Как руководителям стимулировать креативность сотрудников

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как руководителям стимулировать креативность сотрудников

 

Любая компания хочет быть одной из лучших и инновационных в своей отрасли, а для этого нужны сотрудники с высоким уровнем креативности. В советах из разряда «как повысить креативность» нет недостатка, но куда важнее понять, как руководителям, которые постоянно заняты, применять их на практике. Я обсудила этот вопрос с несколькими наиболее инновационно мыслящими руководителями из ключевых отраслей (от технологических до консультационных и производственных), и вот что они рассказали.

Ищите необычное

Исследования показывают, что ярче всего креативность проявляется в незнакомой обстановке. Одна из работ рассказывает, что несколько дней, проведенных на природе без гаджетов (событие само по себе необычное и непривычное для большинства людей), способны вызвать рост креативности на 50%.

Но что делать, если удалиться в лес на несколько дней невозможно? Как найти время на новые впечатления и ощущения? Териксон Фернандо, бывший креативный директор в компании Hubbl (которая продана компании Airpush за $10 млн), сейчас работающий креативным директором компании Sattva, пытается включить функцию наблюдения в ежедневный рабочий график. «Наша вселенная наполнена идеями, и там уже есть то, что мы пытаемся придумать, поэтому я ищу подсказки в жизни, наблюдая за каждой мелочью и допытываясь, как, почему и что меня окружает», - объясняет он.

Если этого стимула недостаточно, Ларс Бастхольм, креативный директор Google, советует: «Я часто предлагаю своим сотрудникам, которые зашли в тупик при выполнении задания, пойти в киоск и купить три журнала, которые они никогда в жизни бы не купили, например журналы «Ортодонт», «Мир огромных грузовиков» или что-то в этом роде. Затем я рекомендую прочитать журналы от корки до корки и попытаться переиначить задание так, чтобы завоевать целевую аудиторию читателей этих журналов. Обычно это не только интересно и весело, но и открывает новый простор для мыслей, которые можно использовать для исходной задачи».

Саймон Малкани, исполняющий обязанности директора по маркетингу в компании Salesforce, рекомендует упражнение, которое он называет «перевернутый бинокль». Например, если вашему филиалу банка нужно завоевать лояльность клиентов, обратитесь к опыту компании абсолютно из другой области, например Starbucks, и задайтесь вопросом, как они удерживают своих клиентов.

Получите отзывы из разных источников

Не все исследователи с этим согласны, но существует немало работ, доказывающих, что группы с разнообразным социокультурным составом более креативны. Руководители, с которыми я беседовала, не только пытались собрать вместе людей с разным образованием, социальным происхождением и интересами, но и нашли время поговорить с представителями другого бизнеса о своих планах. Руфус Гриском, серийный предприниматель, гендиректор и основатель компании Heleo, говорит об этом так: «Идеи, как люди, они не любят оставаться в изоляции и не терпят ревнивого отношения. Им нравится взаимодействовать с другими идеями».

«Как многие молодые предприниматели, раньше я опасался рассказывать о новой бизнес-идее, ведь кто-то может ее подхватить, а я упущу свой шанс, - признается он. - Теперь, когда мне в голову приходит интересная мысль, я делюсь ею буквально с каждым встречным умным человеком, которому она кажется интересной. Так я приобретаю новые знакомства и информацию, а вероятность того, что в один прекрасный день идея воплотится в реальное дело, повышается».

Фил Харрис, первый вице-президент и директор по стратегическим вопросам в компании Riverbed, напоминает, что внутри организации прислушаться к обратной связи так же важно, как и просить о ней: «Когда мы находимся в комнате, там нет званий, чинов или права старшинства. Мнение каждого имеет одинаковый вес, и у каждого есть время на его выражение. Любой знает, что его выслушают и всегда найдется время обсудить его выступление. Отношения всех и каждого основаны на доверии и честности, и не всегда такой честности легко добиться».

Обеспечьте свободу пространства

Креативности нужен простор. Этим можно объяснить доказанную пользу медитации для повышения креативности. «Я медитирую, чтобы выпустить существующие в моей голове мысли и стереотипы и освободить место для новых, - рассказал мне Фернандо. - Для меня креативность - это выпустить то, что находится внутри».

