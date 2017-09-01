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В США молодые соискатели работы все чаще становятся жертвами кибермошенников
22:29 01.09.2017 |
Хавар Латиф заподозрил обман с самого начала. В мае 25-летний пакистанец, основатель фирмы, занимающейся регистрацией доменных имен, получил приглашение обсудить в чате предложение о работе от некоего человека, утверждавшего, что он представляет Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов США (FINRA). «Вижу ваш сайт и хочу обсудить с вами предложение новой работы, если вы свободны», - говорилось в сообщении, которое Латиф получил по Skype. Латиф связался с FINRA, и там ответили, что такой человек у них не работает и у агентства нет аккаунтов в Skype для внешних коммуникаций.
По данным Федеральной торговой комиссии США (FTC), ежегодно хакеры пытаются обмануть десятки тысяч человек с помощью мошеннических схем, построенных вокруг приема на работу. У них пытаются выманить персональную информацию или получить через них доступ к сетям компаний, в которых они работают.
Все больше компаний переносит процесс отбора кандидатов в интернет, поэтому угроза мошенничества все более серьезна, говорит директор по коммуникациям Better Business Bureau Кэтрин Хатт. Соискателям постоянно предлагают заполнить форму заявления, пройти тестирование для оценки навыков и собеседование - и все это со смартфона. Таким образом работодатели хотят усовершенствовать процесс подбора сотрудников начального уровня.
По словам Хатт, за последние два года ее организация получила от потребителей в США примерно 3800 жалоб на мошенничество, связанное с поиском работы, и большая часть жертв - люди моложе 34 лет. В фальшивых предложениях о работе часто упоминаются позиции для кандидатов с небольшим опытом или вообще без опыта работы.
27-летняя Сидни Ванг из Калифорнии закупила офисных принадлежностей почти на $30 000 для фальшивого работодателя. Она откликнулась на вакансию в январе прошлого года и стала жертвой обмана. После того как закупки были сделаны, менеджеры вымышленной компании, называвшей себя S.M.L. Digital Agency, с которыми Ванг общалась несколько недель по поводу своего назначения, просто исчезли, рассказывает она.
«Я отчаялась найти работу. Я думала, это проверка для меня. Но нас обманули», - говорит Ванг. До этого она безрезультатно ходила на собеседования на протяжении семи месяцев. Сейчас она нашла место секретаря в приемной.
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