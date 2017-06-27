Как не бояться светской беседы: 10 советов

Многие люди пугаются перспективы вести светскую беседу с малознакомыми людьми. Однако часто мы оказываемся в таких ситуациях, когда ведение короткой светской беседы бывает просто необходимым.

Иногда умение вести светскую беседу помогает произвести приятное впечатление, поэтому этим навыком необходимо овладеть в совершенстве.

Ниже приводим 10 советов, которые помогут вам не бояться светской беседы и непринужденно вести диалог.

Демонстрируйте искренний интерес к вашему собеседнику

Лучший способ поддерживать беседу - это быть предельно внимательным к тому, о чем говорит ваш собеседник.

Если вы не внимательны к словам собеседника и демонстрируете свою незаинтересованность, то это в скором времени приведет к угасанию диалога.

Однако, чем более заинтересованным вы будете, тем легче собеседнику будет делиться с вами информацией о себе.

Помните: люди обожают говорить о себе, так позвольте им делать это.

Задавайте непростые вопросы

Вместо того, чтобы задавать вопросы, на которые можно ответить "да" или "нет", лучше задавайте вопросы развернутые, которые предполагают более детальный ответ о жизни собеседника.

В целом такие вопросы ведут к более содержательной и наполненной беседе и открывают перед вами множество вариантов тем для беседы.

Рассказывайте забавные истории

Не стесняйтесь рассказывать истории из своей жизни или из жизни своих знакомых.

Например, если в ходе беседы выясняется, что вы и ваш собеседник были в одной и той же стране, вы можете рассказать пару интересных или забавных случаев, которые произошли с вами, пока вы были там.

Такие истории, как правило, объединяют и служат хорошим инструментом, позволяющим развивать беседу.

Читайте новости

Чтобы иметь возможность поддерживать беседу с малознакомыми людьми, важно быть в курсе всего, что происходит в мире.

Читайте новости, даже те разделы, которые вас не очень интересуют.

Даже если вы посвятите чтению новостей всего несколько минут в день, это позволит в нужный момент заполнить вакуум интересным комментарием или вопросом, что позволит вести беседу дальше.

Повышайте значимость собеседника

Говорите вашему собеседнику приятные вещи, чтобы поддержать его интерес к диалогу.

Сделайте так, чтобы каждый ваш собеседник во время беседы с вами ощущал себя немного лучшим человеком, чем раньше.

Практикуйтесь

Неважно, будет ли это сосед по подъезду или попутчик в транспорте, старайтесь практиковать навык светской беседы.

Если вначале вы будете чувствовать себя несколько неловко, то со временем это пройдет, и вы сможете поддерживать интересную беседу практически с любым человеком.

Подражайте лучшим

Слушайте, как ведут беседы те, кого вы считаете лучшими в этом деле. Ваши знакомые, ведущие шоу, просто реальные люди, с которыми вам посчастливилось столкнуться.

Старайтесь запомнить, о чем они говорят, какие вопросы задают, как реагируют на ответы собеседника и многое другое.

Вполне вероятно, что когда-то и они этому научились у других людей.

Говорите о том, что произошло с вами только что

Если вы хотите пообщаться с человеком, которого почти не знаете, то начинайте с рассказа о том, что произошло с вами только что.

Это не поставит их в неловкое положение, как если бы вы стали задавать вопросы.

При этом у собеседника появится возможность самому задать вам вопрос.

Говорите о своих неудачах

Многие отмечают, что если говорит только о своих достижениях, то ответ будет один: "Поздравляю! Молодец!".

Но когда вы начинаете рассказывать о случаях, когда потерпели неудачу, то беседа идет совсем иначе. Собеседник может вспомнить аналогичный случай из своего опыта, дать совет или порассуждать о том, почему так получилось.

А если вы расскажете историю с ноткой юмора, это даст возможность вам обоим посмеяться от души, ведь, как известно, юмор объединяет.

Помните, что другие люди тоже могут чувствовать себя неловко

Вы далеко не единственный человек, кто чувствует себя неловко при необходимости вести светскую беседу.

Другие люди также борются со своим смущением. Даже люди, которые выглядят уверенными в себе, могут чувствовать себя неуверенно.