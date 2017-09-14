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За продвижение сотрудника по службе ответственны гены
19:55 14.09.2017 |
Проанализировав результаты долгосрочного исследования, в котором приняли участие 918 жителей новозеландского города Данидина, Дэниел Бельски, профессор Медицинской школы Университета Дьюка, и его коллеги нашли связь между наличием у человека определенных генов и социально-экономическим благополучием. Вывод: жизненный успех зависит от генов.
- Профессор Бельски, защищайте свою идею!
- ДНК - это не судьба, но кое-что о нашем характере и достижениях она все-таки говорит. Мы проанализировали генетическую информацию о людях, родившихся в одном городе, и результаты их опросов (мы регулярно беседовали с ними на протяжении первых 40 лет их жизни) и пришли к интересному выводу. Оказалось, что носители определенных вариантов генов, или аллелей (связь этих аллелей с уровнем образования уже была замечена в других исследованиях), в детстве развивались быстрее сверстников, а в подростковом возрасте ставили себе более высокие цели. Позже, повзрослев, они получали более качественное образование, более престижную работу, больше зарабатывали, завязывали контакты с более успешными партнерами, были легче на подъем, лучше адаптировались в обществе, грамотнее распоряжались деньгами и накапливали больше активов. Все это наводит на мысль, что наше будущее предопределено генами. Но мы знаем также, что развитие человека зависит от сложного взаимодействия генов и окружающей среды. Нас формируют природа и воспитание. Мы только начинаем понимать, как играет этот дуэт.
- То есть вы не предлагаете проводить внутриутробных анализов или обследовать новорожденных, чтобы предсказывать их способность, скажем, к научной или административной работе?
- Нет. Мы еще очень далеки от того, чтобы оценивать потенциал людей по генетическим тестам, и, даже если бы такой анализ был возможен, проводить его не стоило бы по ряду причин. Чтобы разработать систему прогнозирования, мы изучили данные, собранные в ходе обширных исследований, в том числе сведения о десятках тысяч вариантов генома человека, и выявили аллели, коррелирующие с успехами в образовании, а также оценили степень корреляции. Эта информация помогла нам создать алгоритм расчета так называемого полигенного балла, который указывает на количество вариантов генов у конкретного человека. Исследование, проведенное в Данидине, выявило, что люди с более высоким полигенным баллом преуспели в жизни несколько больше остальных, однако разница оказалась несущественной - от 1 до 4%.
Кроме того, речь идет об усредненных результатах. Кто-то с низким баллом добился успеха в жизни, кто-то с высоким - не выбился в люди. Существует множество других, не связанных с генетикой тестов, которые гораздо точнее, чем генетические анализы, указывают на способность человека достичь чего-то в жизни.
- В таком случае зачем изучать гены, если есть другие методы, более эффективные и наверняка не столь затратные?
- Мы хотим понять, как генетика направляет течение жизни и почему одни люди преуспевают, а другие терпят поражение. ДНК дается нам от рождения и остается неизменной до самой смерти, поэтому за нее можно зацепиться и строить на этом теорию. В конце концов, мы надеемся дать политическим стратегам ценную актуальную информацию, опираясь на которую они могли бы повысить социальную мобильность общества.
- Каким образом они могли бы это сделать?
- В ходе нашего эксперимента, например, выяснилось, что дети с более высоким полигенным баллом раньше осваивают язык, начинают говорить и читать, причем скорость чтения у них выше, чем у сверстников. Возможно, если с маленькими детьми больше заниматься развитием речи, их жизнь сложится удачнее. Изучение больших данных поможет нам понять, почему кто-то из детей с низким полигенным баллом берет высокую планку, а с высоким - нет. Такие «статистические выбросы» могут подсказать, как изменить окружение детей, чтобы они добились более значительных успехов.
- Где взять эти большие данные?
- В Великобритании есть национальный биобанк, где хранится генетическая информация и масcа прочих сведений о 0,5 млн граждан. В США Барак Обама запустил проект по развитию прикладной медицины, также направленный на сбор генетических данных. Однако крупные проекты не заменят групповых исследований вроде нашего. Начать с того, что они не позволяют детально анализировать информацию, особенно о ранних годах жизни. И потом, люди записываются на них добровольно, значит, выборка получается нерепрезентативной - она не охватывает все слои населения. Ведь вполне может быть, что наши выводы справедливы только для выходцев из Европы или неприменимы к людям смешанных кровей и к жителям других регионов.
- Похоже, речь идет о новой области генетических и социоэкономических исследований. Какие еще вопросы сейчас изучаются
- Эта новая область - социогеномика - развивается по разным направлениям. Влияние генов на готовность людей к риску, к предпринимательской деятельности, на репродуктивное поведение и многое другое изучают крупные консорциумы вроде Объединения представителей социальных наук и генетиков под руководством Дэна Бенджамина из Университета Южной Калифорнии и Филиппа Куллингера из Амстердамского свободного университета. Подобные исследования проводятся и в рамках разнообразных проектов - один из них, «Социогеном», возглавляет Мелинда Миллс из Оксфордского университета. Другая важнейшая область исследований - связь генов с социальным поведением. Мой коллега Бен Доминик из Стэнфордского университета, социологи Далтон Конли и Джейсон Бордман, а также экономист Джейсон Флетчер пытаются понять, есть ли генетическое сходство между друзьями и супругами и если есть, то почему.
- Вы наблюдали корреляцию генов с уровнем образования, который, естественно, связан с IQ и социально-экономическим положением. Но неужели и так не очевидно, что умные и богатые дети получают более качественное образование и, стало быть, достигают большего, когда вырастают?
- Один из главных итогов нашей работы - документальное подтверждение того, что первоначально обнаруженные при анализе уровня образования генетические особенности не имеют специфической связи собственно с образованием. Напротив, они связаны с целым рядом личностных характеристик - не только с IQ, но и с навыками, не имеющими отношения к когнитивным способностям: например, с самоконтролем и умением ладить с людьми. Благодаря таким чертам характера дети с высоким полигенным баллом демонстрируют прекрасные результаты везде, не только в школе. На самом деле различия в образовании лишь отчасти определяют жизненный успех. Кроме того, высокий полигенный балл позволяет рассчитывать на счастливую жизнь независимо от того, в каких условиях вырос ребенок, хотя у детей из обеспеченных семей этот показатель действительно был несколько выше.
- Вы не боитесь, что в будущем люди с «хорошими» генами окажутся в привилегированном положении - как в фильме «Гаттака»?
- Я уже сказал, что наши прогностические модели ненадежны, так что «Гаттака» нам пока не грозит. Согласен: идея использовать генетику в качестве инструмента отбора пугает. Поэтому очень важно говорить о том, когда можно и когда нельзя применять результаты подобных исследований. Но сегодня мы уже занимаемся отбором. Мы вычисляем победителей и проигравших по многим критериям еще до того, как люди получают шанс проявить себя. В школах тестируют детей и отбирают их для обучения по программам для «одаренных и способных». Если у ребенка в раннем возрасте не все хорошо с поведением или вниманием, его могут направить по совершенно другому пути. Возможно, гены помогут понять, в каких случаях общественные нормы сбивают нас с толку, когда мы ограничиваем потенциал человека, и кого невольно записываем в отстающие.
- А что с генами у вас?
- Пока наблюдаем..
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