Хотя многие руководители действительно медитируют, я понимаю, что большинство деловых людей считают, что не могут тратить на это время. Если это про вас, то есть и другие способы извлечь пользу из мечтательных размышлений.

Как показывает практика, прогулки тоже повышают креативность, поскольку во время них наш мозг открыт мечтам, что, как выяснилось, не мешает ему работать в режиме активного решения задачи. Вот как сформулировал это Питер Симс, гендиректор и основатель компании Parliament: «Если вы хотите, чтобы люди проявили изобретательность, предоставьте им свободное пространство. Стив Джобс много гулял. И я вижу, как Марк Цукерберг гуляет по крыше нового здания штаб-квартиры Facebook».

Бастхольм из Google рекомендует любую физическую активность, даже рутинную: «Можно сделать уборку, позаниматься в спортзале, покрасить забор. Подойдет любое дело, которое даст вашему мозгу возможность поработать кулуарно». Гриском с этим согласен: «Если я работаю над чем-то, мне нравится параллельно заниматься неутомительными делами: я гуляю, катаюсь на велосипеде, вожу машину, мою посуду. Мне кажется, поскольку я выполняю какие-то действия, хотя бы и повседневные (тарелки становятся чище! Я прошел несколько кварталов!), размышляя над данной задачей, с мыслительного процесса снимается напряжение и у меня возникают свободные ассоциации».

Учитывайте ограничения

Возможно, вы удивитесь, но потребность в свободе пространства и необходимость ограничений связаны друг с другом. На первый взгляд это разные вещи, однако исследование показывает, что креативность активизирует как ту часть мозга, которая связана с мечтаниями, так и ту его часть, которая связана с «административным контролем». В конце концов, успех - это сочетание способности свободно осмыслить проблему со способностью превратить ее понимание в содержательный продукт.

Ограничения должны стать частью самой работы, а не просто условными функциями. «Не говорите: «Взять эту высоту», скажите: «Взять эту высоту, чтобы можно было сделать что-то еще», при изменении ситуации ваши солдаты будут знать, что высоту больше брать не надо», - советует Малкани.

Например, в конструкции кроссовок Nike Flyknit сочетаются износостойкость и беговые характеристики. Ханна Джонс, директор по устойчивому развитию и вице-президент по инновационной деятельности в Nike, рассказывает, как они устанавливают ограничения по проекту: «Мы определили основополагающий принцип и назвали его «нулевой компромисс». Наша задача - создать красивое и износостойкое изделие. Команда получила ограничения, которые ее абсолютно не обрадовали: необходимо было удвоить объем бизнеса, уменьшив негативные результаты вполовину. Сочетание выглядит необычно, но объединить эти ограничения друг с другом придется. При этом они способствуют подъему креативности, и это все меняет». Компания считает проект успешным: Джонс говорит, что кроссовки Nike Flyknit имеют отличные беговые характеристики, а отходы при их производстве на 60% меньше, чем при использовании традиционных методов.

Реализация этих советов на практике не требует так много времени, как кажется. Покиньте свою зону комфорта, дайте простор мыслям, узнайте, что происходит за пределами вашей области, и установите нужные ограничения. На все это хватит обычного рабочего дня.

По материалам: Ведомости
 

ПО РУБРИКАМ

25.07 Дол­лар тор­гу­ет­ся раз­но­на­прав­лен­но к ев­ро и иене 25 июля в пред­две­рии ито­гов за­се­да­ния ФРС

25.07 Вла­сти по­до­гре­ли спрос на дол­лар на меж­бан­ке

25.07 Укра­и­на про­да­ла ва­лют­ные ОВГЗ на $157,9 млн по сни­жен­ной до 5,34% став­ке

25.07 Фон­до­вые ин­дек­сы Укра­и­ны 25 июля еще не­мно­го под­рос­ли

25.07 Мик­ро­пла­те­жи в GTA Online при­нес­ли раз­ра­бот­чи­кам $1,09 мил­ли­ар­да

25.07 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 24 июля со­ста­вил 25,8437 грн

