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Как правильно сказать "нет": 3 ситуации на работе
12:28 07.08.2017 |
Иногда бывает очень сложно сказать "нет", так как вы начинаете испытывать чувство вины, особенно если это происходит на работе.
Однако вас не должна пугать перспектива отказать кому-то, иногда это единственный правильный вариант.
Если отставить в стороне ситуации, когда ваш ответ может привести к срыву сделки или к совершению чего-то противозаконного, то ниже описаны три ситуации, когда вам совершенно необходимо и нормально ответить отказом на работе.
1. Когда вы получаете задание от человека, который не является вашим непосредственным начальником
Все мы хотим стать полезными на работе, поэтому нам иногда так хочется соглашаться со всем и выполнять любую просьбу.
Особенно так бывает, если вы работаете в небольшой организации, где развита культура взаимопомощи.
Если вас просят взять на себя какое-то задание или какой-то крупный проект, то стоит прежде всего посоветоваться с непосредственным начальником. И для этого есть множество причин.
Например, у вашего непосредственного начальника могут быть свои планы на вас и ваше время, которые связаны непосредственно с вашими обязанностями.
Кроме того, если у вашего коллеги есть привычка поручать свои задания и проекты кому-то другому, то непосредственному начальнику будет интересно узнать об этом.
Как отказаться: "Спасибо за то, что обратились ко мне. Я поговорю со своим начальником о том, смогу ли я заняться этим. Я сообщу вам в конце недели. Вас устраивает?".
Почему это работает: вы получаете просьбу, а затем поясняете, какие шаги вам необходимо сделать, прежде чем вы сможете ответить на просьбу.
Вы также можете спросить, почему с этим заданием обратились именно к вам, и эта информация также будет полезна для начальства, чтобы определить, стоит вам соглашаться или нет.
2. Когда вас просят взять на себя крупный проект, а у вас и так много дел
Важно уметь правильно управлять своим временем, а это умение включает в себя способность осознать, когда на вас наваливается больше работы, чем вы можете потянуть. Это важный профессиональный навык.
Это означает, что вы видите границы, что позволит вам избежать выгорания на работе.
Это также показывает начальству и коллегам, что вы готовы постоять за себя.
Как отказаться: "Если я возьмусь за проект X, боюсь, у меня будет слишком много заданий, так что я могу упустить что-то как в новом проекте, так и в текущих проектах. Если вы считаете, что я должен заняться проектом X, то могли бы мы поговорить о том, какие задания я могу отложить, чтобы заняться проектом?"
Почему это работает: такой ответ показывает, что вы внимательно относитесь к своему времени и стремитесь расставлять приоритеты.
Это также дает начальству информацию о вашей загруженности.
Допустим, вы не можете посвятить себя новому проекту, потому что тратите 40% времени на проект, который, по мнению начальства, занимает у вас лишь 15%. И это та информация, которую стоит сообщить начальству.
3. Когда вы чувствуете, что не подходите для того, чтобы выполнить это задание
Прежде чем вы откажетесь от задание, о котором думаете, что вы недостаточно квалифицированны для его выполнения, подумайте о своих ощущениях. Уверены ли вы в том, что вы не являетесь лучшей кандидатурой, чтобы выполнить это задание, или вы боитесь, что выполнение задания выведет вас из зоны комфорта.
Если второе утверждение верно, то подумайте о том, что выполнение задания позволит вам попытать силы в той области, в которой вы еще не являетесь экспертом, но в которой вы хотели попытать свои силы. Если это так, то соглашайтесь.
Если же вы чувствуете, что ваших квалификации и навыков недостаточно, то нормально отказаться.
Как отказаться: "Не думаю, что я подхожу для выполнения этого проекта, потому что... Возможно, вы подумаете о том, кто был бы более подходящей кандидатурой для выполнения проекта? Я буду рад поддержать проект, но я не думаю, что у меня достаточно навыков, чтобы им руководить".
Почему это работает: вы объясняете, почему отказываетесь от предложения. Это показывает, что вы серьезно подумали о нем, и вы предлагаете решение. Вы также предлагаете поддержать проект, что показывает, что вы не пытаетесь избежать лишней работы.
Как избежать слова "нет"
"Нет" - это слово пугает лишь тогда, когда вы позволяете себе пугаться.
Если вы принимаете для себя возможность того, что отказаться - это нормально, то помните о следующих советах:
- подумайте о том, почему вы отказываетесь;
- поясните свою позицию;
- предложите альтернативные решения, если это возможно.
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