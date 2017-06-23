Пассивно-агрессивный коллега: 10 признаков

Если вы встречаетесь с пассивно-агрессивным человеком в жизни, то самым разумным будет не общаться с ним и исключить такого человека из своей жизни.

Однако, работая в офисе, вы не можете позволить себе такой роскоши, поэтому вы вынуждены работать с тем, с кем придется.

Тогда, чтобы такое поведение вашего коллеги не подавляло вас, необходимо соблюдать определенные правила поведения.

И хотя зачастую довольно сложно определить грань, за которой начинается пассивно-агрессивное поведение, есть несколько признаков того, что вы имеете дело именно с таким коллегой.

Ниже мы перечислим признаки пассивно-агрессивного поведения в офисе.

Они постоянно оставляют записки

Конечно, иногда вполне уместно оставить раздраженную записку или отправить электронное сообщение коллеге с требованием что-то сделать.

Например, если коллега постоянно оставляет общую микроволновку грязной, то можно понять, почему это вызывает недовольство остальных.

Но если вы работаете с человеком, который постоянно пишет вам длинные и подробные напоминания по каждому, даже самому незначительному поводу, то это основание задуматься.

Если вы работаете вместе с таким любителем писать записки, то задумайтесь о том, насколько эти записки разумны и адекватны.

Если они указывают на реальные проблемы, то, вероятно, стоит обратить внимание. Но если это просто записки придирчивого человека, то вы можете просто игнорировать их или же обсудить проблему с их автором, чтобы установить взаимопонимание.

Они ленятся, когда вы просите их что-то сделать

Когда вы просите своих коллег что-то сделать, они выполняют задание слишком долго. Они не жалуются, но их недовольство очевидно, а данное вами задание они выполняют долго и неохотно.

Нужно помнить, что некоторые люди от природы ленивы, поэтому такое промедление не направлено лично против вас.

В другой стороны, вы можете столкнуться с таким поведением, если вы раздаете задания коллегам, которые равны вам по рангу в компании.

Но если ваша просьба адекватна и разумна, то, вероятно, вы столкнулись именно с пассивно-агрессивным поведением.

Если лень вашего коллеги не касается вас напрямую, то просто игнорируйте ее.

Но если дела обстоят иначе, то спокойно проинформируйте об этом коллегу. Если же это не сработает, то стоит зафиксировать этот случай и, вероятно, поговорить с начальником.

Они постоянно на вас ворчат

Ворчать на рабочем месте - признак непрофессионализма, за исключением тех случаев, когда вы с ворчащим коллегой являетесь близкими друзьями.

Зачастую люди ворчат не только на конкретного коллегу, они жалуются на все подряд. На начальство, на клиентов, на коллег, причем большая часть их жалоб кажется бессмысленной.

Это основной признак того, что вы работаете с токсичным человеком.

Если вы не можете избежать работы с ним, то не стоит вовлекаться в поток его жалоб.

Вместо этого спокойно выражайте несогласие с его жалобами. Не пытайтесь его переубедить, это лишь спровоцирует его на ссору.

Они мастерски распространяют слухи в офисе

Пассивно-агрессивные индивидуумы очень любят сплетни. Они не могут выйти на более очевидную конфронтацию, поэтому сплетни являются для них способом проявлять свою агрессию.

Они могут распространять слухи, чтобы опорочить репутацию конкурента, распространить ложную информацию.

Что же делать, если вы станете жертвой таких сплетен? Психологи советуют подключить своих сторонников и бороться с ложными сплетнями.

Они все критикуют

Такие люди постоянно занимают роль критика на всех собраниях. Ни одно предложение им никогда не нравится.

Нет ничего плохого в том, чтобы критиковать идеи, которые вам не нравятся или которые вы считаете не очень удачными.

Однако это должна быть здоровая критика, которая не переходит с идеи на человека, ее выдвинувшего.

Пассивно-агрессивные личности никогда не выдвигают собственных предложений и в какой-то момент переходят от критики идеи к описанию собственного плохого отношения.

Эксперты считают, что в таких случаях надо сводить беседу к обсуждению фактов, так как пассивно-агрессивные личности любят использовать слова "никогда" и "всегда", выдавая такие высказывания за истину.

Они говорят двусмысленные комплименты

Если коллеги говорят комплименты, после которых вы чувствуете себя не в своей тарелке, то это потому, что это не совсем комплименты.

Это враждебные слова, которые подаются под соусом стандартной вежливости.

Такие люди предпочитают не выражать свою враждебность открыто, они прячутся за двусмысленные комплименты, которые расстраивают и унижают адресата.

Как же отвечать на такие комплименты? Это зависит от того, насколько неприятным был для вас комментарий.

Вы можете просто игнорировать такие высказывание. А можете и ответить - желательно с юмором и не показывая своего раздражения.

Они завидуют вашему успеху

Вполне нормально, если человек чувствуют легкую зависть, глядя на успех другого. Это обычная человеческая реакция.

Но иногда легкое разочарование переходит в сильную зависть. Это непродуктивно и затрагивает прежде всего душевное состояние самого человека.

У пассивно-агрессивных людей, как правило, проблемы в общении с успешными людьми.

В офисе это может проявляться в том, что они будут делать странные двусмысленные комплименты, указывать на недостатки успешного человека или в целом делать все возможное, чтобы ухудшить настроение окружающих.

Они саботируют вашу работу

Пассивно-агрессивные личности, как правило, не желают вступать в прямой конфликт, так как для них это слишком тяжело.

Вместо этого они будут подрывать и саботировать вашу работу, постоянно выискивая ваши недостатки и слабые места, настраивать вас на провал и делать многие другие неприятные вещи.

Если вы чувствуете такое отношение коллеги, то старайтесь не допускать его. Лучше всего будет зафиксировать такое поведение и, вероятно, обсудить с начальством.

Они считают себя жертвой

Если вы начинаете разговор с коллегой о его неправильном поведении, то он может перевернуть вещи таким образом, что выставит самого себя жертвой.

Обвинять жертву в агрессии против себя - это классическая стратегия пассивно-агрессивного человека.

Лучшей стратегией в данном случае будет избежать такого коллегу.

Если же вы не можете этого сделать, то старайтесь зафиксировать свои и его действия, чтобы коллега не смог выставить агрессором вас.

Их слова противоречат их поведению

Пассивно-агрессивные личности редко выражают свои эмоции четко, именно поэтому поначалу очень сложно понять их поведение.

Пассивно-агрессивный человек может соглашаться с просьбой коллеги, а затем выражать гнев или разочарование в том, что не успел сделать все вовремя.

И так происходит постоянно. Если вы сталкиваетесь с таким человеком, то можно поговорить о том, что его беспокоит.

Если же они слишком агрессивны, то лучше поговорить на эту тему с руководителем.

И всегда стоит обращать внимание на то, что коллега говорит вам одно, а его действия указывают совсем на другое.