Все больше американских компаний прикрепляют наставников к новым директорам

Джоан Люблин / The Wall Street Journal

Потому что боятся, что новый директор окажется слоном в посудной лавке.

В конце прошлого года Эми Чанг стала членом совета директоров Cisco Systems и после первого же заседания получила выговор от Кэрол Бартц, входящей в совет с 1996 г., за то, что постоянно извинялась, задавая вопросы. «У вас есть право задавать вопросы», - сказала ей Бартц, и, по словам Чанг, это замечание помогло ей лучше понять, как работает совет директоров Cisco. Бартц стала первым наставником в совете директоров Cisco.

Все больше компаний прикрепляют к новым директорам наставника из числа наиболее опытных членов совета. Такой наставник может познакомить новичка с культурными нормами, помочь понять, кто является центром влияния и даже где лучше сесть во время заседания.

Наставники нужны, чтобы новый директор не оказался в совете слоном в посудной лавке, указывает Стивен Уолкер из Национальной ассоциации директоров корпораций.

Еще пять лет назад о системе наставничества в советах директоров практически никто не слышал, однако к 2020 г. такие программы могут появиться как минимум в 50 компаниях из Fortune 500, предрекает Расти О'Келли, руководитель направления консалтинга рекрутинговой компании Russell Reynolds Associates. Однако практика наставничества в советах директоров еще слишком нова и четких доказательств ее влияния на эффективность принятия решений пока нет, говорит он.

Лучшие наставники консультируют новых директоров до и после заседаний советов на протяжении как минимум шести месяцев, говорят эксперты. Без такого сопровождения новичкам требуется в среднем девять месяцев, чтобы влиться в работу совета.

Директора Cisco поддержали идею наставничества отчасти потому, что прежде некоторые новые директора плохо вписывались в корпоративную культуру компании, рассказывает ее вице-президент Кассандра Франгос. Чанг, ранее работавшая в Google и руководящая компанией Accompany, накануне своего первого заседания совета директоров трижды встречалась с Бартц у нее дома, и та рассказала своей молодой коллеге о взглядах некоторых членов совета директоров Cisco и сложных глобальных рисках компании. Бартц даже посоветовала, где следует сесть на первом заседании, вспоминает Чанг: «Это было нужно, чтобы я буквально не заняла чужое место за столом, - мелочь, но важная». Советы и отзывы наставницы помогли самой молодой женщине-директору в истории Cisco быстро войти в курс дела.

У Брента Саундерса, вошедшего в совет директоров Cisco в марте, тоже есть наставник - ветеран IT-отрасли Майкл Капеллас. «Я обладал солидным опытом руководства публичными компаниями, но не настолько технологичными. Здесь особый язык», - говорит Саундерс, гендиректор фармкомпании Allergan. За бокалом вина Капеллас рассказал ему о новой системе безопасности, разработанной Cisco, как раз накануне обсуждения ее запуска на совете директоров. Наставник объяснил Саундерсу значение нескольких незнакомых ему технических терминов. Эта встреча с наставником убедила Саундерса предложить ввести подобную практику и в совете директоров Allergan.