной проблемой, обратитесь к руководителям компании, не только к вашему менеджеру. Как бы ни было тяжело стараться сдать работу в срок, зная, что ваш ребенок лежит дома с простудой, это краткосрочное затруднение, через неделю оно пройдет. Если проблема долговременная, если вы, например, узнали о хроническом или остром заболевании у вашего ребенка, немедленно сообщите об этом руководителям компании. Если старшие менеджеры и отдел HR не знают о вашей ситуации, они не смогут продлить ваши дедлайны, предоставить вам дополнительные ресурсы, оформить отпуск, сообщить страховой компании о необходимой медицинской помощи или просто посоветовать вам поговорить с Аланом из чикагского отдела, который недавно прошел через такое же испытание.

Контролируйте то, что поддается контролю

Продумайте ваш план действий, чтобы избавиться от необходимости принимать решения в последнюю минуту и упростить себе жизнь. Если вы собираетесь оставить больного ребенка с тетей Сьюзен, побеспокойтесь о том, чтобы у нее были необходимые детские лекарства и чтобы она знала, когда и в каком количестве их давать. Если вы решили работать из дома, проверьте, сможете ли вы, войдя в рабочую систему удаленно, не только просматривать необходимые документы, но и печатать их. Всегда держите «тревожный чемоданчик» с базовым набором лекарств, запасной удобной одеждой, полезной едой для перекуса, книжками/игрушками и прочими предметами первой необходимости в шкафу в прихожей, чтобы, если что, бросить его в машину. Подготовьте все необходимое раньше, чем оно может вам понадобиться, так вы избежите непредвиденных обстоятельств.

Учтите необходимые дополнительные траты

Большинство работающих родителей внимательно следят за своим бюджетом: одна стоимость ухода за детьми может заставить понервничать даже хорошо зарабатывающую семью, и это без учета трат на еду и одежду или сбережений для оплаты колледжа. Тем не менее постарайтесь выделить дополнительные ресурсы - насколько могут позволить ваши финансы, - которые в случае болезни ребенка помогут вам лучше заботиться о семье и эффективнее работать. Вы сможете потратить их на доставку из круглосуточной аптеки, на такси до работы, если доехать от педиатра на общественном транспорте вы не успеваете, на услуги няни. Все эти вещи дороги (порою даже слишком дороги), но они позволят вам успешно совмещать работу и заботу о семье. Поймите, что именно вам необходимо, и отложите посильную сумму в ваш «фонд помощи работающим родителям», чтобы воспользоваться им, когда будет нужно.

Педиатр - ваш союзник

Вы подобрали для вашего ребенка самого доброго, компетентного и надежного педиатра. Однако вам, как работающему родителю, стоит обратить внимание и на то, принимает ли он рано утром, под конец рабочего дня или на выходных, есть ли в приемной WiFi, ведется ли учет ваших платежей, чтобы вы не тратили время на подписание бумажек после приема. Проверьте, есть ли в смотровом кабинете громкая связь, или узнайте у персонала, смогут ли они провести прием по Skype или Facetime (таким образом, если ваш ребенок потянет сустав и попадет к врачу, когда вы будете в пути на работу, вы все равно сможете присутствовать на осмотре). Помните: ваш врач и персонал в его офисе, скорее всего, тоже работающие родители.

Будьте готовы нарушить все обычные правила

Как ответственный родитель, вы ввели правила, которые определяют, сколько ваш ребенок играет в планшет, что он ест, во сколько ложится спать (список можно продолжить). Но когда малыш болеет и сидит дома с няней - это не лучшее время, чтобы прятать iPad и его любимые печенья. Если вы сталкиваетесь с трудностями в одной области, будьте готовы сделать послабления в другой. Когда все будут здоровы, вы быстро сможете восстановить обычный порядок вещей.

Оставайтесь на связи, но не в социальных сетях

Для многих из нас Facebook и Twitter стали такой же неотъемлемой частью жизни, как воздух. Однако, если менеджер и коллеги поддержали ваше желание работать из дома, пока ваш ребенок не поправится, ничто так не ослабит их благосклонность и великодушие, как ваши новые фотографии на Facebook. Если из-за болезни ребенка вы не смогли присутствовать в офисе, поддерживайте контакт с коллегами - не затягивайте с ответами на письма, звоните, чтобы узнать, все ли в порядке, но делайте это только через рабочие каналы связи.

Не забывайте о том, зачем вы ходите на работу: чтобы обеспечивать семью и держать ее в целости и сохранности и чтобы оплачивать образование ваших детей. Даже если вам неприятно пропускать важную встречу или оставлять больного ребенка дома, напоминайте себе, что вы работаете на будущее - и делаете все, что в ваших силах.