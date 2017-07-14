Финансовые новости
- |
- 14.07.17
- |
- 14:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Ученые: длинный рабочий день ведет к развитию аритмии
14:09 14.07.2017 |
Результаты исследования опубликованы в журнале European Heart Journal.
Исследование проводила международная команда ученых во главе с Микой Кивимаки из Университетского колледжа Лондона. Ученые проанализировали состояние здоровья почти 85 тысяч работников (средний возраст участников составил 43,4 года). Ни один из них не страдал аритмией в начале эксперимента.
Авторы исследовали данные электрокардиограмм, истории болезней, информацию по расходам на лекарства и свидетельства о смерти. За участниками в среднем наблюдали в течение десяти лет.
Ученые зарегистрировали чуть больше тысячи случаев развития мерцательной аритмии.
С учетом таких факторов, как пол, социальное и экономическое состояние, получилось, что те, кто работал более 55 часов в неделю (примерно 5% от всего числа участников), имели риск развития аритмии почти в полтора раза больший, чем те, кто работал 35-40 часов в неделю (около 63% всех участников).
В девяти из десяти случаев мерцательная аритмия развивалась у тех, кто до начала исследования никогда не страдал от каких-либо сердечно-сосудистых заболеваний. Отсюда ученые сделали вывод, что долгие рабочие часы могут способствовать развитию этой болезни.
Как замечают исследователи, образ жизни тех, кто перерабатывает, в целом менее здоровый, чем у остальных. Они менее активны физически, чаще страдают от ожирения и злоупотребления алкоголем.
Стресс как фактор риска
Ученые говорят, что стресс на работе - потенциальный фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а регулярные переработки могут повышать риск инсульта. Однако о конкретной связи длительности рабочего дня с развитием мерцательной аритмии ученые знают мало.
Кого-то может смутить тот факт, что продолжительность рабочей недели замерялась для каждого человека лишь в самом начале эксперимента (в период с 1991 по 2004 год). Но глава исследования профессор Кивимаки говорит, что, как правило, люди сохраняют свои рабочие привычки, поэтому это не могло повлиять серьезно на результаты исследования.
В исследованиии участвовали жители Великобритании, Дании, Швеции и Финляндии. Стоит учитывать, что на результаты могли повлиять условия жизни именно в этих странах, поэтому в идеале необходимо провести подобное исследование и за их пределами.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Матиос перечислил имущество, скупленное семьей Клименко
78 элитных квартир в Киеве, Одессе и Донецке; 28 офисных помещений; 5 домов; 41 паркоместо; 11 земельных участков в элитных районах Киева, Киевской области, Донецка и Одессы; 23 элитных автомобиля, а также право собственности на три этажа ТРЦ Гулливер в Киеве.
ТОП-НОВОСТИ
|Правоохранители обнаружили секретный офис с документацией компаний экс-министра доходов и сборов Клименко в бизнес-центре "Гулливер"
|Рада закрыла 6-ю сессию, очередная откроется 5 сентября
|Силовики проводят более 180 обысков в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко - Матиос
"Сейчас проводятся 183 обыски в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко. В том числе в офисном центре "Гулливер" в Киеве, несколько этажей которого является собственностью экс-министра и членов его семьи", - написал А.Матиос на странице в Фейсбуке.
|ЧП в энергетике не дает Ахметову зарабатывать
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ученые: длинный рабочий день ведет к развитию аритмии
|12 признаков того, что коллеги вас не уважают
|Хотите, чтобы ваша новая должность называлась "ниндзя времени"?
|Как не бояться светской беседы: 10 советов
|Пассивно-агрессивный коллега: 10 признаков
|Начальников редко увольняют за плохое обращение с персоналом
Это интересно
|Компания Nuviz объявила о начале поставок проекционного дисплея для мотоциклистов
|Фальшивое приложение Tor атакует пользователей «Темной паутины»
|Nissan начинает внедрение в своих автомобилях интеллектуальной технологии автоматической парковки ProPILOT Park
|Daimler подозревают в подтасовке данных о выхлопах миллиона машин
|Как предотвратить угрызения совести от бесполезных покупок
|Полиция Берлина задержала укравших монету в 100 кг
|Смартфоны выявили самые ленивые и самые активные страны