4 фразы, которые не стоит говорить коллегам

Многим из нас приходилось работать с человеком, который постоянно жалуется и ноет. Такие люди встречаются практически в каждом коллективе.

Как правило, сталкиваясь с такими людьми, хочется поскорее закончить разговор и уйти куда-нибудь, где вы не услышите жалоб и нытья, однако в современном офисе это зачастую бывает невозможно, так как люди вынуждены работать в одном помещении.

Однако бывает и такое, что именно вы становитесь таким человеком, жалуясь на что-то и создавая неловкость у коллег.

Эксперты советуют сдержать свою негативные эмоции, даже если у вас плохой день.

Вместо того чтобы жаловаться, можно изменить свое отношение и ситуацию в целом.

Чтобы лучше понять, что к чему, ниже представляем четыре фразы, которых стоит избегать в общении с коллегами.

"Это не моя вина"

Люди, которые уклоняются от ответственности, не вызывают уважения.

Если вы попытаетесь избежать ответственности, в случае если действительно виноваты вы, то коллеги это непременно заметят и укажут на это.

В конце концов, не так важно, кто прав, а кто виноват, а важно то, чтобы работа была сделана качественно, отмечают эксперты.

Но дело не только в том, что вы сваливаете вину на коллег, а также в том, что такое отношение помешает вашему профессиональному росту, так как у вас появляется возможность учиться на своих ошибках, не сваливая ответственность на других, получить важный опыт и не повторить эту ошибку в будущем.

"Почему его повысили, хотя я работаю здесь дольше?"

Конечно, бывает очень обидно, когда повышение получает человек, который работает меньше вас, однако подобные вопросы никак не помогут вам в вашей ситуации.

На самом деле, если вы будете задавать подобные вопросы, то в глазах коллег вы будете выглядеть обиженным и очень непрофессиональным. Вряд ли коллеги захотят обсуждать с вами этот вопрос.

Эксперты отмечают, что вместо того, чтобы обсуждать чьи-то достижения и карьерный рост, лучше предпринять шаги по повышению собственного профессионализма, что поможет и вам подняться по карьерной лестнице.

"Вы - единственный человек, от кого я могу чему-то здесь научиться"

Такое заявление может быть сказано как комплимент, однако эксперты отмечают, что это повод задуматься о вашем отношении к коллегам и к собственной карьере.

Таким заявлением вы окажете давление на одного из своих коллег, при этом принижая других коллег.

Вместо того чтобы высказывать негативное мнение о ком-то из коллег, эксперты рекомендуют поблагодарить вашего наставника за помощь и те знания и опыт, которые вы получаете благодаря ему.

Кроме того, эксперты рекомендуют не ограничиваться опытом только одного наставника, а спрашивать совета у нескольких более опытных коллег. Это даст вам больше возможностей для получения опыта.

"Если бы в этой компании меня ценили, то я бы получал такие же бонусы, которые мой друг получает в своей компании"

Это странно, но наши коллеги, как правило, не хотят слушать наши жалобы по поводу компании. Даже если они согласны с некоторыми из ваших высказываний, не очень уместно высказывать подобные жалобы своим коллегам.

Эксперты отмечают, что подобные высказывания говорят скорее о ваших личных проблемах, чем о проблемах организации с компенсацией труда.

Если вы действительно считаете, что вас не ценят, то решать этот вопрос надо на более высоком уровне, полагают эксперты. Жалобами среди коллег вы ничего не добьетесь.

Вместо этого стоит организовать встречу с куратором, начальником или отделом по работе с персоналом, продумать возможности решить проблему, включая повышение зарплаты или некие дополнительные бонусы.

Если ваша жалоба обоснована и адекватна, то стоит решить проблему профессионально.