25.07 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 25.07.17

25.07 FORT FINANCIAL SERVICES: Ва­лют­ный ры­нок FOREX кон­со­ли­ди­ру­ет­ся, япон­ская ие­на отыг­ры­ва­ет свои не­дав­ние по­те­ри

25.07 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 25.07.2017

25.07 Фон­до­вые ин­дек­сы АТР из­ме­ни­лись сла­бо 25 июля и раз­но­на­прав­лен­но в ожи­да­нии за­се­да­ния ФРС

25.07 НБУ сузил спи­сок про­ве­ря­е­мых финан­со­вых опе­ра­ций с ли­ца­ми из стра­ны-агрес­со­ра

25.07 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 25 июля

25.07 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 24.07.2017

25.07 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 25.07.17

25.07 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 24 июля умень­шил­ся на $47,6 млн до $94,4 млн

• дальше…

25.07 Дизтоп­ли­во в мел­ком опте не­зна­чи­тель­но до­ро­жа­ет 25 июля, в роз­ни­це без пе­ре­мен

25.07 Це­ны на нефть рас­тут 25 июля на обе­ща­нии Са­у­дов­ской Ара­вии огра­ни­чить экс­порт, Brent по­до­ро­жа­ла до $49,5

25.07 "Энергоатом" уве­ли­чил до­ход от ре­а­ли­за­ции элек­тро­энер­гии на 46%

25.07 Опто­вые це­ны на СУГ 25 июля вер­ну­лись к трех­ме­сяч­но­му мак­си­му­му

25.07 "Укроборонпром" под­нял­ся в ми­ро­вом рей­тин­ге про­из­во­ди­те­лей ору­жия

25.07 На­ло­го­вая ми­ли­ция по ито­гам обыс­ков за­во­дов "Укрспирта" изъ­яла спир­то­со­дер­жа­щую про­дук­цию на 180 млн грн

25.07 Укра­и­на за 5 мес. им­пор­ти­ро­ва­ла 5,7 млрд куб. м га­за на $1,3 млрд - Гос­стат

25.07 Ми­нюст по­дал кас­са­цию на ре­ше­ние апел­ля­ци­он­но­го хоз­су­да об от­мене взыс­ка­ния ди­ви­ден­дов "Газтранзита" - Пет­рен­ко

25.07 Ветс­пе­ци­а­ли­сты из Гон­кон­га изу­ча­ют воз­мож­ность экс­пор­та укра­ин­ской про­дук­ции пти­це­вод­ства

25.07 Cто­и­мость ав­то­га­за сни­зи­лась 25 июля в ря­де круп­ных се­тей

• дальше…

25.07 Чем Трам­пу гро­зит от­став­ка Тил­лер­со­на

25.07 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 25 июля 2017 го­да

25.07 Эр­до­ган объ­явил о под­пи­са­нии со­гла­ше­ния с Рос­си­ей о по­став­ках С-400

25.07 В Ин­дии хо­тят за­пре­тить са­мо­управ­ля­е­мые ав­то­мо­би­ли

25.07 Ка­на­да – вто­рая по по­пуляр­но­сти стра­на сре­ди бо­га­тых ки­тай­ских эми­гран­тов

25.07 Чис­ло за­ря­док для элек­тро­мо­би­лей в Да­нии пре­вы­си­ло чис­ло АЗС

25.07 За­чем Мол­до­ва ме­ня­ет из­би­ра­тель­ную си­сте­му

25.07 Пра­ви­тель­ство Поль­ши на­ме­ре­но до­бить­ся при­ня­тия су­деб­ной ре­фор­мы

25.07 Bloomberg: Deutsche Bank мо­жет вы­ве­сти 300 млрд ев­ро из Бри­та­нии из-за Brexit

25.07 Спец­пред­ста­ви­тель США Вол­кер под­дер­жи­ва­ет предо­став­ле­ние Укра­ине обо­ро­ни­тель­но­го во­ору­же­ния

25.07 "Роснефть" увяз­ла в ве­не­су­эль­ской тя­же­лой неф­ти

25.07 Шве­ция до­пу­сти­ла утеч­ку лич­ных дан­ных прак­ти­че­ски всех сво­их граж­дан

