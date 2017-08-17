Компании США возвращают удаленных сотрудников обратно в офисы

Многие компании применяют гибкие подходы к организации работы, но гораздо меньшее число работодателей готовы разрешать сотрудникам работать из дома постоянно. International Business Machines, Aetna, Bank of America, Best Buy, Honeywell International, Reddit и другие компании сокращают объем работ, выполняемых удаленно, или вообще отказываются от такой практики: менеджеры хотят, чтобы сотрудники больше работали совместно, имели более тесный контакт с клиентами и чтобы их рабочее время можно было контролировать. Но возвращать работников в офисы не так-то просто, признают руководители. Сотрудники, работающие удаленно, возмущаются, когда сталкиваются с открытыми офисными пространствами и заданными графиками встреч.

Эндрю Мардер, аналитик-исследователь консалтинговой компании Capterra, работал из дома около трех лет, параллельно ведя блог об инвестировании для финансового сайта Motley Fool. Часть этого времени он также ухаживал за своим новорожденным ребенком. Значительную часть материалов он писал по вечерам. В 2014 г. ему пришлось вернуться в офис Capterra и привыкать к недостатку личного пространства и тому, что дорога до работы теперь занимала больше часа. Работая из дома, он привык использовать любое время суток, чтобы выполнить свою работу в срок. В офисе ему оказалось трудно расставлять приоритеты и планировать время, чтобы уложиться в рабочие часы. В первые месяцы работы в офисе он постоянно срывал установленные ему сроки. Его начальник, Джей Пи Медвед, встречался с Мардером каждую неделю, чтобы составить календарь встреч и графики для всего - от телефонных звонков и встреч с коллегами до сроков сдачи работы. По словам Медведа, это помогло Мардеру сдавать работу вовремя.

Есть исследования, подтверждающие, что люди, не ограниченные часами работы офиса и не тратящие ежедневно время на дорогу до работы, часто работают эффективнее, чем их коллеги, томящиеся в офисах. Тем не менее менеджеры хотят держать всю свою команду в поле зрения и считают, что в ходе обсуждения рабочих вопросов в офисе могут рождаться ценные идеи.

Обычно компании запрещают удаленную работу в периоды нестабильности и реорганизации, отмечает Кен Матос, вице-президент по исследованиям консалтинговой компании Life Meets Work.

Бывший вице-президент по финансам Tetra Pak International Джордж Бенаройа наблюдал, как коллеги возвращались с удаленной работы в офис, потому что в компанию приходили новые руководители, выступавшие против работы из дома. Часто такое возвращение оборачивалось разочарованием, вспоминает Бенаройа, ушедший из Tetra Pak в 2012 г. Сотрудникам, привыкшим к личному пространству и собственной офисной технике дома, теперь приходилось привыкать к тесноте офиса, переполненным парковкам и длинным очередям документов на печать.

Самолюбие бывших дистанционных работников тоже страдало: раньше топ-менеджеры специально уделяли им время, когда те приезжали в офис. Как только они стали работать в офисе постоянно, внимания им стали уделять меньше, говорит Бенаройа. В итоге менеджерам пришлось тратить больше времени на поддержку бывших удаленных работников в ущерб выполнению других обязанностей. «Эффективность теряется», - уверен Бенаройа. Представитель Tetra Pak Кэрол Янг заявила, что воспоминания Бенаройа не отражают текущую ситуацию в компании.

Компания IBM долгое время активно способствовала дистанционной работе, но этой весной предложила тысячам сотрудников, работающих из дома, перейти в офис или на другую позицию. Предлагался и третий вариант - покинуть компанию. Менеджер по маркетингу Дейв Уилсон работал на IBM из дома в течение 10 лет. Однако присутствие дома в рабочее время двух маленьких детей отвлекало его, к тому же он чувствовал себя изолированным от коллег. Поэтому он вышел на работу в Watson - подразделение IBM, занимающееся искусственным интеллектом, в Массачусетсе. Уилсон говорит, что был очень рад вернуться в офис: это больше подходит его типу личности - «парню, любящему поболтать у кулера». Он находит удовольствие и в словесных баталиях в офисе. Во время недавнего совещания, на котором критиковались предложения IBM в сфере электронной торговли, участники спорили и высказывали свою точку зрения в лицо оппоненту. Уилсон вспоминает, что, когда такие совещания проходили на телеконференции, люди могли просто отсоединиться, если их не увлекала дискуссия. Руководство IBM намерено и дальше провоцировать такие плодотворные споры и потратило $750 млн на реорганизацию офисных помещений под новую систему командной работы. Кроме того, компания провела тренинги для 160 000 сотрудников, чтобы научить их работать быстрее.

У Best Buy была программа работы из дома, которая давала 5000 сотрудников штаб-квартиры компании свободу выбирать, откуда им работать. Однако это затрудняло, например, планирование встреч, говорит представитель компании Джефф Шелман. «Не было никакого контроля. У менеджеров не было средств для выполнения руководящей работы», - добавляет он.

Best Buy отменила эту программу в 2013 г. Сейчас служащие должны согласовывать работу из дома со своими руководителями. Четыре года, прошедшие с момента отмены программы, ознаменовались возрождением Best Buy: чистая прибыль за этот период более чем удвоилась, а акции компании подорожали более чем на 200%. Тем не менее в компании отказываются проводить связь между улучшением финансовых показателей и отказом от удаленной работы. «За этот период произошло множество других событий», - говорит Шелман.