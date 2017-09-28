8 главных секретов агентов по найму

Специалисты по подбору кадров, возможно, выглядят холодными и равнодушными, но они искренне желают лучшего, как кандидатам, так и компаниям. Хорошие агенты хотят, чтобы любой соискатель успешно прошел процесс отбора и получил заветную работу.

Но несмотря на добрые намерения, есть такие вещи, которые сотрудники кадрового агентства, как правило, скрывают. Минимальные и максимальные границы по зарплате, конкуренция кандидатов, внутренняя стратегия отдела по управлению персоналом - одни из этих профессиональных секретов.

Американский сайт вакансий glassdoor.com узнал в ведущих рекрутинговых фирмах Америки то, что обычно остается за кадром и составил список самых больших секретов агентов по найму.

"Мы могли бы пойти и выше, если бы вы об этом заговорили"

Переговоры о зарплате словно игра в покер - соискатели и сотрудники кадрового агентства пытаются сохранить хладнокровие, не делать лишних движений и выиграть партию.

"Очень немногие, если вообще какой-либо специалист по подбору кадров, посмеет сказать "мы воспользовались нашим преимущественным положением и не очень высоко оценили вас", - говорит глава и основатель агентства по найму Vervoe Омер Молад.

Дело в том, что работодатель, как правило, устанавливает зарплатные границы, внутри которых сотрудники кадрового агентства могут свободно "передвигаться". Таким образом, их первоначальное предложение по зарплате, которое редко приближается к верхней границе, а также бонусы (количество отпускных дней и рабочих часов), можно смело обсуждать и увеличивать в пользу соискателя.

"Не злоупотребляйте профессиональным жаргоном"

Многие считают плюсом включить в свое резюме, а затем использовать во время собеседования редкие слова и фразы и, таким образом, якобы продемонстрировать знания в конкретной сфере. Однако, "не пытайтесь выглядеть умнее, чем вы есть на самом деле", отмечает Молад.

Агенты по найму и работодатели хотят, чтобы вы проявили свою индивидуальность, но не способность жонглировать такими модными фразами как, например, "эффект синергии". "Кандидат в первую очередь выделяется своей страстью к конкретной профессии", - говорит представитель компании Academy Sports + Outdoors.

"У вас никогда не будет другой возможности после первого плохого впечатления"

Всем известна истина: первое впечатление - самое главное впечатление. И как утверждает Моланд, лишь немногие агенты по найму могут преодолеть свое первое плохое впечатление о кандидате. Опоздание, плохие манеры и неуклюжее поведение в ходе собеседования резко снижают вероятность того, что вас будут рассматривать в качестве кандидата на вакантную должность.

Специалисты по подбору кадров никогда не скажут вам "вы нам не нравитесь". Однако прислушайтесь к их совету: вы должны быть по настоящему идеальным во всем - в одежде, в поведении и речи.

"Ваши рекомендации не были очень лестными"

Если агенты по найму имеют сомнения по поводу вас, они никогда не скажут, что нелестные рекомендации только подтвердили их сомнения.

"Ваши рекомендательные письма должны подчеркивать ваши сильные стороны в конкретных ситуациях, а не просто давать общую информацию", - разъясняет эксперт по подбору кадров Джордан Перес.

"Люди, давшие вам рекомендации, должны быть готовы назвать реальные проекты, в которых вы добились успеха. Они должны быть готовы вспомнить одну или две ситуации, которые показали ваши сильные стороны", - считает Перес.

"Я собрал дополнительную информацию и узнал правду о вас"

Секретный сбор информации - один из широко используемых агентами по найму способов узнать как можно больше о кандидате. Другими словами, они хотят иметь максимально объективный портрет соискателя. Следует быть готовым, что в ходе секретного сбора информации могут быть обнаружены "скелеты в вашем шкафу".

"Вакансию заполнил другой штатный сотрудник компании"

К сожалению, абсолютно законно рекламировать вакантную должность, которую почти наверняка займет человек из компании-работодателя.

Отдел кадров часто обязан извещать о появившейся вакансии для соблюдения закона о справедливом приеме на работу.

Специалисты по подбору кадров знают об этом, но они вам об этом не скажут. Если это произошло с вами - не расстраивайтесь и продолжайте поиск работы.

"Ваши последние посты в социальных сетях были причиной отказа"

Примерно 80% агентов по найму обращаются к социальным сетям для составления портрета кандидата, в связи с чем ваше поведение в интернете должно быть максимально корректным.

Кроме того, советуют эксперты, информация на ваших страницах в социальных сетях (LinkedIn, Facebook, Twitter или Instagram) должна соответствовать тому, что вы написали в резюме, сопроводительном письме и других формах обращения к работодателю.

Никто не возьмет на работу человека, который в своем резюме утверждает, что работает начальником отдела маркетинга, в то время как его страница в Facebook наполнена недовольными комментариями о работе в колл-центре.

"Команда затягивает процесс ради получения ответа от другого кандидата"

Даже самый честный сотрудник кадрового агентства не признается, что вы являетесь "планом Б".

Поэтому, если соискатель чувствует, что работодатель искусственно затягивает с ответом, то, скорее всего, у него есть другой кандидат.

В этом случае не нужно сильно расстраиваться. Соискатель №2 имеет хорошие шансы на успех.

Очень часто другие претенденты на вакантную должность выпадают из гонки по личным причинам или из-за того, что получили другое более привлекательное предложение. И в этом случае вы становитесь кандидатом №1.