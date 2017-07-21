WSJ: Собеседования о приеме на работу все чаще проходят в мессенджерах

Любой работодатель не любит, когда кандидаты слишком медленно отвечают на электронные письма или звонки. Рекрутеры давно это поняли и стали искать новые способы проведения первичных собеседований и отсева соискателей. Решение подбросила сама жизнь - едва появилась моментальная связь через мессенджер, как рекрутеры сообразили, что это именно тот инструмент, который больше всего устроит и работодателей, и самих кандидатов.

«Люди не хотят тратить 10 минут на разговор по телефону, если они могут быстро ответить на вопросы, набрав текстовое сообщение», - говорит генеральный директор кадрового агентства Aegis Worldwide Кирби Канифф. Когда рекрутеры Aegis заметили, что на их звонки стало отвечать меньше кандидатов, в компании решили попробовать текстовые сообщения. С марта этого года Aegis использует приложение Canvas - мессенджер, разработанный Canvas Talent для проведения собеседований с кандидатами на трудоустройство. Приложение содержит готовые вопросы, например «Что вас мотивирует?». Программа анализирует ответы кандидатов, а рекрутеры могут ставить им оценки, видимые для работодателя. Они также делятся записями интервью со своими коллегами. Использование Canvas обходится работодателям примерно в $300 за каждого сотрудника кадровой службы.

Раньше рекрутеры Aegis вели телефонные разговоры с кандидатами непрерывно, успевая за день провести более 30 собеседований. Теперь они общаются с большим числом кандидатов и тратят на это меньше времени. По словам Каниффа, сейчас все 10 сотрудников его компании пользуются приложением Canvas и общаются одновременно с 90-120 соискателями. «Они сразу сказали: «Что ж мы этим до сих пор не пользуемся, ведь мы так сами сейчас общаемся?» - говорит он. Ему самому в его 48 лет было не так просто привыкнуть к переписке с кандидатами в мессенджере, но со временем он оценил преимущества такого общения.

Онлайн-сервис по бронированию столиков в ресторанах Open Table использует мессенджер для проведения собеседований с программистами и разработчиками. И делает это компания не только для быстрой связи c кандидатами, но и для того, чтобы показать: Open Table не просто очередная скучная контора, где разрабатывают софт, здесь весело и интересно работать.

Для Open Table это важно, поскольку компания со штатом в 1100 человек борется за талантливых сотрудников с такими гигантами, как Facebook и Google, объясняет директор компании по персоналу Скотт Дэй.

Нормы этикета для собеседований по мессенджеру только появляются. Когда недавняя выпускница Butler University Эрин Скотт получила от генерального директора Canvas Амана Брара текстовое сообщение, она не знала, надо ли отвечать на него немедленно. Девушка решила подождать с ответом до понедельника. «Я подумала: здорово получить вопросы и потом долго над ними думать. Это дает возможность ответить на них именно так, как мне нужно», - вспоминает она.

Однако в такой переписке надо быть осторожным с дополнительными значками, с теми же смайликами. Например, Брар включил в одно из своих сообщений смайлик, чтобы подчеркнуть «повседневно деловой, а не высокий» стиль общения. Скотт не ответила ему тем же. «В тексте некоторые вещи могут быть интерпретированы не так», - говорит она.