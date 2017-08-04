Плохой начальник: 10 признаков

Компания BambooHR провела исследование, в рамках которого были опрошены 1 тыс. сотрудников компаний и установлены причины, которые заставляют людей уйти из компании и начать искать новое место работы.

В результате исследования было установлено, что 44% опрошенных уходят с работы из-за плохого начальника.

Так как эта проблема довольно распространенная, то эксперты выделили ряд характеристик, которые делают начальника плохим в глазах подчиненных.

1. Начальник присваивает себе ваши заслуги

Один из главных недостатков начальника в глазах подчиненных заключается в том, что начальник присваивает себе их заслуги.

В результате исследования также выяснилось, что это больше всего раздражает сотрудников более старшего возраста - от 45 лет и старше.

Сотрудникам хочется, чтобы их заслуги признавались, и именно это позволяет им достигать поставленных целей. Как только они понимают, что их достижения не будут признаны, у них уходит энтузиазм и желание чего-то добиваться.

2. Начальник вам не доверяет

Доверие и наделение полномочиями могут изменить отношение к работе.

Если начальник демонстрирует доверие, то это дает сотруднику силы и мотивацию к достижению успеха.

Плохие начальники этого не понимают.

Они командуют и контролируют, полагая, что сотрудник не может добиться успеха и обязательно сделает все не так.

3. Начальнику все равно, если вы перерабатываете

Если начальник много дней не появляется на работе, в то время как подчиненные проводят в офисе больше положенного времени, то это проблема.

С точки зрения сотрудников, начальник не подает им примера того, как нужно работать.

А кроме того, начальник не объясняет, как именно необходимо выполнять задания.

4. Начальник не отстаивает ваше право на денежную компенсацию

Это может показаться довольно странным, но эту причину также назвали среди тех, которые заставляют считать начальника плохим.

Как и в других случаях, сотруднику важно, чтобы его усилия на работе ценились, и если он видит, что этого не происходит, в том числе и финансово, то он теряет мотивацию.

5. Начальник нанимает или повышает в должности не тех людей

Покровительство - это еще один демотиватор.

Плохой начальник выбирает людей, которые ему нравятся, вне зависимости от того, какие у них навыки.

Плохие начальники также необъективно критикуют своих подчиненных.

6. Начальник не поддерживает вас в случае спора с клиентом

Всем нам хочется, чтобы за нас заступались во время спора, в том числе и наш начальник.

Мы все стремимся к справедливости и к признанию того, что именно наши способности и профессионализм продвинули проект или привели к успеху компании.

Однако плохие начальники этого не понимают. Они не встают на сторону сотрудников, так как это требует от них умения решать конфликты, твердости, времени и усилий, а в некоторых случаях эмоциональной вовлеченности.

7. Начальник не дает четких описаний обязанностей

Хороший начальник знает наши сильные стороны, наши лучшие качества и навыки и умеет направлять их в нужное русло, что позволяет компании добиваться успеха.

Если же начальник не умеет этого делать, но на рабочем месте неизбежно возникают конфликтные ситуации.

8. Начальник контролирует каждый шаг

Еще один демотиватор - это контроль за каждым шагом, когда начальник проверяет экран компьютера, задает множество вопросов и не дает свободы в решении задач.

Это также говорит о нехватке эмпатии.

Хороший начальник понимает, что каждому сотруднику необходима свобода и пространство для творчества.

9. Начальник чаще упоминает слабости, а не сильные стороны

Плохой начальник любит говорить о недостатках подчиненных.

Он или она делает это, потому что хочет выглядеть хорошим на фоне остальных.

Он постоянно вспоминает о недостатках и промахах сотрудников.

Напротив, хороший начальник предпочитает не замечать мелких недостатков и сосредоточиться на решении больших задач.

10. Начальник не дает четкого описание ожиданий

Это означает, что начальник не очень хорошо умеет общаться, что приводит к тому, что сотрудники оказываются в тупике.

Сотрудники не знают, как именно им необходимо выполнить задание, какого результата ждет от них начальник.

Это может привести к тому, что продуктивность такого сотрудника будет существенно ниже.