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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Хотите, чтобы ваша новая должность называлась "ниндзя времени"?

 Кэри Купер, Би-Би-си

Хотите работать повелителем схватки? Или капитаном полетов на Луну? А как насчет того, чтобы ваша новая должность называлась "ниндзя времени"? Нет, мы нашли эти прекрасные титулы не в играх для "Сони Плейстейшн", это реальные названия должностей. Может быть, работодатели считают, что таким образом привлекают серьезных специалистов? - удивляется автор этой статьи, профессор бизнес-школы при Манчестерском университете.

Конечно, дурацкие наименования должностей появились не сегодня. Уже с 2010 года в компании Google на должности "капитан полетов на Луну" работает человек, которого зовут Астро Теллер (и это его настоящее имя). Он руководит подразделением научных исследований и разработок.

Где-то в другом мире, где живет большинство из нас, его должность так бы и называлась: руководитель исследований и разработок. Но не на Диком Западе продвинутых технологий.

Компании высоких технологий вовсе не одиноки в этой игре. У знаменитого американского конгломерата Berkshire Hathaway (возглавляемого Уорреном Баффетом - Прим. переводчика) уже более 10 лет назад появилась должность "директор хаоса". Этот человек отвечает за организацию ежегодного собрания инвесторов.

С лидеров корпоративного бизнеса берут пример и игроки помельче. Например, тот, кто втыкает нарезанные оливки в теплые багеты в "Сабвее" на соседней улице, называется художником сэндвичей.

Эзотерические названия должностей рождались как причуда компании-лидера в той или иной отрасли - прежде всего, чтобы подчеркнуть уникальность ее корпоративной культуры. Изначально в этом не было ничего плохого, особенно если учитывать контекст.

Например, можно простить любое название благотворительному фонду Make-A-Wish Foundation, который организует исполнение самых сокровенных желаний детей с тяжелыми, часто смертельными заболеваниями.

В фонде иногда разрешают сотрудникам самим придумывать названия своих должностей. Так пиар-менеджеры становятся волшебными посланникам, а исполнительный директор этого фонда известна как Фея-крестная (фея исполнения желаний, как в "Золушке").

Такие названия прекрасно работают в контексте того, чем занимается организация. Есть и другие преимущества: согласно одному из исследований международного издания Academy of Management Journal, такие названия должностей помогают их носителям меньше ощущать стресс от работы.

Ниндзя, рок-звезда и гуру

Однако многие из тех, кто идет по стопам Google и фонда Make-A-Wish, давая своим должностям необычные названия, не обладают даже отдаленно схожими возможностями распространять свои идеи и культуру. Ведь культура - это главное для того, чтобы эти названия читались в контексте.

А если контекст неизвестен или непонятен? Тогда люди сбиты с толку.

В Google, судя по всему, хорошо это понимают, и, несмотря на любовь компании к неожиданным названиям, страница, где размещены вакансии, полна совершенно нормальных должностей - программист, специалист финансового планирования и т.д.

К тому же одно дело наделить странным названием обязанности уже работающего человека, совсем другое - объявлять вакантной должность, о которой никто никогда не слышал и не понимает, что она означает.

Поэтому когда компания, продающая товары для домашних питомцев, объявляет о вакантной должности "ниндзя времени" вместо того, чтобы просто сказать, что им нужен офисный работник, мы вправе поинтересоваться, зачем они это делают.

Согласно исследованию американской фирмы Pearl and Meyer, оказывающей консультационные услуги по вопросам возмещения и компенсаций, около 8% из опрошенных компаний заявили, что не используют названия должностей для того, чтобы дать определение роли работника.

Если экстраполировать этот процент на британский бизнес, то это означало бы, что более 100 тысяч компаний называют свои должности так, что соискатель вряд ли сможет понять, чем ему придется заниматься.

Но проявим и немного сочувствия. В нашем мире все так быстро меняется, наши обязанности ширятся, и дни, когда по названию должности можно было легко понять, чем занимается человек, уходят безвозвратно.

Прежние названия просто не охватывают всех знаний и умений, которые теперь требуются от человека. Но громоздкие, а часто и неправдоподобные по своей странности названия должностей, которые появляются на месте старых, создают проблемы.

Сотрудники вебсайта Indeed.com, публикующего объявления о приеме на работу, считают, что бессмысленные "ниндзя", "рок-звезда" или "гуру", добавляемые к понятным словам типа "база данных" или "кодирование", хоть и кажутся безобидными тем, кто понимает о чем речь, на самом деле звучат отталкивающе.

Умные и знающие себе цену профессионалы не любят, когда с ними обращаются как с детьми. Игры в забавные названия должностей для них - из того же ряда, что и гамаки и детские горки в офисе.

Согласно исследованию Indeed.com, основанному на словах, которые пользователи вводили в поле поиска на этом сайте, люди ищут работу, которая соответствовала бы их навыкам и мастерству, а не их ценностям.

Так что если название должности хотя бы отчасти не объясняет специфику предлагаемой роли, потенциальные кандидаты сразу теряют к ней интерес.
Неправдоподобные названия

И даже, казалось бы, устоявшиеся названия должностей могут порождать путаницу.

Не далее как в июне этого года такие крупные британские работодатели, как Sky, Ovo Energy и American Express были среди тысяч тех, кто объявил о вакансии специалиста под названием "повелитель схватки" ("scrum master"), что на самом деле было должностью в подразделении программирования (SCRUM - популярная методология управления процессом разработки программного обеспечения - Прим. переводчика).

Тем временем общенациональный репрезентативный опрос тысячи взрослых британцев (который я помогал организовать) показал, что 75% опрошенных считают такое название должности выдуманным, фейком, либо не уверены, настоящее ли оно.

Тот же опрос показал, что некоторые из еще более широко предлагаемых должностей на рынке технологий звучат для непосвященных не просто бессмысленно, а вообще неправдоподобно.

Фактически большинство тех, кто принял участие в опросе, не могли почувствовать разницу между названием настоящей должности и специально придуманным для этого исследования. Некоторые реальные должности звучали для этих людей, как названия компьютерных игр.

"Повелитель облаков" (Cloud Master), название давно забытой игры для приставки Sega Master, воспринималось опрошенными как более правдоподобно звучащее, чем "повелитель схватки", "взламыватель роста" (growth hacker, специалист, способный быстро оценить прикладное значение нового инструмента маркетинга и испытать его - Прим. переводчика) или "разработчик полного штабеля" (full stack developer, веб-разработчик, имеющий знания и опыт в разработке как frontend, так и backend-составляющих - Прим. переводчика), в то время как всё это реальные и - что немаловажно - хорошо оплачиваемые должности.

Если устоявшиеся внутри того или иного бизнеса названия должностей для большинства людей звучат как названия компьютерных игр, то пропасть в понимании становится очевидной.

Энтузиазм, с которым компании изобретают фантастически звучащие должности (выглядящие очень круто на визитной карточке), достоин лучшего применения, так как рождает проблемы для рекрутеров, а стало быть - и для всей отрасли.

Если кандидаты, посмотрев на название должности, не понимают, что включает в себя эта работа, справедливо ли винить их в отсутствии интереса к ней?

Если вы "не в курсе", не из круга посвященных в лексику замкнутого круга той или иной отрасли, это воздвигает труднопреодолимый барьер вокруг наиболее престижных должностей и профессий.

Причем таким барьером может быть что угодно - не обязательно лексика. Для финансистов лондонского Сити по-прежнему важно, какого цвета ботинки вы надели на интервью (не дай бог коричневые!). В британской сфере высоких технологий вам будет крайне трудно пробиться, если вы закончили не один из престижных университетов, а "всего лишь" академию программирования.

Непонятные нормальному человеку, непостижимые названия должностей - это своего рода жеманство, манерность узкого круга, считающего себя элитой. И это именно то, от чего должны раз и навсегда отказаться наши наиболее престижные отрасли.

Сэр Кэри Купер - профессор психологии менеджмента в бизнес-школе Alliance Manchester Манчестерского университета и приглашенный профессор школы менеджмента Университета Ланкастера (Великобритания). Эта статья впервые появилась на сайте Conversation и публикуется здесь в рамках лицензии Creative Commons.
 

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