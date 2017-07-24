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15 самых влиятельных людей в сфере IT
17:11 24.07.2017 |
Бизнес ежегодно вкладывает огромные суммы в развитие технологий. Только в 2017 г. эта сумма составила $3,5 трлн согласно данным Gartner.
Постоянно появляются новые компании, стартапы, новые технологии.
В то же самое время компании, уже получившие заслуженную мировую славу, продолжают наращивать свое влияние.
К таким компаниям относятся Cisco, Oracle и Microsoft, которые по-прежнему доминируют на соответствующих рынках.
А такие огромные деньги дают влияние и власть.
Издание businessinsider.com подготовило рейтинг самых влиятельных людей в сфере IT.
Ниже представляем 15 самых влиятельных предпринимателей, которые формируют многомиллионный мир информационных технологий в современном мире.
15. Марк Хёрд
Компания: Oracle
Марк Хёрд - содиректор (вместе с Сафрой Кац) и член совета директоров корпорации Oracle.
С сентября 2014 г., после ухода Ларри Эллисона с поста генерального директора корпорации Oracle, Хёрд занял пост генерального директора Oracle, оставшись содиректором компании вместе с Сафрой Кац.
В его ведении продажи, обслуживание и вертикальная интеграция продуктов компании Oracle.
Кроме того, Хёрд возглавляет проект по найму молодых выпускников вузов и их обучению в компании.
14. Сафра Кац
Должность: директор
Компания: Oracle
Сафра Кац - американский менеджер, член совета директоров и с сентября 2014 г. генеральный директор корпорации Oracle Corporation (является содиректором корпорации Oracle вместе с Марком Хёрдом).
В 2016 г. в рейтинге Bloomberg Pay Index стала самым высокооплачиваемым топ-менеджером женского пола в США, заработав за 2015 г. около $56,9 млн.
С сентября 2014 г., после ухода Ларри Эллисона с поста генерального директора корпорации Oracle, Сафра Кац заняла пост генерального директора Oracle Corporation, являясь содиректором компании вместе с Марком Хёрдом.
Ей подотчетны руководители производственного, финансового и юридического подразделений компании Oracle
13. Майкл Делл
Компания: Dell Enterprise
Майкл Делл - основатель и руководитель компании Dell. Начинал свою фирму в кустарных условиях, предоставляя самодельные модификации IBM PC. В 2013 г. занял 49-ю строку в списке 100 богатейших людей мира с состоянием в $15,9 млрд.
4 марта 2004 г. Майкл Делл ушел с поста главного управляющего, но остался председателем совета директоров, а Кевин Роллинс занял его место.
12. Джинни Рометти
Компания: IBM
Вирджиния Рометти - председатель совета директоров, президент и генеральный директор компании IBM, первая женщина-руководитель компании.
До того как стать президентом и генеральным директором в январе 2012 г., занимала должности старшего вице-президента и исполнительного директора по продажам, маркетингу и стратегии в IBM.
Начала работу в IBM в 1981 г. в качестве системного инженера в Детройтском офисе компании.
Одной из ее целей является концентрация усилий компании на облачных и когнитивных вычислительных системах, таких как Watson.
11. Линус Торвальдс
Компания: Linux Foundation
Воодушевленный прочтением книги Эндрю Таненбаума, посвященной операционной системе Minix, Линус создал Linux - ядро операционной системы GNU/Linux, являющейся на данный момент самой распространенной из свободных операционных систем.
С 1997 по 2003 гг. Линус работал в фирме Трансмета. После этого организовал Open Source Development Labs. В данный момент работает в Linux Foundation (с 2007 г.), где занимается разработкой ядра Linux.
В настоящее время лишь около 2% системного ядра Linux написано самим Торвальдсом, но за ним остается решение о внесении изменений в официальную ветку ядра.
Торвальдс владеет товарным знаком Linux и следит за его использованием через некоммерческую организацию Linux International и при помощи пользователей Linux во всем мире.
10. Урс Хёлзле
Компания: Google Enterprise, Google
Урс Хёлзле был восьмым сотрудником Google. Он считается гением, которые построил большую часть инфраструктуры Google и дата-центров по всему миру.
Сегодня Хёлзле специализируется на облачных сервисах и экспансии Google в этом направлении.
Он полагает, что прибыль Google в этом секторе может однажды превысить доходы компании от рекламы, которые в настоящий момент составляют $631 млрд.
