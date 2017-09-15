Почему длительный отпуск не спасает от выгорания на работе

Компаний, в которых длительность оплачиваемого отпуска ограничена только желанием сотрудника, пока не так много, но их число растет. Среди этих компаний, например, Glassdoor, Netflix и Twitter. Работодатели рассчитывают таким образом снизить риск выгорания своих сотрудников, к тому же такая политика не предполагает выплат за неиспользованные отпуска при увольнении.

Сотрудникам неограниченный отпуск, по идее, предоставляет больше свободы. До того как компания Kronos, разработчик ПО для управления персоналом, перешла к такой политике, менеджеру по корпоративным коммуникациям Индрани Рэй-Гозал приходилось по два года копить неиспользованный отпуск, чтобы позволить себе продолжительный визит к родственникам в Индию. Для этого ей приходилось жертвовать временем, которое она могла бы проводить со своими детьми во время каникул. «Это был компромисс», - вспоминает Рэй-Гозал. До 2016 г., когда Kronos ввела практику неограниченных отпусков, Рэй-Гозал брала около трех недель отдыха. Теперь она берет по три с половиной недели - и больше ей не приходится выбирать между детьми и родственниками за океаном.

Однако эксперты указывают, что длительные, не ограниченные двумя неделями отпуска не лучшее решение проблемы перегруженности работой. Люди могут менее охотно брать отпуск, если у них есть возможность сделать это в любой момент и на любой срок.

Кайл Бергман, возглавляющий сбыт товаров для мужчин в онлайн-компании Birchbox, совмещает работу на полный день с игрой за сборную команду Израиля по лакроссу. Он использует свое право на неограниченный отпуск для поездок на турниры. В июле Бергман провел 16 дней в Финляндии, принимая участие в европейском первенстве по лакроссу. Однако и там он часто думал о работе и регулярно проверял электронную почту. «Уход с работы на две недели заставляет тревожиться», - говорит он.

Это распространенная проблема и отчасти причина, почему американцы не используют положенный им отпуск полностью. Проект Project: Time Off туристической ассоциации США в 2017 г. опросил 7000 работников в США и выяснил, что более чем в половине случаев руководители не хотят отпускать сотрудников или реагируют на такую просьбу неоднозначно. В 2016 г. средний американец заработал право на 22,6 дня отпуска, но использовал только 16,8 дня, показало это исследование.

«Если вы единственный сотрудник в отделе, кто использует все до одного дни отпуска, может показаться, что вы недостаточно преданы работе или просто отлыниваете», - говорит тренер и консультант Маура Томас. По ее мнению, предоставление сотрудникам дополнительных отпусков не помогает. Работники не будут брать отпуск, если его не берут топ-менеджеры компании или если их непосредственный начальник не реагирует благосклонно на просьбу об отпуске, уверена она.