Американские компании стали обращать больше внимания на состояние здоровья кандидатов в гендиректоры

Редкая должность требует больших жертв, чем позиция генерального директора. Однако компании, нанимая нового руководителя, нечасто интересуются, достаточно ли он здоров для того, чтобы работать в условиях постоянного стресса.

Железнодорожной компании CSX недавно пришлось отвечать на вопросы, знала ли она о состоянии здоровья своего нового гендиректора Хантера Харрисона, пришедшего на эту должность в марте из Canadian Pacific Railway. 72-летний Харрисон пользуется портативным кислородным прибором и часто работает из дома. Его диагноз не раскрывается. Совет директоров CSX принимал во внимание возраст и опыт Харрисона при найме, заявил представитель компании. Сам Харрисон настаивает, что в состоянии возглавить реформы в компании.

Акционеры должны как следует взвесить риск, что состояние здоровья не позволит гендиректору выполнять свою работу, говорит старший партнер RHR International Пол Вайнум.

Этому риску подверглась авиакомпания United Continental в 2015 г., когда Оскар Муньос перенес инфаркт спустя всего шесть недель после назначения на должность гендиректора. Длительное пребывание Муньоса в больнице оставило компанию без лидера в момент операционных проблем и конфликта с профсоюзами.

Опасаясь обвинений в дискриминации, американские компании обычно не вдаются в детали состояния здоровья кандидатов на руководящие позиции, говорят рекрутеры и консультанты. Тем не менее у работодателей есть законное право проверить, в состоянии ли соискатель выполнять работу, и потребовать проведения медицинских исследований, указывает профессор бизнес-школы Университета Майами Патрисия Санчес Эйбрил.

Кандидаты на шестом десятке обычно выглядят здоровыми, поэтому часто их уверения в хорошей физической форме принимаются советами директоров на веру, признает член совета директоров трех крупных компаний. Этой весной новым генеральным директором American International Group (AIG) стал 70-летний Брайан Дюперро. Компания не требовала, чтобы он прошел обследование, и не изучала его историю болезни, сообщил информированный источник, так как в AIG уверены, что Дюперро в хорошей форме. Дюперро отказался комментировать состояние своего здоровья.

Во время предварительных переговоров с инвестором - хедж-фондом Mantle Ridge - о назначении Харрисона генеральным директором компания CSX пыталась получить информацию о состоянии его здоровья. Но он не согласился предоставить историю болезни на рассмотрение независимого врача, выбранного советом директоров.

Харрисон брал отпуск по состоянию здоровья в 2015 г. после приступа пневмонии и операции на ноге. В 1998 г. он перенес операцию на сердце. По словам Харрисона, врачи разрешили ему работать в CSX, а другие директора в курсе состояния его здоровья.

По словам вице-президента рекрутинговой фирмы Korn Ferry International Денниса Кэри, компании стали обращать больше внимания на состояние здоровья потенциальных руководителей. В трех из четырех последних случаев поиска кандидата в гендиректора по заявкам крупнейших американских компаний советы директоров спрашивали у самых перспективных кандидатов о наличии у них проблем со здоровьем, которые могут помешать им выполнять свои обязанности, вспоминает Кэри. Все кандидаты ответили, что таких проблем у них нет.

Некоторые компании стараются удостовериться, что лидер справится со всеми тяготами своей роли. Стресс от постоянных поездок по всему миру «медленно убивает», уверен Дэвид Фишер. Когда он был руководителем крупного производителя промышленной тары Greif, ему понадобилось два паспорта, чтобы вместить все визы и отметки о пересечении границ. В 2014 г. он убедил нового операционного директора компании Питера Уотсона возобновить занятия спортом, на которые тому не хватало времени из-за частых разъездов. В 2015 г. Уотсон сменил Фишера на посту главы Greif.

Корпорация Johnson & Johnson (J&J) пошла еще дальше. Ее Human Performance Institute практикует спортивные тренировки, чтобы помочь белым воротничкам справляться со стрессом и повышать производительность. Недавно компания запустила программу для топ-менеджеров стоимостью $95 000. Около десятка руководителей J&J и нескольких других компаний проходят медицинские обследования и получают рекомендации от карьерного консультанта, инструктора по лечебной физкультуре и врача-диетолога.

Средний возраст

53 года составил средний возраст гендиректоров, нанятых в компании из индекса Standard & Poors в 2016 г., по данным рекрутинговой фирмы Spencer Stuart. Spenсer Stuart проанализировала также назначения гендиректоров в 2016 г. в 100 крупнейших компаниях рэнкинга «Эксперт-400».