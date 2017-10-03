10 заблуждений, которые мешают достичь успеха

Наши идеи и представления возникают при взаимодействии с обществом. Они касаются всего - образования, отношений, работы. Они так плотно сидят в нашем сознании, что иногда довольно непросто изменить способ мышления и взгляд на мир.

Некоторые из наших убеждений мешают нам добиться успеха.

Ниже расскажем о тех убеждениях, которые сдерживают нас на пути к счастливой успешной жизни, а также расскажем о том, что происходит на самом деле.

Заблуждение 1: если кто-то выглядит успешным, он успешен.

Очень часто мы смотрим на внешнюю сторону - дорогие костюмы, автомобили, телефоны, украшения.

Однако, если человек выглядит успешным, это не всегда означает, что он действительно успешен.

Зачастую по-настоящему богатые люди не стремятся тратить огромные деньги на то, чтобы произвести впечатление на окружающих. Они одеваются довольно скромно, не выпячивая свое богатство.

Напротив, те люди, которые стараются казаться богатыми, на деле могут иметь множество кредитов и долгов, которые были накоплены в попытке произвести на окружающих впечатление состоятельного человека.

Поэтому, вместо того чтобы смотреть на внешние атрибуты успешности, дайте человеку время, и вы узнаете, как в действительности обстоят дела.

Заблуждение 2: потерпеть неудачу как можно быстрее.

Зачастую неудача стартапа воспринимается как своеобразный знак почета. Чем больше неудач вы терпите, тем больше вас хвалят за упорство.

И такое мнение бывает распространено среди предпринимателей в самых разных областях.

Однако проблема в том, что никто в реальности не хочет терпеть неудачу.

У каждого есть в прошлом свои неудачи, но никто не хочет постоянно ошибаться.

Нужно двигаться вперед и не концентрироваться на неудачах, которые были в прошлом.

Заблуждение 3: нужно знать все.

Наверняка в офисе вы встречали человека, который пытается знать все обо всем, получать всю возможную информацию.

Нет ничего плохого в том, чтобы быть в курсе работы и узнавать как можно больше. Однако невозможно всегда знать все и обо всем - о процессах на рынке, о деятельности конкурентов, о потенциальных клиентах и так далее.

Эти данные дают преимущества, однако, если человек полагает, что знает все обо всем, то, скорее всего, он опирается на свои убеждения, а не на реальные процессы.

Стоит каждый день подвергать сомнению свои убеждения, считают эксперты, так как никто не знает, что может случиться завтра.

Поэтому стоит быть готовым к тому, что в какой-то момент придется изменить свои убеждения. Именно это позволит стать успешным лидером.

Заблуждение 4: нужно быть лучшим во всем.

Вам не только не надо все знать, но и не надо пытаться быть лучшим во всем.

Многие люди считают, что в бизнесе им необходимо быть лучшими во всем, иначе люди будут сомневаться в их способностях руководить бизнесом.

Это особенно актуально для тех руководителей, которые считают, что они должны делать абсолютно все.

Вместо того чтобы пытаться быть лучшим во всем, стоит найти свои сильные стороны.

А когда речь идет о тех умениях, в которых вы не являетесь экспертом, то не стоит бояться прибегать к помощи других.

В итоге результаты работы будут гораздо более впечатляющими, чем если вы будете пытаться сделать все в одиночку.

Заблуждение 5: все можно сделать одному.

Когда дела идут хорошо, вы становитесь более уверенными в себе.

А чем больше растет уверенность, тем меньше вы стараетесь полагаться на других людей.

У вас может возникнуть идея о том, что вы можете сделать все без посторонней помощи.

Вы можете забыть о том, какие усилия прикладывает ваша команда для достижения успеха.

Однако не стоит забывать об этом. Команду необходимо поощрять.

Для этого стоит не забывать о доверительных открытых отношениях с вашими партнерами и коллегами.

Заблуждение 6: навыки - самый ценный ресурс.

Когда вы видите, что кто-то делает что-то лучше вас, вы чувствуете разочарование.

В результате вы либо сдаетесь, либо стараетесь развивать этот навык еще лучше, так как полагаете, что навыки - это самый ценный ресурс.

Однако это не совсем так. Навыки - это важно, но помимо этого есть также и другие факторы, которые помогут добиться успеха.

Во-первых, это уважение к другим людям, прежде всего к своим подчиненным и коллегам. Не стоит только критиковать их работу, стоит поощрять их и одобрять.

Во-вторых, гармоничная атмосфера в коллективе не только сделает работу более приятной, но и поднимет ваш авторитет в глазах коллег и подчиненных.

Кроме того, важной является гибкость и способность быстро восстанавливаться даже после тяжелых неудач.

Эти три качества необходимо развивать в себе, так как они будут способствовать успеху вашей компании даже в большей степени, чем ваши индивидуальные навыки и знания.

Заблуждение 7: бонусы - это приятные, но необязательные дополнения к зарплате.

Если вы являетесь владельцем компании, то важно понимать, насколько важны сотрудникам бонусы.

Старайтесь сделать так, чтобы сотрудникам шли отчисления в пенсионный фонд, чтобы у них были какие-то дополнительные бонусы вроде полисов ДМС и тому подобное.

Это действительно важно для сотрудников, а также способствует повышению лояльности к компании.

Заблуждение 8: мы не можем контролировать то, о чем думают сотрудники и клиенты.

Если вы управляете компанией, то вы можете думать, что абсолютно никак не можете повлиять на то, что думают ваши сотрудники и клиенты.

Однако важно понимать, что это не так.

Корпоративная культура действительно важна, и если ваши сотрудники будут понимать высокую цель, ради которой они работают, это изменит их мотивацию и отношение к своей работе.

Заблуждение 9: никогда не признавать своих ошибок.

Возможно, вам кажется, что нельзя допускать, чтобы подчиненные видели ваши ошибки или видели, что вы их признаете.

Однако это не так. Нет ничего страшного в том, чтобы подчиненные и коллеги видели, что вы признаете свои ошибки.

Это нисколько не уронит ваш авторитет, а напротив, поднимет его в глазах окружающих.

Важно не только признавать свои ошибки, но и уметь учиться на них, делать выводы и разбирать, почему получилось именно так.

Заблуждение 10: невозможно научиться быть лидером.

Вы можете думать о том, что лидерами не становятся, а рождаются, и что невозможно научиться быть лидером.

Однако это не так. Существует множество курсов, которые могут помочь фактически любому развить в себе лидерские качества.