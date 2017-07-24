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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

15 самых влиятельных людей в сфере IT

 

Бизнес ежегодно вкладывает огромные суммы в развитие технологий. Только в 2017 г. эта сумма составила $3,5 трлн согласно данным Gartner.

Постоянно появляются новые компании, стартапы, новые технологии.

В то же самое время компании, уже получившие заслуженную мировую славу, продолжают наращивать свое влияние.

К таким компаниям относятся Cisco, Oracle и Microsoft, которые по-прежнему доминируют на соответствующих рынках.

А такие огромные деньги дают влияние и власть.

Издание businessinsider.com подготовило рейтинг самых влиятельных людей в сфере IT.

Ниже представляем 15 самых влиятельных предпринимателей, которые формируют многомиллионный мир информационных технологий в современном мире.

15. Марк Хёрд

 
Должность: директор

Компания: Oracle

Марк Хёрд - содиректор (вместе с Сафрой Кац) и член совета директоров корпорации Oracle.

С сентября 2014 г., после ухода Ларри Эллисона с поста генерального директора корпорации Oracle, Хёрд занял пост генерального директора Oracle, оставшись содиректором компании вместе с Сафрой Кац.

В его ведении продажи, обслуживание и вертикальная интеграция продуктов компании Oracle.

Кроме того, Хёрд возглавляет проект по найму молодых выпускников вузов и их обучению в компании.

14. Сафра Кац

 

Должность: директор

Компания: Oracle

Сафра Кац - американский менеджер, член совета директоров и с сентября 2014 г. генеральный директор корпорации Oracle Corporation (является содиректором корпорации Oracle вместе с Марком Хёрдом).

В 2016 г. в рейтинге Bloomberg Pay Index стала самым высокооплачиваемым топ-менеджером женского пола в США, заработав за 2015 г. около $56,9 млн.

С сентября 2014 г., после ухода Ларри Эллисона с поста генерального директора корпорации Oracle, Сафра Кац заняла пост генерального директора Oracle Corporation, являясь содиректором компании вместе с Марком Хёрдом.

Ей подотчетны руководители производственного, финансового и юридического подразделений компании Oracle

13. Майкл Делл

 
Должность: председатель совета директоров

Компания: Dell Enterprise

Майкл Делл - основатель и руководитель компании Dell. Начинал свою фирму в кустарных условиях, предоставляя самодельные модификации IBM PC. В 2013 г. занял 49-ю строку в списке 100 богатейших людей мира с состоянием в $15,9 млрд.

4 марта 2004 г. Майкл Делл ушел с поста главного управляющего, но остался председателем совета директоров, а Кевин Роллинс занял его место.

12. Джинни Рометти

 
Должность: председатель совета директоров, президент и генеральный директор

Компания: IBM

Вирджиния Рометти - председатель совета директоров, президент и генеральный директор компании IBM, первая женщина-руководитель компании.

До того как стать президентом и генеральным директором в январе 2012 г., занимала должности старшего вице-президента и исполнительного директора по продажам, маркетингу и стратегии в IBM.

Начала работу в IBM в 1981 г. в качестве системного инженера в Детройтском офисе компании.

Одной из ее целей является концентрация усилий компании на облачных и когнитивных вычислительных системах, таких как Watson.

11. Линус Торвальдс

 
Должность: основатель и разработчик

Компания: Linux Foundation

Воодушевленный прочтением книги Эндрю Таненбаума, посвященной операционной системе Minix, Линус создал Linux - ядро операционной системы GNU/Linux, являющейся на данный момент самой распространенной из свободных операционных систем.

С 1997 по 2003 гг. Линус работал в фирме Трансмета. После этого организовал Open Source Development Labs. В данный момент работает в Linux Foundation (с 2007 г.), где занимается разработкой ядра Linux.

В настоящее время лишь около 2% системного ядра Linux написано самим Торвальдсом, но за ним остается решение о внесении изменений в официальную ветку ядра.

Торвальдс владеет товарным знаком Linux и следит за его использованием через некоммерческую организацию Linux International и при помощи пользователей Linux во всем мире.

10. Урс Хёлзле

 
Должность: президент

Компания: Google Enterprise, Google

Урс Хёлзле был восьмым сотрудником Google. Он считается гением, которые построил большую часть инфраструктуры Google и дата-центров по всему миру.

Сегодня Хёлзле специализируется на облачных сервисах и экспансии Google в этом направлении.

Он полагает, что прибыль Google в этом секторе может однажды превысить доходы компании от рекламы, которые в настоящий момент составляют $631 млрд.

