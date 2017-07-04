12 признаков того, что коллеги вас не уважают

Неуважение может проявляться в самых разных формах, когда вы работаете в офисе. Оно может проявляться и быть очевидным для всех, а может проявляться настолько незаметно для окружающих, что вы будете постоянно сомневаться и задумываться о том, не придумали ли вы себе чего-то лишнего.

В любом случае важно уметь определять неуважительное непрофессиональное поведение, в том случае если вы с ним сталкиваетесь.

Если ваши коллеги проявляют к вам неуважение, то необходимо четко его отличать и уметь останавливать.

Ниже представляем 12 признаков неуважительного поведения.

Вы - объект для сплетен

Действительно, сплетни - это часть офисной жизни, от них никуда не деться.

Однако, если вас постоянно окружают сплетни на работе как никого другого из коллег, то стоит задуматься.

Если коллеги постоянно обсуждают вашу профессиональную или личную жизнь, то это признак того, что они не относятся к вам с должным уважением.

Вас игнорируют

Это скрытая форма неуважения. Кажется, что у вас с коллегами нормальные отношения, но вы чувствуете, что вас просто не слышат, когда вы говорите.

Никто не слушает вас, когда вы говорите на собраниях. На ваши электронные письма не отвечают или вообще не читают.

Эксперты считают, что это может быть связано с тем, что вы не умеете вести беседу, ваши собеседники чувствуют неловкость или ваш негативный настрой.

Однако это может также быть связано с простым неуважением - люди, которые не слушают вас, просто высказывают таким образом неуважение.

Коллеги крадут ваши идеи

Мало что может расстроить так сильно, как тот факт, что коллеги крадут ваши идеи или вашу работу, присваивая себе ваши заслуги.

Иногда такое случается, если у ваших коллег действительно есть какие-то нехорошие мотивы, например если они хотят добиться вашего ухода с работы.

Однако, если это становится обычным делом на работе, то, скорее всего, это признак неуважения.

Эксперты считают, что в этой ситуации надо действовать решительно. Прежде всего необходимо найти третье лицо, которое признает ваши заслуги, и попросить его говорить от вашего лица на собрании, признать ваши заслуги в проекте.

Постоять за себя в этом вопросе очень важно.

Вам делают незаслуженные выговоры

Если вы сделали что-то не так, то вы должны быть готовыми к тому, что начальник вызовет вас к себе для неприятного разговора.

Однако, если ваши коллеги, которые не являются вашими начальниками, постоянно делают вам выговоры, то это совсем иная ситуация.

Вы замечаете красноречивые жесты

Если вы замечаете красноречивые жесты ваших коллег во время беседы или за вашей спиной, то это повод задуматься.

Отвлеченный разговор, отсутствие зрительного контакта, презрительное фырканье - это все очень плохие знаки.

Ваша авторитет постоянно ставится под сомнение

Если ваш авторитет постоянно подрывается, если вас критикуют или делают замечания, особенно теми коллегами, которые стоят с вами на одном уровне офисной иерархии или ниже вас.

Это признак того, что ваши коллеги не воспринимают вас серьезно.

В таких случаях эксперты советуют лично побеседовать с тем человеком, который, по вашему мнению, подрывает ваш авторитет.

Ваше время не ценят

Если вы уважаете человека, то вы не станете тратить его время.

Верно и обратное: если человек вас не уважает, то он не станет ценить ваше время.

Те, кто постоянно прерывает вас или пытаются нагрузить дополнительной работой, не уважают вас.

Они не уважают ваше драгоценное время.

К вам постоянно относятся снисходительно

У вас постоянно плохие дни в офисе, потому что вы чувствуете, что к вам относятся снисходительно и с некоторым презрением.

Такое поведение несложно определить.

Такое поведение направлено на то, чтобы вы почувствовали себя глупым и никчемным.

Вы не принимаете участие в беседах

Если вас не включают в беседу, неважно, личная ли это беседа или это рассылка по электронной почте, то это повод задуматься.

Одно дело, когда это произошло однажды по ошибке кого-то из коллег, а совсем другое, когда подобное происходит регулярно.

Это признак неуважения.

Вам лгут

Это очевидный признак неуважения. Если ваши коллеги не хотят сказать вам правду, то они действительно вас не уважают, вне зависимости от того, какие у них для этого причины.

Вам делают неуместные замечания

Если вы работаете под постоянным натиском из неуместных замечаний, то такая работа может быстро стать невыносимой.

Если вы стали жертвой таких комментариев, то стоит письменно зафиксировать это и, вероятно, поговорить с начальником или проконсультироваться с сотрудником отдела по работе с персоналом.

У вас плохое чувство

Вы постоянно ощущаете, что на работе вас не ценят и не уважают. Вы пытаетесь убедить себя и сдерживать свои эмоции.

Подумайте, возможно, вы излишне чувствительно относитесь к происходящему или недопонимаете чего-то.

Важно быть максимально честным с самим собой. Если ваши коллеги действительно относятся к вам неуважительно, то это неприемлемо и необходимо предпринимать меры.