9. Вернер Вогельс
Компания: Amazon Amazon Web Services - лидер на быстрорастущем рынке облачного хранения.
В этом году этот сектор принесет компании по меньшей мере $14 млрд и станет самым крупным подразделением розничного гиганта.
Во многом такой успех связан с работой технического директора Вернера Вогельса, команда которого делает все возможное, чтобы добавлять новые функции и снижать затраты.
8. Билл Макдермотт
Компания: SAP
Компанию основали пять инженеров, они же вывели ее в лидеры по производству программного обеспечения для организаций и сделали звездой процветающей немецкой экономики.
Билл Макдермотт оказался первым американцем, вставшим у руля SAP. И, кроме того, он единственный генеральный директор-американец, который вывел фирму на Франкфуртскую фондовую биржу.
7. Чак Роббинс
Компания: Cisco
Чак Роббинс - член совета директоров и генеральный директор Cisco Systems.
4 мая 2015 г. официально было объявлено, что Джон Чемберс сложит свои полномочия генерального директора и с 26 июля 2015 г. Cisco возглавит Чак Роббинс.
А 65-летний Чемберс, который находится у руля крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования последние 20 лет, сохранит за собой пост председателя совета директоров и будет помогать своему преемнику адаптироваться к новой должности.
Чак Роббинс, как и ряд других руководителей компаний-конкурентов, пытается развивать компанию в секторе облачного хранения. Это привело к неожиданной покупке AppDynamics за $3,7 млрд.
6. Билл Гейтс
Компания: Microsoft
Билл Гейтс - американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft.
До июня 2008 г. являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности ее неисполнительного председателя совета директоров. В июне 2017 г. журнал Forbes признал Билла Гейтса самым богатым в мире американцем. Состояние предпринимателя оценили в $88,9 млрд.
5. Диана Грин
Компания: Google Cloud, Google
Диана Грин была назначена старшим вице-президентом Google и главой подразделения, в которое вошли все облачные сервисы и решения интернет-гиганта, в том числе Google for Work, Google Cloud Platform и Google Apps.
Вместе с Дианой Грин в Google перешла команда основанного ею стартапа Bebop Technologies, продвигающего платформу, которая облегчает разработку и поддержку корпоративного программного обеспечения.
4. Ларри Эллисон
Компания: Oracle
Ларри Эллисон - американский предприниматель, сооснователь, председатель совета директоров и директор по технологиям (CTO) корпорации Oracle, бывший генеральный директор (CEO) Oracle (1976-2014 гг.), крупнейший акционер компании NetSuite (поглощенной Oracle в 2016 г. за $9,3 млрд), начальный инвестор компании Salesforce.com.
3. Марк Бениофф
Компания: Salesforce
Марк Бениофф - менеджер, миллиардер, филантроп, один из сооснователей, председатель совета директоров и генеральный директор корпорации Salesforce.com, inc.
В рейтинге Forbes самых богатых людей из индустрии высоких технологий 2016 г. занимает 47 место.
В марте 1999 г. стал одним из сооснователей и генеральным директором компании Salesforce.com, занимающейся разработкой сетевого программного обеспечения для отделов продаж (причем одним из изначальных инвесторов Salesforce.com, предоставивший Бениоффу $2 млн собственных средств, был основатель и лидер Oracle Ларри Эллисон).
2. Сатья Наделла
Должность: генеральный директор
Компания: Microsoft
Наделла - генеральный исполнительный директор Microsoft с 4 февраля 2014 г.
До прихода в компанию Microsoft в 1992 г. Сатья Наделла работал в Sun Microsystems.
В Microsoft Наделла начинал с позиции старшего вице-президента R&D-подразделения онлайн-сервисов, затем стал руководителем бизнес-подразделения и облачных сервисов.
4 февраля 2014 г. Сатья Наделла был назначен главой корпорации Microsoft, заменив Стива Балмера.
1. Эндрю Джесси
Компания: Amazon Web Services
Эндрю Джесси - глава Amazon Web Services, которая задает тон всему миру IT в настоящее время.
Таким компаниям, как Cisco, Oracle, IBM и Microsoft, придется изменить свои продукты и бизнес-модели, чтобы они смогли достойно конкурировать с Amazon Web Services, полагают эксперты.
С того момента как Джесси занял должность, прибыль AWS выросла на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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