Начальников редко увольняют за плохое обращение с персоналом

Консалтинговая компания Life Meets Work опросила 1000 сотрудников американских компаний, имеющих высшее образование, и выяснила, что подчиненные невыносимых руководителей (т. е. часто позволяющих себе оскорбления и другие нападки на сотрудников) оказываются сильнее вовлечены в работу, чем их коллеги, которым больше повезло с начальником. Кроме того, исследование показало, что такие сотрудники не меняют работу в среднем на два года дольше по сравнению с остальными.

Однако все преимущества, которые могут дать невыносимые начальники, недолговечны, утверждает Кеннет Матос, психолог и руководитель исследований в Life Meets Work. Какими бы высокоэффективными ни казались такие менеджеры, в конечном итоге их деятельность оборачивается повышенной текучестью персонала, выгоранием и риском для компании получить судебный иск от сотрудника.

Многие люди в определенный момент жизни обнаруживают, что работают на такого начальника, который не мог им присниться в самом страшном сне. По данным проведенного в 2015 г. Gallup опроса 7200 взрослых американцев, половина работников хотя бы раз в жизни меняла место работы из-за невыносимого начальника. Однако исследование Life Meets Work показало, что агрессивные и неадекватные руководители - еще более распространенное явление: 56% респондентов назвали своего нынешнего начальника toxic (невыносимым).

Исследователи Life Meets Work спрашивали у респондентов, совершают ли их руководители какие-либо из ряда перечисленных поступков - от публичного унижения подчиненных до вспышек гнева и приписывания себе чужих заслуг и идей. Боссы, обладавшие только некоторыми из перечисленных отрицательных черт, характеризовались как «среднетоксичные»: предполагалось, что их поступки в большей степени объясняются перегрузками на работе, а не являются частью проработанной стратегии, объясняет Матос. Обладавшие же большим количеством негативных черт были отнесены к «высокотоксичным».

Матос предполагает, что одной из причин того, что под руководством несносных боссов люди работают дольше, является то, что менее увлеченные работой сотрудники очень быстро уходят и их опыт не учтен в результатах опроса. Те, кто остается, имеют высокую мотивацию или видят в этой работе хороший трамплин для будущей карьеры, несмотря на плохое отношение начальника. «Они говорят себе: «Это мой шанс, я должен это вынести», - предполагает Матос.

Исследование показало, что на невыносимых боссов чаще жалуются сотрудники компаний с жесткой и высококонкурентной корпоративной культурой. Ярким примером является Uber Technologies, где, по словам бывших и нынешних сотрудников, до недавнего времени очень многое прощалось руководителям, если они показывали высокую эффективность. Одна из бывших сотрудниц компании недавно заявила, что менеджмент игнорировал ее жалобы на сексуальные домогательства, потому что тот, на кого она жаловалась, был одним из лучших сотрудников. После этого генеральный директор Uber Тревис Каланик осудил такое поведение и распорядился провести расследование этих обвинений. Затем компания наметила ряд мер, которые должны изменить ее корпоративную культуру.