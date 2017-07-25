Все больше международных компаний выбирают Китай для штаб-квартиры

Ханчжоу

Всего в часе езды от Шанхая находится город Ханчжоу, центр предпринимательства Китая, где расположена штаб-квартира одной из самых заметных в мире китайских компаний - Alibaba. Ханчжоу может похвастаться развитой экосистемой стартапов и менее известных молодых компаний, основатели которых надеются повторить успех создателя Alibaba Джека Ма. Один из таких амбициозных стартапов - Falafel Games разрабатывает игры для мобильных устройств. Компания мало известна на Западе и в Китае, но добилась больших успехов на Ближнем Востоке. Ее основатель, ливанец Винс Госсуб, создал компанию в Поднебесной, чтобы занять перспективную нишу - поставлять высококачественный контент на арабском языке любителям игр.

Еще один международный предприниматель, обосновавшийся в Китае, - Джулия Цоттер. Принадлежащая ее семье фабрика находится в австрийском Бергле и производит более 400 видов шоколада под брендом Zotter, в том числе продукты с очень необычными сочетаниями вкуса: шоколад с кусочками бекона, розовым кокосом и зефиром, фисташками и шафраном. В 2014 г. Джулия, старшая дочь основателя шоколадной компании Йозефа Цоттера, занялась развитием семейного бизнеса в Китае и открыла в Шанхае «театр шоколада» Zotter Chocolate Theatre, где посетители пробуют продукцию компании и создают собственные сочетания вкусов.

Госсуб и Цоттер - предприниматели, которые открыли хоть и небольшой, но заметный международный бизнес и выбрали Китай своей штаб-квартирой. Госсуб приехал в Шанхай почти 10 лет назад, чтобы получить степень MBA в China Europe International Business School (CEIBS). А Цоттер побывала в Китае, когда была студенткой, и эта страна очаровала ее. Эти истории неординарны, но по стопам этих молодых людей могут пойти и другие. Как же стать международным предпринимателем в Китае?

Прежде всего нужно обеспечить себе мягкую посадку. Китай может напугать, даже в Шанхае - городе, наиболее удобном для иностранцев, - все покажется вам непривычным. Адаптация пройдет мягче, если на старте рядом будет кто-то, кто сможет оказать поддержку. Иногда связи с соотечественниками, которые ведут бизнес в Китае, помогают найти хорошего местного партнера. Так Цоттер стала партнером еще одной австрийской компании и бывшего коллеги из Шанхая. А Госсуб обзавелся нужными связями благодаря собственным профессиональным навыкам. Он тесно сотрудничал с командой разработчиков программного обеспечения в Ханчжоу, которая потом стала частью его компании. Оба предпринимателя говорят по-китайски и используют как свои связи на родине, так и преимущества экономики Китая.

И наконец, нужно продумать выбор бизнес-возможностей. Если вы стали международным предпринимателем в Китае, придется либо предложить местному рынку уникальный продукт, например необычный шоколад, либо создать продукт для хорошо знакомого рынка, воспользовавшись преимуществами местного рынка, например навыками местных разработчиков игр.

Международное предпринимательство не для слабых духом, но награда в случае успеха высока. Если же попытка окончится неудачей, вы все равно чему-то научитесь.