24.07 Боль­шой брат 2.0. Как Ки­тай стро­ит циф­ро­вую дик­та­ту­ру

24.07 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных ком­па­ний вы­би­ра­ют Ки­тай для штаб-квар­ти­ры

24.07 Эр­до­ган по­шел на­встре­чу Гер­ма­нии

• дальше…

25.07 ФГИ объ­явил кон­курс на оцен­щи­ка 99,8% ак­ций "Киевпассервиса"

24.07 По­пыт­ка пол­но­го реб­рен­дин­га. Где на са­мом де­ле бы­ла Ма­ло­рос­сия

20.07 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить пя­тую ли­нию мет­ро

20.07 Стан­ция мет­ро Клов­ская пер­вой от­ка­жет­ся от же­то­нов

18.07 Стро­и­тель­ство на По­доль­ско-Вос­кре­сен­ском мо­сту нач­нет­ся через ме­сяц

18.07 Поль­ская Pesa вы­иг­ра­ла тен­дер на по­став­ку 40 трам­ва­ев для Ки­е­ва

17.07 Ки­ев­ский мет­ро­по­ли­тен опре­де­лил­ся с про­ек­ти­ров­щи­ка­ми пер­спек­тив­ных ли­ний

17.07 Ка­нат­ную до­ро­гу в Ки­е­ве мо­гут по­стро­ить ав­стрий­цы

12.07 Об­зор рын­ка част­ных до­мов в при­го­ро­де Ки­е­ва: ап­рель – июнь 2017 г.

12.07 Об­зор рын­ка част­ных до­мов Ки­е­ва: ап­рель - июнь 2017 г.

11.07 В Ки­е­ве уста­но­вят ты­ся­чу под­зем­ных му­сор­ных ба­ков в 2018 го­ду

10.07 Суд аре­сто­вал дель­фи­на­рий "Немо" в Ки­е­ве

07.07 "Киевпасстранс" вво­дит ра­зо­вые про­езд­ные би­ле­ты с QR-ко­дом

07.07 Укра­и­на в этом го­ду ока­за­лась в са­мой се­ре­дине все­мир­но­го рей­тин­га стран по со­ци­аль­но­му про­грес­су, не­мно­го обо­гнав Рос­сию

06.07 Элек­трон­ный би­лет в ки­ев­ском транс­пор­те обе­ща­ют внед­рить до кон­ца го­да

• дальше…

25.07 Стрель­ба в Дни­п­ре: "Профилатовская" по­ли­ция кло­нит к "эко­но­ми­че­ской версии"

25.07 По­ро­шен­ко на­зна­чил пред­се­да­те­лем Гос­по­гранслуж­бы Ци­ги­ка­ла

25.07 По­ро­шен­ко на­зна­чил На­за­рен­ко сво­им со­вет­ни­ком и при­сво­и­ли ему зва­ние ге­не­ра­ла ар­мии

25.07 Ком­мен­та­рий: "Нор­манд­ский формат" по-рус­ски

25.07 Спец­пред­ста­ви­тель США Вол­кер под­дер­жи­ва­ет предо­став­ле­ние Укра­ине обо­ро­ни­тель­но­го во­ору­же­ния

25.07 По­че­му На­ли­вай­чен­ко ушел от Ти­мо­шен­ко к "сби­тым летчикам" Са­а­ка­шви­ли

24.07 Во вто­рой по­ло­вине ав­гу­ста со­сто­ит­ся встре­ча внеш­не­по­ли­ти­че­ских со­вет­ни­ков "нор­манд­ско­го формата"

24.07 Нар­деп По­ля­ков не при­был в по­ли­цию, чтобы на­деть элек­трон­ный брас­лет

24.07 По­пыт­ка пол­но­го реб­рен­дин­га. Где на са­мом де­ле бы­ла Ма­ло­рос­сия

24.07 Вы­ход­ные в АТО. Раз­ру­ше­ны Ма­рьин­ка и Зай­це­во

24.07 Это не за­мо­ро­жен­ный кон­фликт, а го­ря­чая вой­на, - Вол­кер о си­ту­а­ции на Дон­бас­се

21.07 Кро­ва­вый на­ступ­ле­ние бо­е­ви­ков. Что про­изо­шло во Крас­но­го­ров­кой

