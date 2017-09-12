Запретные слова на собеседовании: 13 фраз

Обычно можно сказать, когда собеседование было неудачным. Если в ходе разговора вы показали, что не имеете необходимой квалификации, с языка сорвалась неуместная шутка или вы вызвали раздражение у специалиста по подбору кадров, не следует удивляться, что вам больше не позвонили.

Однако часто вы завершаете собеседование с великолепным чувством, но узнаете, что работодатель больше не рассматривает вашу кандидатуру или еще хуже - вы ничего от него не слышите. В этой ситуации вы в полном недоумении: что было не так?

Скорее всего, проблема в используемых вами словах, которые вызвали у работодателя негативное впечатление. Американское интернет-издание Business Insider составило список слов и фраз, которые следует исключить из вашего словаря, так как они ведут к провалу собеседования.

"Я очень хочу эту работу"

Возможно, этой фразой вы стремитесь показать свое рвение и энтузиазм, но в реальности "она воспринимается как признак отчаяния, и это плохо в любом контексте", говорит консультант по вопросам приема на работу Закари Пейнтер.

"Вы должны выглядеть уверенным и компетентным, а не отчаявшимся кандидатом, готовым на все ради работы", - заключает он.

"Имеет ли эта должность бонусы?"

Это, безусловно, важная информация, но всему свое время.

"Задавать этот вопрос слишком рано - ошибка соискателя, - говорит инструктор по вопросам карьерного роста Априль Климкевич. - Его следует задавать только после того, как работодатель сделает вам официальное предложение".

"Ммм..."

У кого из нас не было момента, когда в голове вдруг полная пустота в середине собеседования? Это происходит даже с самыми опытными людьми. Но есть другие способы реакции, чем неразборчивые "ммм..." перед неловкой паузой.

"Если вы не знаете, что сказать, и вам нужно несколько секунд для мысли, то скажите, к примеру, следующее: "Это отличный вопрос. Позвольте подумать об этом". В этом случае вы будете выглядеть спокойными и собранными, а не нервными и неуверенными", - замечает Климкевич.

"Понимаете.../я думаю.../вы знаете..."

Помимо "ммм..." есть еще несколько слов-паразитов, о которых следует навсегда забыть. По словам инструктора по карьерному росту Джены Вивиано, "они делают вас неуверенными и неумными": "Явно провальная комбинация для собеседования".

"Как я уже сказал..."

Она может выглядеть достаточно безобидной, но "ссылается ли она к уже упомянутой ситуации или просто напоминает о навыках или достижениях, эта фраза подразумевает, что человек, проводящий собеседование, слушал вас невнимательно". "Хуже того, она выставляет соискателя человеком, у которого нет необходимого опыта и квалификации, так как об этом необходимо повторять снова и снова", - говорит консультант Донна Шэннон.

Трудолюбивый, быстрообучаемый, инициативный

Вы можете считать, что подобные слова звучат красиво и убедительно, но специалисты по подбору кадров работают не первый день и хорошо знают, что за ними ничего не стоит.

"Все это слова-штампы. Они не характеризуют вашу особую индивидуальность и даже не демонстрируют ваше соответствии вакантной должности", - объясняет консультант Аврора Менегелло.

"Какова вероятность моего приема на работу?"

Скорее всего, вы об этом думаете в течение всего собеседования.

"Однако, если вы задаете этот вопрос работодателю, то ваши шансы равны нулю, так как он отражает не просто отчаяние, а панику, - говорит Пейнтер. - Вместо этого можно сказать следующее: "Меня очень вдохновляет перспектива работы у вас, и я мог бы стать отличным дополнением для вашей команды".

Уволен, ненавидеть, ужасное и т. д.

"Избегайте негативного языка и жестких выражений по отношению к себе, предыдущей работе, рабочей среде и к миру в целом. Никто не хочет брать на работу негативного человека!" - замечает консультант Менегелло.

"Я не сработался со своим начальником"

Это одна из негативных фраз, которую никогда не следует употреблять.

При найме новых членов команды работодатель хочет быть уверен, что принимаемые люди хорошо сработаются с нынешними сотрудниками, а "эта фраза делает вас неблагодарным, заносчивым, то есть человеком, с которым будет нелегко работать", считает Вивиано.

"Я - перфекционист"

Почти каждый сотрудник кадрового агентства слышал подобный ответ на вопрос "какая у вас самая большая слабость?"

"Это ответ-клише. Отвечая таким образом, вы звучите неестественно и высокопарно. Не бойтесь назвать настоящую слабость. Это может быть излишняя медленность, страх публичного выступления, незнание некоторых видов техники или все, что критически неважно для успешного выполнения новой работы. Вместе с этим необходимо подчеркнуть, что вы работаете над преодолением этой слабости", - советует Вивиано.

"Только/в реальности/я не эксперт, но..."

Люди, которые часто используют эти слова, пытаются с помощью них выглядеть скромными или подстраховать свою точку зрения.

Но поверьте, что эти слова во время собеседования служат вам дурную службу.

"У меня, в принципе, нет никаких вопросов о компании"

Работодатель неслучайно спрашивает, если у вас есть какие-либо вопросы о компании или вакантной должности.

"Отчасти этот вопрос задается, чтобы проверить ваш интерес и знания о компании. Если вы заинтересованы, то у вас будет как минимум один вопрос, который может привести к плодотворному разговору", - говорит Пейнтер.

"Когда мне выходить на работу?"

"Подобный вопрос может последовать только после однозначно успешного собеседования. На самом деле он звучит бесцеремонно, непрофессионально и высокомерно", - уверен Пейнтер.

Вместо этого в конце разговора можно сказать следующее: "Спасибо большое за ваше время! Я с нетерпением буду ждать вашего звонка!".