15 признаков того, что вам недоплачивают

Зарплата - это денежное выражение того, насколько вас ценят на работе и насколько эффективно вы работаете.

Так, согласно недавнему исследованию, в рамках которого были опрошены свыше 31 000 работающих людей из разных стран мира, половина американцев полагают, что им недоплачивают.

Однако важно отметить, что люди, как правило, не всегда правильно оценивают уровень своей зарплаты, людям всегда хочется большего.

Поэтому ниже мы представляем 15 признаков того, что вам действительно недоплачивают.

На аналогичную вакансию в вашей компании заявлена более высокая зарплата

Если в вашей компании есть ряд должностей с аналогичными обязанностями, но в вакансии указана более высокая зарплата, то это один из самых очевидных признаков того, что вам недоплачивают.

Прибыль вашей компании резко выросла, но ваша зарплата не была проиндексирована

Если вы работаете в частной компании, то здесь сложнее узнать рост прибыли, по сравнению с государственными предприятиями.

Но если в разговорах с начальством вы слышите информацию о росте прибыли, то это шанс копнуть глубже.

Если вы знаете, что прибыль компании выросла на 20%, а ваша зарплата осталась прежней, то вы можете использовать этот аргумент в беседе с начальником по поводу повышения зарплаты.

Зарплата на вашей первой работе была ниже рыночной, и с тех пор она не изменилась

Вспомните о том, как вы вышли на свою первую работу. Возможно, вы согласились на низкую зарплату, и вполне осознанно пошли на это, так как были в отчаянном положении. А теперь подумайте, был ли с тех пор какой-то прогресс, выросла ли зарплата.

Если она не слишком сильно изменилась с тех пор, то вполне вероятно, что вам недоплачивают.

Вы зарабатываете меньше своих коллег с аналогичным уровнем образования и опыта

Несмотря на то, что люди редко говорят открыто о деньгах, а во многих компаниях об этом вообще запрещено говорить, вы, вероятно, получите шанс узнать о том, сколько зарабатывают ваши коллеги с аналогичным опытом и образованием, работающие в той же сфере, что и вы.

И если вы узнаете, что они зарабатывают намного ниже вас, то это признак того, что вам пора обсудить с начальником свою зарплату.

Ваш уровень ответственности вырос, а зарплата - нет

Если ваш начальник нагружает вас все новыми обязанностями, ваша ответственность растет, а ваша зарплата при этом остается без изменений, то это повод для того, чтобы побеседовать с начальством по поводу ее повышения.

Еще один признак, это если ваша должность была повышена (с соответствующим увеличением ответственности), а зарплата - нет.

Все в компании получают бонусы, кроме вас

Если в компании постоянно идут разговоры о ежегодных премиях или о премиях по результатам работы, но вы ничего не получаете, что стоит обратить внимание на этот аспект.

Это может быть простая халатность, но если такое положение дел было создано намерено, но важно выяснить, почему вы не получаете дополнительные бонусы.

Вы специализируетесь в сфере, на специалистов которой высокий спрос на рынке

Не секрет, что спрос на некоторых специалистов выше. Такие сферы, как кибер-безопасность или SEO/SEM маркетинг относятся как раз к этой категории. В этих областях высокий спрос, но очень мало действительно хороших специалистов.

Ваш настрой 'Хорошо, что меня вообще взяли на работу'

Если вы радуетесь тому, что вас вообще взяли на работу, то вполне вероятно, что ваше начальство улавливает это настроение. Именно такие люди часто становятся теми, кому недоплачивают, потому что им хватает малого.

Вам не повышали зарплату по результатам деятельности или аттестации уже довольно длительный срок

Если вы демонстрируете высокую эффективность или успешно проходите аттестацию на работе, но это не приводит к повышению зарплаты, то это очень неприятный признак.

В вашей компании высокая текучка кадров

Если в вашей компании отмечается высокий уровень текучки кадров, несмотря на хорошую корпоративную культуру, это может быть признаком того, что зарплаты в вашей организации в целом ниже рыночных.

У вас ощущение человека, которому недоплачивают

Если вы интуитивно считаете нормальным проводить больше времени за обеденным перерывом, брать домой кое-то из офисных принадлежностей, то, вероятно, на подсознательном уровне, вы понимаете, что вас недоплачивают.

Ваша зарплата никогда не обсуждалась

Если вы никогда не обсуждали вашу зарплату с начальством, то вполне вероятно, что в противном случае вы могли бы получать намного больше.

Ваш начальник уклоняется от разговоров о зарплате

Если вы видите, что как только вы начинаете обсуждать вопрос зарплаты с начальником, то он или она начинает уклоняться от беседы или переводить разговор на другие темы, то это может быть признаком того, что начальник не готов обсуждать это именно потому что понимает, что вы получаете меньше положенного.

Повышения зарплаты были незначительными

Возможно, ваша зарплата была повышена, однако это повышение было незначительным, около 1-3%.

Если это ваш случай, то стоит задуматься о том, какова зарплата на рынке, и поговорить об этом с начальством.

Главный признак: об этом говорят исследования

Если вы нашли какие-то пункты, которые совпадают с вашей ситуацией, то вполне вероятно, что настало время поговорить с начальником о повышении зарплаты.

Кроме того, для более аргументированной беседы советуем посмотреть анализ зарплат на рынке в вашей сфере деятельности. Это поможет быть более убедительным в разговоре с начальником.

Существует множество аналитических исследований, предоставляющих данные о средних зарплатах по стране в разных сферах деятельности.