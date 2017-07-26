Как руководителям стимулировать креативность сотрудников

Любая компания хочет быть одной из лучших и инновационных в своей отрасли, а для этого нужны сотрудники с высоким уровнем креативности. В советах из разряда «как повысить креативность» нет недостатка, но куда важнее понять, как руководителям, которые постоянно заняты, применять их на практике. Я обсудила этот вопрос с несколькими наиболее инновационно мыслящими руководителями из ключевых отраслей (от технологических до консультационных и производственных), и вот что они рассказали.

Ищите необычное

Исследования показывают, что ярче всего креативность проявляется в незнакомой обстановке. Одна из работ рассказывает, что несколько дней, проведенных на природе без гаджетов (событие само по себе необычное и непривычное для большинства людей), способны вызвать рост креативности на 50%.

Но что делать, если удалиться в лес на несколько дней невозможно? Как найти время на новые впечатления и ощущения? Териксон Фернандо, бывший креативный директор в компании Hubbl (которая продана компании Airpush за $10 млн), сейчас работающий креативным директором компании Sattva, пытается включить функцию наблюдения в ежедневный рабочий график. «Наша вселенная наполнена идеями, и там уже есть то, что мы пытаемся придумать, поэтому я ищу подсказки в жизни, наблюдая за каждой мелочью и допытываясь, как, почему и что меня окружает», - объясняет он.

Если этого стимула недостаточно, Ларс Бастхольм, креативный директор Google, советует: «Я часто предлагаю своим сотрудникам, которые зашли в тупик при выполнении задания, пойти в киоск и купить три журнала, которые они никогда в жизни бы не купили, например журналы «Ортодонт», «Мир огромных грузовиков» или что-то в этом роде. Затем я рекомендую прочитать журналы от корки до корки и попытаться переиначить задание так, чтобы завоевать целевую аудиторию читателей этих журналов. Обычно это не только интересно и весело, но и открывает новый простор для мыслей, которые можно использовать для исходной задачи».

Саймон Малкани, исполняющий обязанности директора по маркетингу в компании Salesforce, рекомендует упражнение, которое он называет «перевернутый бинокль». Например, если вашему филиалу банка нужно завоевать лояльность клиентов, обратитесь к опыту компании абсолютно из другой области, например Starbucks, и задайтесь вопросом, как они удерживают своих клиентов.

Получите отзывы из разных источников

Не все исследователи с этим согласны, но существует немало работ, доказывающих, что группы с разнообразным социокультурным составом более креативны. Руководители, с которыми я беседовала, не только пытались собрать вместе людей с разным образованием, социальным происхождением и интересами, но и нашли время поговорить с представителями другого бизнеса о своих планах. Руфус Гриском, серийный предприниматель, гендиректор и основатель компании Heleo, говорит об этом так: «Идеи, как люди, они не любят оставаться в изоляции и не терпят ревнивого отношения. Им нравится взаимодействовать с другими идеями».

«Как многие молодые предприниматели, раньше я опасался рассказывать о новой бизнес-идее, ведь кто-то может ее подхватить, а я упущу свой шанс, - признается он. - Теперь, когда мне в голову приходит интересная мысль, я делюсь ею буквально с каждым встречным умным человеком, которому она кажется интересной. Так я приобретаю новые знакомства и информацию, а вероятность того, что в один прекрасный день идея воплотится в реальное дело, повышается».

Фил Харрис, первый вице-президент и директор по стратегическим вопросам в компании Riverbed, напоминает, что внутри организации прислушаться к обратной связи так же важно, как и просить о ней: «Когда мы находимся в комнате, там нет званий, чинов или права старшинства. Мнение каждого имеет одинаковый вес, и у каждого есть время на его выражение. Любой знает, что его выслушают и всегда найдется время обсудить его выступление. Отношения всех и каждого основаны на доверии и честности, и не всегда такой честности легко добиться».

Обеспечьте свободу пространства

Креативности нужен простор. Этим можно объяснить доказанную пользу медитации для повышения креативности. «Я медитирую, чтобы выпустить существующие в моей голове мысли и стереотипы и освободить место для новых, - рассказал мне Фернандо. - Для меня креативность - это выпустить то, что находится внутри».

Хотя многие руководители действительно медитируют, я понимаю, что большинство деловых людей считают, что не могут тратить на это время. Если это про вас, то есть и другие способы извлечь пользу из мечтательных размышлений.

Как показывает практика, прогулки тоже повышают креативность, поскольку во время них наш мозг открыт мечтам, что, как выяснилось, не мешает ему работать в режиме активного решения задачи. Вот как сформулировал это Питер Симс, гендиректор и основатель компании Parliament: «Если вы хотите, чтобы люди проявили изобретательность, предоставьте им свободное пространство. Стив Джобс много гулял. И я вижу, как Марк Цукерберг гуляет по крыше нового здания штаб-квартиры Facebook».

Бастхольм из Google рекомендует любую физическую активность, даже рутинную: «Можно сделать уборку, позаниматься в спортзале, покрасить забор. Подойдет любое дело, которое даст вашему мозгу возможность поработать кулуарно». Гриском с этим согласен: «Если я работаю над чем-то, мне нравится параллельно заниматься неутомительными делами: я гуляю, катаюсь на велосипеде, вожу машину, мою посуду. Мне кажется, поскольку я выполняю какие-то действия, хотя бы и повседневные (тарелки становятся чище! Я прошел несколько кварталов!), размышляя над данной задачей, с мыслительного процесса снимается напряжение и у меня возникают свободные ассоциации».

Учитывайте ограничения

Возможно, вы удивитесь, но потребность в свободе пространства и необходимость ограничений связаны друг с другом. На первый взгляд это разные вещи, однако исследование показывает, что креативность активизирует как ту часть мозга, которая связана с мечтаниями, так и ту его часть, которая связана с «административным контролем». В конце концов, успех - это сочетание способности свободно осмыслить проблему со способностью превратить ее понимание в содержательный продукт.

Ограничения должны стать частью самой работы, а не просто условными функциями. «Не говорите: «Взять эту высоту», скажите: «Взять эту высоту, чтобы можно было сделать что-то еще», при изменении ситуации ваши солдаты будут знать, что высоту больше брать не надо», - советует Малкани.

Например, в конструкции кроссовок Nike Flyknit сочетаются износостойкость и беговые характеристики. Ханна Джонс, директор по устойчивому развитию и вице-президент по инновационной деятельности в Nike, рассказывает, как они устанавливают ограничения по проекту: «Мы определили основополагающий принцип и назвали его «нулевой компромисс». Наша задача - создать красивое и износостойкое изделие. Команда получила ограничения, которые ее абсолютно не обрадовали: необходимо было удвоить объем бизнеса, уменьшив негативные результаты вполовину. Сочетание выглядит необычно, но объединить эти ограничения друг с другом придется. При этом они способствуют подъему креативности, и это все меняет». Компания считает проект успешным: Джонс говорит, что кроссовки Nike Flyknit имеют отличные беговые характеристики, а отходы при их производстве на 60% меньше, чем при использовании традиционных методов.

Реализация этих советов на практике не требует так много времени, как кажется. Покиньте свою зону комфорта, дайте простор мыслям, узнайте, что происходит за пределами вашей области, и установите нужные ограничения. На все это хватит обычного рабочего дня.