9 качеств, которые помогут получить повышение

"Что нужно сделать, чтобы получить повышение?" - один из наиболее распространенных вопросов (наряду с "Как получить повышение зарплаты?"), который даже лучшие сотрудники задают своим начальникам.

Для некоторых руководителей ответ на этот вопрос, как говорится, лежит на поверхности: завершите конкретный проект, получите определенный объем опыта или просто ждите своей очереди.

Другие люди, включая Дармеша Шаха, сооснователя и директора маркетинговой платформы HubSpot, используют иной подход. При рассмотрении возможного повышения Дармеш оценивает отношение работника.

Его логика проста. Отношение информирует о действии, поведении. Отношение - движущая сила любого успеха, подчеркивает американский журнал Inc.

Отношение, где важно выполнение, а следовательно, и продвижение, является всем. Таким образом, согласно Дармешу, если вы хотите получить повышение, следует делать следующее.

Будьте слугой другим, а не себе

Люди никогда не добиваются ничего важного самостоятельно. Вот почему хорошие члены команды делают каждого вокруг себя лучше.

Великие лидеры дают инструменты, обеспечивают подготовку и внедряют особую культуру для того, чтобы помочь своим сотрудникам делать свою работу лучше и добиваться всех собственных целей.

Великие компании в первую очередь думают о своих клиентах; они знают, что предоставляя своим клиентам качественный продукт, они в конечном счете заботятся об интересах своего бизнеса.

Будьте скромными, а не высокомерными

Высокомерные люди думают, что они все знают; скромные всегда чему-то учатся. Скромный человек задает вопросы. Скромные люди не боятся попросить помощи.

Скромные люди готовы выполнять любую работу, какой бы она не была тяжелой, потому что нет работы, которая ниже их - и по ходу работы они доказывают, что нет работы, которая выше их.

В конечном счете успех определяется не тем, как высоко вы можете подпрыгнуть, а тем, как низко вы готовы прогнуться.

Будьте оптимистом, а не пессимистом

Оптимисты привносят энергию; пессимисты вытягивают энергию. Оптимисты пробуют много разных вещей и идут на дополнительный (разумный) риск просто потому, что они больше сфокусированы на том, что могут сделать правильно.

Пессимисты никогда не начинают, потому что они слишком заняты мыслями о том, что может пойти не так.

Оптимисты не считают, что они должны ждать (повышения, признания или открытия), они уверены, что если они упорно работают, то могут выполнить практически все.

Но самое ценное то, что оптимизм заразителен.

Фокусируйтесь на исполнении

Планирование важно, но уже сейчас слишком много стратегий, которые никогда не были реализованы.

Лучшие сотрудники находят идею, вырабатывают стратегию, выстраивают производственный план, затем выполняют, адаптируют, пересматривают, выполняют, улучшают и добиваются невероятных вещей на основе того, что реально работает на практике, а не в теории.

Успех начинается со стратегии, но заканчивается реальным выполнением.

Думайте с долгосрочной перспективой

Настоящее лидерство не может быть краткосрочным. Настоящие лидеры способны постоянно вдохновлять, мотивировать и заставлять людей думать о себе намного лучше.

Настоящие лидеры - это люди, за которыми следуют не потому, что должны, а потому что хотят.

На создание такого уровня уважения, доверия и связи требуется время.

Будьте волонтером, а не рекрутом

Истинные волонтеры - самые лучшие работники. Они предлагают выполнить дополнительное задание. Они добровольно берут на себя ответственность до того, как эта ответственность возложена на них сверху. Они предлагают обучать новых сотрудников или даже стать их наставниками. Они готовы помочь всем, кто нуждается в их помощи.

Почему это так важно? Волонтерство демонстрирует предрасположенность к лидерству. Лидеры активны, а активные люди не ждут, когда им скажут что делать. Они это уже делают.

Успешные сотрудники получают повышение через упорный труд, точно так же как успешный предприниматель получает высокую прибыль через упорный труд задолго до того, как любая потенциальная прибыль появится на горизонте.

Познавайте себя, но не становитесь эгоистом

Люди, знающие свои недостатки и свои сильные стороны, лучше понимают людей вокруг. Они по настоящему сопереживают и легче принимают слабости других, так как знают, что это такое.

Они ведут других людей с состраданием и добротой, потому что знают, какое чувство человек испытывает, когда к нему относятся с равнодушием, пренебрежением и презрением.

Они делают все, чтобы помочь другим достичь своих целей, потому что они знают чувство проигравшего.

Будьте гибким

Ситуация постоянно меняется в быстрорастущих компаниях. Негибким людям становится тяжело, когда происходит слишком много изменений и они сознательно или подсознательно пытаются замедлить этот процесс.

Сотрудники, готовые легко адаптироваться, продвигаются намного быстрее по карьерной лестнице, так как это то, что необходимо каждой быстрорастущей компании.

Будьте учителем, а не школьным надзирателем

Лучшие люди всегда любят учиться. Они не копят знания, они их распространяют, делятся всем, что знают. Работа школьного надзирателя - проследить, чтобы люди пришли в класс. Работа учителя - проследить, чтобы люди узнали что-то новое.

Учитель дает знания. Учитель помогает другим людям получить опыт и мудрость, понять суть. Учитель добровольно и с большой радостью дает другим людям инструменты, которыми они могут воспользоваться.

В процессе учитель создает команду.