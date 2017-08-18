Чему должны учить бизнес-школы в эпоху цифровой революции

Цифровая революция уничтожит больше профессий и специальностей, чем все ожидают. На протяжении всей истории каждый этап развития технологий оставлял за бортом представителей каких-то профессий. При этом инновации создают спрос на новые, часто более сложные специальности. Например, в банковском секторе происходит сокращение персонала, при этом большинство банков продолжают нанимать специалистов по обработке данных, чтобы сопоставлять и интерпретировать огромные массивы информации.

Бизнес-школы адаптируются к меняющемуся спросу: студенты MBA хотят, чтобы им дали оружие не против неудач, а против страха неудач. Меняются роль профессоров и способ преподавания лидерства: акценты смещаются с более широкого понятия «знать как» (know-how) на более узкое «знать где» (know-where) - где среди массы имеющейся информации найти специфические знания или заслуживающие доверия источники. Сейчас студенты все чаще хотят получать информацию из первых рук от руководителей или успешных предпринимателей, которую затем систематизировали бы преподаватели, а не наоборот. Школы становятся посредниками в распространении контента, давая студентам базовые уроки и основываясь на советах и ошибках ключевых фигур бизнеса.

Пример - итальянский модный дом Gucci. Когда из него ушла креативный директор Фрида Джаннини, она оставила готовую осеннюю коллекцию мужской одежды. Генеральный директор Gucci Марко Бидзарри пошел на риск: он назначил новым креативным директором Алессандро Микеле и попросил его создать замену для всей коллекции за пять дней. Ставки были высоки, но решительность Микеле и Бидзарри принесла плоды. В стиле Gucci появилась новизна, которая подстегнула продажи модного дома, несмотря на глобальный кризис.

Примеры и кейсы о провалах в бизнесе широко используются в преподавании, и многие считают, что такой опыт настраивает будущих лидеров на успех. Однако в условиях непредсказуемой цифровой революции особенно важным становится прививать студентам культуру бесстрашия перед провалом.

Наивно думать, что успешный лидер всегда реализует хорошие идеи, множество идей обернулось большими убытками для их авторов. Очень важно определить, какие примеры и опыт стоит считать лучшими, а какие - худшими, разбирать, что стояло за громкими успехами и громкими же провалами в одной и той же отрасли.

Профессора не могут предвидеть все последствия цифровой революции, но могут донести до студентов, что позитивные и негативные изменения можно использовать, чтобы стать сильнее в бизнесе: расширить контакты и кругозор и обрести устойчивость в будущем.