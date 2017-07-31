15 навыков, которые необходимы каждому

Лучшие вещи в жизни абсолютно бесплатны, однако это не значит, что для того, чтобы их получить, вам не потребуется время, силы и упорство.

Это верно в том числе и в случае с важными навыками.

Ниже представляем самые важные навыки, на развитие которых требуется много усилий, но которые со временем обязательно окупаются.

Эмпатия

Вы можете быть самым дисциплинированным, талантливым и даже самым богатым человеком в мире, но если вам не волнуют другие люди, если вы не переживаете за них и не сочувствуете им, то вы просто-напросто социопат.

Эмпатия - это человеческая способность, которая так важна для современного бизнеса.

Эмпатия - это способность чувствовать то, что чувствуют другие люди.

Вы можете почувствовать, что необходимо людям, какие услуги им потребуются и как их лучше предоставлять.

Эмпатия помогает лучше мотивировать команду, потому что такие люди думают о чем-то большем, чем просто деньги и финансовый успех.

Улучшение качества сна

В сети так много советов по улучшению сна, что довольно просто потеряться и запутаться.

Но независимо от того, что именно вы выберете, важно придерживаться выбранного ритуала, что поможет хорошо отдохнуть за ночь.

Многочисленные исследования показывают, что установление ритуала и четкого расписания помогает лучше заснуть и лучше проснуться утром, что приводит к существенным улучшениям самочувствия в целом.

Управление временем

Эффективный тайм-менеджмент - это один из ключевых навыков, который высоко ценится среди работодателей.

Важно найти и выстроить систему, которая подходит именно вам, и придерживаться ее в любых обстоятельствах, отмечают эксперты.

Просить о помощи

Действительно, зачастую нам сложно просить о помощи, потому что нам кажется, что таким образом мы проявляем свою слабость или некомпетентность.

Однако недавние исследования показывают, что именно такое поведение делает вас слабым и некомпетентным в глазах окружающих.

Согласно авторам исследования, когда вы просите людей дать совет или оказать помощь, вы признаете их ценность и опыт.

Поэтому и в их глазах вы выглядите более компетентным сотрудником.

Положительное мнение о себе

В конце концов, не так важно, что другие думаю о вас. Важно то, что вы сами о себе думаете.

Многим из нас приходится довольно долго выстраивать внутреннюю уверенность в себе и способность поверить в свои силы, когда никто больше в них не верит.

Не лезть в чужие дела

У многих людей уходят годы на то, чтобы научиться не лезть не в свое дело, а заниматься только своей жизнью.

Даже если вы очень достойный человек, на которого, как вам кажется, стоит равняться, важно научиться не лезть в чужие дела.

Слушать

На рабочем месте мы так заняты - звонки, электронные письма, дела, соцсети - что не замечаем того, что происходит вокруг и не имеем возможности, а, может, и желания выслушать собеседника.

Активное слушание - это навык, которому стоит поучиться.

Важным навыком будет умение повторить то, что сказал собеседник, это помогает увидеть, действительно ли вы следите за мыслью и поняли ли вы то, о чем говорит собеседник.

Знать, когда лучше помолчать

Вам может доставлять удовольствие говорить обо всем на свете, обсуждать ваши дела, дела ваших коллег, передачи, новости или ситуацию на работе. Но иногда лучше просто помолчать.

Существует множество ситуаций, когда лучше просто закрыть свой рот и не высказывать свое мнение.

Вы можете быть рассержены, раздражены, разочарованы или расстроены. Но позже вы можете пожалеть о своих словах.

Поэтому лучше знать, когда стоит помолчать, и пользоваться этим знанием почаще.

Не сплетничать

Один из самых простых способов потерять доверие - это начать сплетничать.

Это верно не только для личной жизни, но и для общения с коллегами.

Да, зачастую бывает сложно не поддерживать сплетни, особенно когда все вокруг сплетничают. Но оно того стоит.

Быть в текущем моменте

Большую часть времени мы не проживаем текущий момент.

Мы думаем о чем-то другом, мечтаем или наоборот ностальгируем по прошлому.

А это, несомненно, негативно сказывается на нас и на нашем ощущении счастья.

Люди не чувствуют себя счастливыми, когда в мыслях они находятся не там, где в реальности.

Управлять своими мыслями

Чтобы сделать то, что вы хотите сделать, и добиться того, чего вы хотите добиться, необходимо научиться управлять своими мыслями и направлять их в нужное русло.

Проблема в том, что все мы - продукты нашего прошлого опыта, и наши мысли являются результатом этого опыта. Тем не менее, важно понять, что наше будущее не обязательно будет таким же, как и наше прошлое.

Учить новый язык

Этот навык не просто откроет для вас новые карьерные и профессиональные возможности.

Это даст возможность погрузиться в новую культуру, в новый стиль мышления, новые эмоции.

Это может быть не так-то просто, однако оно того стоит.

Говорить на публике

Многие боятся и стесняются говорить на публике. Даже известный американский миллиардер Уоррен Баффет признавался, что раньше он боялся публичных выступлений.

Он много раз практиковал публичные выступления, что помогло ему побороть свой страх.

Для того, чтобы научиться делать некоторые вещи, надо просто делать их как можно чаще.

Честность с окружающими

Быть честным с окружающими людьми может показаться задачей непростой, а честный человек часто выглядит неловко.

Однако если вы не можете сказать ничего приятного, это не значит, что вам нужно молчать.

Честность с самим собой

Признаться себе в том, что вы можете быть неправы, бывает очень сложно.

Однако даже самые успешные и богатые люди совершают ошибки, и в этом нет ничего страшного.

Важно вовремя признаться себе в этом и попытаться исправить ошибку.

И даже если исправить ничего нельзя, вы получите отличный опыт, и в будущем, проанализировав ситуацию, постараетесь не допускать аналогичной ситуации.