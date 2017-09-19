Концепция открытых офисных пространств меняется

Работодатели расширяют площадь общественных офисных зон - гостиных, переговорных залов, кухонь и кафе.

Компании начинают планировать офисы таким образом, чтобы увеличить их площадь в расчете на одного сотрудника. При этом в расчет площади включаются общественные пространства офиса.

Это один из выводов нового доклада архитектурной и дизайнерской фирмы Ted Moudis Associates, проанализировавшей проекты офисов общей площадью 223 000 кв. м. Многие компании дают своим сотрудникам все больше возможностей выбора, где поработать: в кафе, кухонной зоне, помещениях для отдыха или зонах тишины, следует из доклада Workplace Report за 2017 г.

«5-10 лет назад всех волновало только, сколько человек можно разместить в конкретном помещении и здании. Теперь это принимается за данность и каждый менеджер начиная с самого верхнего уровня сосредоточен на том, каково будет сотрудникам там работать», - объясняет помощник директора Ted Moudis Джейми Фойерборн.

Площадь среднего рабочего места, закрепленного за каждым сотрудником, не увеличилась. Однако если включить в расчет площади на одного сотрудника другие помещения, такие как переговорные комнаты и зоны отдыха, оформленные как гостиные, то этот показатель в 2017 г. вырос до 15,33 кв. м против 13,19 кв. м годом ранее.

Количество альтернативных рабочих мест в таких общественных зонах уже превосходит число традиционных, закрепленных за конкретным сотрудником: по результатам анализа, проведенного Ted Moudis, их оказалось 52 и 48% соответственно.

Из кафе в переговорную

Такие изменения заметны во многих компаниях из самых разных отраслей, говорят проектировщики и дизайнеры офисов. Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group оборудовала свой новый офис на Манхэттене удобными укромными уголками для переговоров, гостиными зонами, залами для совещаний и большим кафе с бесплатной едой, где многие сотрудники проводят за работой весь день, рассказывает Эми Котулски, директор Boston Consulting Group.

Сотрудники медийного агентства Orion Worldwide, работающие в офисе в центре Манхэттена, имеют возможность выбирать место, где работать, в зависимости от их настроения и того, чем они заняты. Одна из возможностей - крытая беговая дорожка, состоящая из четырех рядов. Некоторые сотрудники даже проводят там встречи. В компании действует правило - не сидеть на одном и том же месте каждый день.

«Многие наши клиенты пытаются проанализировать, что дает офисное пространство их сотрудникам», - говорит Джонатан Сэндлер, директор по разработке офисных пространств компании Gensler, проектировавшей новые офисы Boston Consulting Group. «Если ваш сотрудник чувствует себя в офисе на 10% счастливее, это может оказать на ваши финансовые результаты большее влияние, чем сокращение площадей на 5%», - добавляет он.

В последние годы многие компании переехали в офисы, где пространство используется более эффективно. Но все большее число работодателей осознает, что такая экономия затрат ведет к снижению производительности труда, отмечают дизайнеры. «Люди говорят, что попробовали открытые планировки и в объединении людей есть много достоинств. Но если при этом работа не делается, возникают проблемы», - рассказывает Ленни Бодуан, курирующий стратегию организации офисных пространств в CBRE Group.

Сейчас растет количество компаний, стремящихся сделать свои офисы более привлекательными за счет общественных пространств. Многие работодатели разрешают сотрудникам выбирать, где и как им работать.