20.07 "Тонис" Ма­ке­ен­ко пе­ре­име­но­ва­ли в "Прямой"

20.07 Об­стре­лы Ма­рьин­ки. Ко­гда ВСУ уда­рят по тер­ри­ко­ну

20.07 "Дочь Рабиновича". Са­вчен­ко на­ко­нец на­шли по­ли­ти­че­ско­го со­рат­ни­ка

• дальше…

25.07 Де­бют смарт­фо­на Moto Z2 Force Edition: экран QHD и про­цес­сор Snapdragon 835

25.07 Как ру­ко­во­ди­те­лям сти­му­ли­ро­вать кре­а­тив­ность со­труд­ни­ков

25.07 Мик­ро­пла­те­жи в GTA Online при­нес­ли раз­ра­бот­чи­кам $1,09 мил­ли­ар­да

25.07 Huawei Watch 2 Porsche Design оце­ни­ли в $925

25.07 Ха­ке­ры по­хи­ти­ли $8,4 млн у крип­то­ва­лют­но­го сер­ви­са Veritaseum

24.07 5 глав­ных во­про­сов о но­вом ав­то­мо­биль­ном скан­да­ле в Гер­ма­нии

24.07 Microsoft от­ка­зы­ва­ет­ся от гра­фи­че­ско­го ре­дак­то­ра Paint

24.07 15 са­мых вли­я­тель­ных лю­дей в сфе­ре IT

24.07 На Tech World 2017 по­ка­за­ли кон­цепт сги­ба­ю­ще­го­ся план­ше­та Lenovo Folio

24.07 Ком­па­ния Mitsubishi скре­сти­ла ми­ни­вэн с крос­со­ве­ром

24.07 Ford вы­яс­нил, что ки­тай­цам не нра­вит­ся за­пах но­во­го ав­то­мо­би­ля

21.07 WSJ: Со­бе­се­до­ва­ния о при­е­ме на ра­бо­ту все ча­ще про­хо­дят в мес­сен­дже­рах

21.07 SpaceX пла­ни­ру­ет ре­а­ли­зо­вать по­втор­ный за­пуск ра­кет к 2018 го­ду

21.07 2 круп­ней­шие тор­го­вые пло­щад­ки дарк­не­та пре­кра­ти­ли су­ще­ство­ва­ние

21.07 IEEE пред­ла­га­ет стан­дар­ти­зо­вать эти­че­ские ас­пек­ты ИИ

• дальше…

25.07 Как ру­ко­во­ди­те­лям сти­му­ли­ро­вать кре­а­тив­ность со­труд­ни­ков

24.07 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных ком­па­ний вы­би­ра­ют Ки­тай для штаб-квар­ти­ры

24.07 15 са­мых вли­я­тель­ных лю­дей в сфе­ре IT

21.07 WSJ: Со­бе­се­до­ва­ния о при­е­ме на ра­бо­ту все ча­ще про­хо­дят в мес­сен­дже­рах

20.07 15 при­зна­ков то­го, что вам не­до­пла­чи­ва­ют

17.07 4 фра­зы, ко­то­рые не сто­ит го­во­рить кол­ле­гам

14.07 Уче­ные: длин­ный ра­бо­чий день ве­дет к раз­ви­тию арит­мии

04.07 12 при­зна­ков то­го, что кол­ле­ги вас не ува­жа­ют

03.07 Хо­ти­те, чтобы ва­ша но­вая долж­ность на­зы­ва­лась "нин­дзя времени"?

26.06 Как не бо­ять­ся свет­ской бе­се­ды: 10 со­ве­тов

23.06 Пас­сив­но-агрес­сив­ный кол­ле­га: 10 при­зна­ков

22.06 На­чаль­ни­ков ред­ко уволь­ня­ют за пло­хое об­ра­ще­ние с пер­со­на­лом

21.06 За 5 ми­нут до со­бе­се­до­ва­ния: как на­чать диа­лог

20.06 Гон­конг­ский мил­ли­ар­дер Ли Ка­шин уй­дет на пен­сию в 2018г в воз­расте 90 лет - WSJ

19.06 14 при­зна­ков то­го, что вас вы­жи­ва­ют из кол­лек­ти­ва

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно