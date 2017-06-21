За 5 минут до собеседования: как начать диалог

Вы можете считать, что небольшая светская беседа до начала собеседования - это не очень-то и важно, а для кого-то этот опыт вообще окажется стрессовым.

Однако результаты исследования говорят о том, что такая беседа поможет сформировать благоприятное мнение о кандидате еще до начала собеседования, что поможет получить заветную должность.

Для тех, кто затрудняется начать беседу, мы составили список фраз, которые помогут. Этот список был составлен на основе консультаций с американскими экспертами по трудоустройству.

Несомненно, есть культурные различия между нашими странами, поэтому мы постарались среди советов экспертов выбрать те, которые будут уместными в нашей стране.

"Кажется, вы уже давно работаете в этой компании, правильно? Что вам нравится в компании?"

К моменту собеседования вы уже узнали кое-что о компании, однако такой вопрос поможет выяснить чуть больше информации, в том числе и о внутренней культуре.

А кроме того, этот вопрос говорит о вашей заинтересованности в том, чтобы получить должность в компании.

В беседе вы можете вставить комментарии, которые раскроют ваши знания в сфере деятельности компании, и это может стать одним из самых удачных решений, которые позволят получить нужную вам должность.

"Я прочитал статью о новом проекте вашей компании, это очень интересно! Можете рассказать подробнее?"

Эксперты по трудоустройству говорят о том, что подобные вопросы демонстрируют то, что вы выполнили "домашнюю работу" и нашли информацию о компании. Кроме того, это продемонстрирует вашу заинтересованность.

Важно также и то, какое издание вы упомянете в беседе. Не стоит ссылаться на статью в "желтой прессе": вряд ли это понравится собеседнику.

Прочитайте уважаемые деловые издания.

"Я посмотрел ваш вебинар по теме... Это было очень познавательно! Именно над этим я работал на своей прошлой работе".

Если вы знаете заранее, с кем будет проходить собеседование, то можно найти их аккаунты в социальных сетях, узнать о них подробнее и использовать эту информацию во время собеседования.

Хорошей идеей будет начать беседу по теме, которая близка к вашей работе: так как вы сразу продемонстрируете себя как хороший специалист.

"Мне очень понравилась последняя запись в блоге вашей компании"

Эксперты по трудоустройству отмечают, что комплименты лучше делать такие, чтобы они касались компании, ее деятельности и достижений, а не лично собеседника.

Такие комплименты демонстрируют продуманность и глубокие познания в той области, в которой вы работаете и планируете работать в компании.

"Какая интересная картина!"

Если в кабинете висят картины или стоят другие предметы искусства, то, вероятно, прервать неловкое молчание вы можете, обратив на них внимание.

Кроме того, если вы демонстрируете интерес к искусству, то это говорят о вас как о многосторонне развитом человеке.

"Поздравляю с победой в конкурсе (получением награды)! Как вашей команде удалось этого добиться?"

Если вы отслеживаете новости, связанные с компанией, то, вероятно, сможете узнать о том, что компания получила некую награду или победила в конкурсе.

Искренние поздравления всегда производят приятное впечатление. Кроме того, таким образом вы продемонстрируете, что изучили всю доступную информацию о компании и заинтересованы работать в ней.