9. Вернер Вогельс

 
Должность: технический директор

Компания: Amazon Amazon Web Services - лидер на быстрорастущем рынке облачного хранения.

В этом году этот сектор принесет компании по меньшей мере $14 млрд и станет самым крупным подразделением розничного гиганта.

Во многом такой успех связан с работой технического директора Вернера Вогельса, команда которого делает все возможное, чтобы добавлять новые функции и снижать затраты.

8. Билл Макдермотт

 
Должность: генеральный директор

Компания: SAP

Компанию основали пять инженеров, они же вывели ее в лидеры по производству программного обеспечения для организаций и сделали звездой процветающей немецкой экономики.

Билл Макдермотт оказался первым американцем, вставшим у руля SAP. И, кроме того, он единственный генеральный директор-американец, который вывел фирму на Франкфуртскую фондовую биржу.

7. Чак Роббинс

 
Должность: директор

Компания: Cisco

Чак Роббинс - член совета директоров и генеральный директор Cisco Systems.

4 мая 2015 г. официально было объявлено, что Джон Чемберс сложит свои полномочия генерального директора и с 26 июля 2015 г. Cisco возглавит Чак Роббинс.

А 65-летний Чемберс, который находится у руля крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования последние 20 лет, сохранит за собой пост председателя совета директоров и будет помогать своему преемнику адаптироваться к новой должности.

Чак Роббинс, как и ряд других руководителей компаний-конкурентов, пытается развивать компанию в секторе облачного хранения. Это привело к неожиданной покупке AppDynamics за $3,7 млрд.

6. Билл Гейтс

 
Должность: основатель, технический консультант

Компания: Microsoft

Билл Гейтс - американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft.

До июня 2008 г. являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности ее неисполнительного председателя совета директоров. В июне 2017 г. журнал Forbes признал Билла Гейтса самым богатым в мире американцем. Состояние предпринимателя оценили в $88,9 млрд.

5. Диана Грин

 
Должность: старший вице-президент облачного подразделения

Компания: Google Cloud, Google

Диана Грин была назначена старшим вице-президентом Google и главой подразделения, в которое вошли все облачные сервисы и решения интернет-гиганта, в том числе Google for Work, Google Cloud Platform и Google Apps.

Вместе с Дианой Грин в Google перешла команда основанного ею стартапа Bebop Technologies, продвигающего платформу, которая облегчает разработку и поддержку корпоративного программного обеспечения.

4. Ларри Эллисон

 
Должность: технический директор и председатель совета директоров

Компания: Oracle

Ларри Эллисон - американский предприниматель, сооснователь, председатель совета директоров и директор по технологиям (CTO) корпорации Oracle, бывший генеральный директор (CEO) Oracle (1976-2014 гг.), крупнейший акционер компании NetSuite (поглощенной Oracle в 2016 г. за $9,3 млрд), начальный инвестор компании Salesforce.com.

3. Марк Бениофф

 
Должность: директор

Компания: Salesforce

Марк Бениофф - менеджер, миллиардер, филантроп, один из сооснователей, председатель совета директоров и генеральный директор корпорации Salesforce.com, inc.

В рейтинге Forbes самых богатых людей из индустрии высоких технологий 2016 г. занимает 47 место.

В марте 1999 г. стал одним из сооснователей и генеральным директором компании Salesforce.com, занимающейся разработкой сетевого программного обеспечения для отделов продаж (причем одним из изначальных инвесторов Salesforce.com, предоставивший Бениоффу $2 млн собственных средств, был основатель и лидер Oracle Ларри Эллисон).

2. Сатья Наделла

 

Должность: генеральный директор

Компания: Microsoft

Наделла - генеральный исполнительный директор Microsoft с 4 февраля 2014 г.

До прихода в компанию Microsoft в 1992 г. Сатья Наделла работал в Sun Microsystems.

В Microsoft Наделла начинал с позиции старшего вице-президента R&D-подразделения онлайн-сервисов, затем стал руководителем бизнес-подразделения и облачных сервисов.

4 февраля 2014 г. Сатья Наделла был назначен главой корпорации Microsoft, заменив Стива Балмера.

1. Эндрю Джесси

 
Должность: старший вице-президент

Компания: Amazon Web Services

Эндрю Джесси - глава Amazon Web Services, которая задает тон всему миру IT в настоящее время.

Таким компаниям, как Cisco, Oracle, IBM и Microsoft, придется изменить свои продукты и бизнес-модели, чтобы они смогли достойно конкурировать с Amazon Web Services, полагают эксперты.

С того момента как Джесси занял должность, прибыль AWS выросла на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По материалам: Вести Экономика
 

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