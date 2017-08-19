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Инвесторы-активисты ополчились на гендиректоров многих американских компаний
18:19 19.08.2017 |
Инвесторы-активисты больше не хотят довольствоваться лишь местами в советах директоров и обратным выкупом акций. Они требуют большего и с начала года уже добились отставок руководителей трех крупных компаний, входящих в индекс S&P 500: страхового гиганта American International Group (AIG), железнодорожной компании CSX и производителя комплектующих для аэрокосмической отрасли Arconic. Кроме этого инвесторы-активисты нацелились на топ-менеджеров еще нескольких компаний, в том числе Buffalo Wild Wings и Avon Products.
В последние годы инвесторы-активисты оказывали заметное влияние на американские компании. Они приобретали небольшие пакеты акций и начинали требовать изменений политики компании, чтобы добиться роста доходов акционеров. Некоторые инвесторы-активисты после этого начинают добиваться изменений в деятельности компании. Это длительный процесс, который может потребовать смены менеджмента.
«Активисты обнаруживают, что просто получить места в совете директоров не так уж эффективно. Им приходится включаться в деятельность компании, требовать изменений процессов и смены руководства», - говорит Питер Микелсен, президент CamberView Partners. Его компания консультирует некоторые крупнейшие корпорации США по вопросам взаимодействия с инвесторами-активистами.
Некоторые гендиректора, став мишенью активистов, в частных разговорах жалуются, что те не понимают их бизнеса. «Они в своей жизни ничего не построили, кроме электронных таблиц», - недавно говорил об инвесторах-активистах один из директоров.
Другие руководители компаний считают, что назначать гендиректора должен совет директоров. А инвесторы-активисты хотят получить слишком много полномочий, особенно если принять во внимание размер их доли, которая в некоторых случаях не превышает и 1%, отмечают директора.
Растущая агрессивность активистов предвещает, что борьба между ними и менеджментом компаний может стать более грязной. Руководители непубличных компаний будут менее склонны проводить размещение акций на бирже, а если даже примут такое решение, то позаботятся о серьезных мерах защиты. «С чего бы вам хотеть сделать компанию публичной, если вы можете потерять контроль над ней просто потому, что кто-то сделает заявление и акции пойдут вверх? Вы окажетесь в ловушке», - говорил недавно основатель ValueAct Capital Management Джеффри Уббен.
Показательна ситуация, в которой оказалась компания CSX. Пол Хилал, выходец из Pershing Square Capital Management, владел лишь 4,9% акций этой фирмы. Но чтобы заменить гендиректора, он решил создать собственный фонд. Когда The Wall Street Journal сообщила об этих планах в январе, стоимость акций CSX взлетела на 23%. Такое доверие рынка помогло Хилалу добиться изменений в составе совета директоров компании, которые, по его мнению, были необходимы для поддержки кандидатуры и стратегии его выдвиженца Хантера Харрисона. В итоге CSX, уже планировавшая смену гендиректора, согласилась нанять Харрисона и назначила пять новых директоров в совет.
Еще более драматичная история приключилась в компании Arconic. Борьба фонда Elliott Management против главы компании Клауса Кляйнфельда закончилась отставкой последнего, пусть и по причине, которую стороны вряд ли могли предвидеть заранее. Добиваясь отставки Кляйнфельда, Elliott называл его худшим гендиректором в S&P 500 и ссылался на неспособность Кляйнфельда достичь запланированных финансовых показателей. «Гендиректора находятся на своем посту не всегда справедливо. Совет директоров должен постоянно оценивать, кому следует управлять компанией», - писал Elliott в одном из писем Arconic.
Arconic защищала Кляйнфельда, утверждая, что он заслуживает доверия, потому что построил компанию, отделив ее от Alcoa. В апреле Кляйнфельд отправил основателю Elliott письмо, содержащее смутные угрозы, и Arconic объявила о его отставке по соглашению сторон. Кляйнфельд не комментировал ситуацию.
История с отставкой гендиректора AIG была более типичной. В конце 2015 г. Карл Айкан выступил за разделение страховой компании на части и смену ее руководителя. Стороны пришли к соглашению: Айкан получил место в совете директоров, а гендиректор AIG Питер Хэнкок пообещал повысить эффективность своей работы. Когда компании не удалось достичь запланированных показателей, Хэнкок ушел в отставку.
Но даже добившиеся хороших результатов директора не могут чувствовать себя в безопасности. Салли Смит возглавляет сеть спортбаров Buffalo Wild Wings с 1996 г. При ней компания демонстрировала быстрый рост, а доходность акций составила примерно 1700%. По настоянию инвестора-активиста Marcato Capital Management компания увеличила объемы обратного выкупа акций, добавила в совет пятерых новых директоров и осуществила другие изменения. Тем не менее в апреле Marcato призвала Buffalo Wild Wings уволить Смит, ссылаясь на то, что компания под ее руководством сбилась с пути на фоне замедления роста. В компании с этими требованиями не согласны.
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