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За 5 минут до собеседования: как начать диалог
13:08 21.06.2017 |
Вы можете считать, что небольшая светская беседа до начала собеседования - это не очень-то и важно, а для кого-то этот опыт вообще окажется стрессовым.
Однако результаты исследования говорят о том, что такая беседа поможет сформировать благоприятное мнение о кандидате еще до начала собеседования, что поможет получить заветную должность.
Для тех, кто затрудняется начать беседу, мы составили список фраз, которые помогут. Этот список был составлен на основе консультаций с американскими экспертами по трудоустройству.
Несомненно, есть культурные различия между нашими странами, поэтому мы постарались среди советов экспертов выбрать те, которые будут уместными в нашей стране.
"Кажется, вы уже давно работаете в этой компании, правильно? Что вам нравится в компании?"
К моменту собеседования вы уже узнали кое-что о компании, однако такой вопрос поможет выяснить чуть больше информации, в том числе и о внутренней культуре.
А кроме того, этот вопрос говорит о вашей заинтересованности в том, чтобы получить должность в компании.
В беседе вы можете вставить комментарии, которые раскроют ваши знания в сфере деятельности компании, и это может стать одним из самых удачных решений, которые позволят получить нужную вам должность.
"Я прочитал статью о новом проекте вашей компании, это очень интересно! Можете рассказать подробнее?"
Эксперты по трудоустройству говорят о том, что подобные вопросы демонстрируют то, что вы выполнили "домашнюю работу" и нашли информацию о компании. Кроме того, это продемонстрирует вашу заинтересованность.
Важно также и то, какое издание вы упомянете в беседе. Не стоит ссылаться на статью в "желтой прессе": вряд ли это понравится собеседнику.
Прочитайте уважаемые деловые издания.
"Я посмотрел ваш вебинар по теме... Это было очень познавательно! Именно над этим я работал на своей прошлой работе".
Если вы знаете заранее, с кем будет проходить собеседование, то можно найти их аккаунты в социальных сетях, узнать о них подробнее и использовать эту информацию во время собеседования.
Хорошей идеей будет начать беседу по теме, которая близка к вашей работе: так как вы сразу продемонстрируете себя как хороший специалист.
"Мне очень понравилась последняя запись в блоге вашей компании"
Эксперты по трудоустройству отмечают, что комплименты лучше делать такие, чтобы они касались компании, ее деятельности и достижений, а не лично собеседника.
Такие комплименты демонстрируют продуманность и глубокие познания в той области, в которой вы работаете и планируете работать в компании.
"Какая интересная картина!"
Если в кабинете висят картины или стоят другие предметы искусства, то, вероятно, прервать неловкое молчание вы можете, обратив на них внимание.
Кроме того, если вы демонстрируете интерес к искусству, то это говорят о вас как о многосторонне развитом человеке.
"Поздравляю с победой в конкурсе (получением награды)! Как вашей команде удалось этого добиться?"
Если вы отслеживаете новости, связанные с компанией, то, вероятно, сможете узнать о том, что компания получила некую награду или победила в конкурсе.
Искренние поздравления всегда производят приятное впечатление. Кроме того, таким образом вы продемонстрируете, что изучили всю доступную информацию о компании и заинтересованы работать в ней.
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