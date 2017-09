11 способов понравиться начальнику

Каждый руководитель и каждое место работы, безусловно, отличаются друг от друга, но обычно самый лучший способ оказаться на хорошем счету у начальника - отлично выполнять свою работу.

Тем не менее, если вы хотите произвести впечатление на босса - и потенциально даже стать любимым членом его команды, существует несколько несложных стратегий, которыми можно воспользоваться.

Проанализировав многочисленные исследования и рекомендации экспертов, американское интернет-издание Business Insider составило список из 11 способов, которые помогут вам понравиться вашему начальнику.

Старайтесь самостоятельно решать проблемы

В своей книге "Как перестать беспокоится и начать жить" (How to Stop Worrying and Start Living) Дейл Карнеги, бывший генеральный директор издательства Simon and Schuster, рассказал о методе бизнесмена Леона Шимкина.

Шимкин изобрел способ резко сократить время собраний: он информировал своих подчиненных, что теперь они не смогут сообщать ему о какой-либо проблеме, если сначала не пытались ее решить.

Удивите своего начальника готовностью решить проблему и предлагайте на встрече реальные варианты выхода из сложной ситуации.

Всегда демонстрируйте вашу ценность для компании

Ваш начальник не должен слышать о том, как сильно вы хотите повышение. Если вы желаете попросить о чем-то (новую должность, увеличение зарплаты или больше ответственности), покажите, как от этого выиграет ваш босс и компания в целом.

Как точно заметил эксперт Робин Дерек, вы всегда должны спрашивать себя: "Как я могу убедить их хотеть меня?".

Ваш метод общения должен соответствовать методу общения начальника

Часть вашей работы - облегчить работу начальника.

По словам профессора Майкла Ваткинса, с самого начала следует узнать, каким образом ваш босс предпочитает общаться? Программа мгновенного обмена сообщениями? Электронная почта? Личный разговор? И как часто вы должны проверять возможные сообщения?

Ваткинс также считает, что если существует несовпадение между вашими методами общения, то важно открыто обсудить этот вопрос.

Спрашивайте совет

Возможно, вы боитесь спросить о чем-либо вашего начальника.

Однако исследование школы бизнеса при Гарвардском университете показывает, что обращение за советом не ставит вас в глупое положение - как раз наоборот, это демонстрирует вашу заинтересованность и даже компетентность.

Помните также, что лучше спросить совет, чем мнение. По словам психолога Роберта Сиалдини, обращение за советом создает партнерские отношения между вами и вашим боссом и склоняет его поддержать вашу идею.

Приходите на работу рано

Исследование школы бизнеса при Университете штата Вашингтон обнаружило, что сотрудники, приходящие в офис раньше, обычно воспринимаются их руководством, как более добросовестные и ответственные и получают более высокую оценку деловых качеств, чем сотрудники, которые приходят позже.

При этом совсем неважно, если те, кто приходят позже, уходят с работы позже.

Узнайте рабочие цели вашего босса

Чрезвычайно важно знать, к чему ваш начальник по-настоящему стремится, и постараться помочь ему добиться этого.

Как отмечает Дэйв Керпен, основатель и глава компании-разработчика программного обеспечения Likable Local: "Необходимо помогать вашему руководителю выглядеть хорошо перед его или ее руководителем. Делая это, вы облегчаете дорогу к собственному успеху". Завышайте свои цели

После анализа 50 тыс. аттестационных характеристик сотрудников различных компаний консалтинговая фирма Zenger/Folkman заключила, что установка завышенных целей - одно из самых привлекательных качеств работника для работодателя.

Обращайте внимание на детали

Если вы считаете себя больше человеком, который концентрируется на общих вопросах, то вам лучше начать обращать внимание и на мелочи.

Как написал в Linkedln глава Hootsuite Райан Холмс: "Даже небольшая техническая неполадка может негативно повлиять на большое количество клиентов.

Сотрудник, которому доверяют обнаруживать подобные ошибки, начинает выделяться из толпы".

Говорите "спасибо"

Выражение благодарности на реакцию начальника, даже если она негативная, вызывает у него теплое чувство по отношению к вам, констатирует исследование Университета Южной Калифорнии.

Берите отпуск

Согласно анализу, проведенному Oxford Economics, работники, которые используют все отпускное время, на 6,5% чаще получает повышение, чем те, кто отказывается от как минимум 11 дней своего отпуска.

Это, разумеется, не означает, что уход в отпуск напрямую влияет на повышение. Скорее всего, более успешные работники смелее пользуются отпущенными им выходными днями.

Кроме того, как отмечает глава GoodThink, Inc. Шон Акор, "отпуск делает вас более креативным", а значит и потенциально более конкурентным.

Высказывайте свою точку зрения

Не скрывайте свое мнение от коллег. По словам президента J. Crew Group Inc. Джинны Лионс, следует делиться с людьми своими взглядами: "Трудно понять, что думает человек, если он не включается в разговор".

Не бойтесь также выглядеть глупо. "Никогда не бойтесь предложить свою идею: у всех у нас они бывают хорошими и плохими", - заключает Лионс.