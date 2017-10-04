3 недооцененных навыка, которые помогут в карьере

Если вы будете развивать в себе нужные навыки и умения, то это поможет не только подняться по карьерной лестнице, но и получить работу вашей мечты.

Поэтому стоит задуматься о том, какие именно навыки вам пригодятся. И речь не только о профессиональных навыках, но и о личных качествах и навыках, которые стоит в себе развивать.

Ниже мы расскажем о тех навыках, которые, как правило, недооцениваются, однако они также помогают подняться по карьерной лестнице.

1. Способность сосредотачиваться

Существует множество преимуществ в том, чтобы уметь сосредотачиваться на работе, которую выполняешь.

Во-первый, в периоды максимальной концентрации наша продуктивность достигает максимальных значений. Во-вторых, большинство людей при выборе между легким и сложным заданием предпочитают более легкий, поэтому такой навык позволит вам выделяться на фоне остальных.

И, в-третьих, это позволить максимально увеличить ваши навыки и умения, которые придадут вашей работе больше значения, а вам - больше удовлетворения от ее завершения.

Невозможно сконцентрироваться, когда вас постоянно отвлекают. Поэтому для того, чтобы практиковать этот навык, выделите себе определенное время дня, в течение которого вас не будут трогать, и постарайтесь сделать максимум работы за это время, сосредоточившись на ее выполнении.

Для начала пусть это будут два часа, в течение которых вы будете только работать и не отвлекаться ни на беседы с коллегами, ни на перекуры, ни на беседы в социальных сетях.

И постепенно создайте вокруг себя такую атмосферу, при которой вас почти ничего не будет отвлекать. Можно использовать для этого специальные приложения, выключите телефон, закройте страничку с социальными сетями. Сосредоточьтесь на работе - и результаты вас удивят.

2. Открытость к обратной связи

Если вы не слушаете критику в адрес вашей работы, то вы никогда не сможете вырасти в профессиональном плане.

Люди не просто не захотят работать вместе с вами, они также не будут слушать вашу ответную критику и не будут прислушиваться к вашим советам.

Важно понимать, что каждый раз, когда вы слышите в свой адрес конструктивную критику, первым желанием будет желание защищаться. Однако важно уметь прислушиваться к тому, что говорит собеседник.

Из его критики и советов вы можете почерпнуть важную информацию, которая позволит сделать вашу работу более качественной. А это означает, что вы будете расти в профессиональном плане.

Поэтому, вместо того чтобы защищаться, психологи рекомендуют другую реакцию. Расспросите у собеседника подробнее, что именно в вашей работе он считает неправильным, что бы он сделал иначе и почему.

Именно в этом случае вы действительно произведете благоприятное впечатление на ваше начальство и коллег тем, что продемонстрируете себя как человека, который способен слушать других и идти на сотрудничество.

3. Отчетность

Одно дело, когда вы вызываетесь добровольцем в новый проект, совсем другое - довести проект до завершения.

Иногда люди берут на себя больше, чем могут сделать. Не стоит увлекаться.

Важно правильно оценить свои ресурсы и только после этого брать на себя новые обязательства.

Часто мы недооцениваем свои ресурсы, так как не знаем точно, сколько времени и сил потребуется на решение новых задач.

Именно поэтому эксперты считают, что в таких случаях стоит планировать и рассчитывать на худшее.

То есть рассчитайте приблизительно, сколько времени вам потребуется на определенное задание, а затем добавьте к нему 25-50% времени от первоначального подсчета.

После этого пообещайте выполнение задания с учетом максимального срока.

В лучшем случае вы закончите раньше. В худшем - у вас останется дополнительное время, если что-то пойдет не так.