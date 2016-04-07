Гонконгский миллиардер Ли Кашин уйдет на пенсию в 2018г в возрасте 90 лет - WSJ

В следующем году Ли Кашину исполнится 90 лет.
Официальные представители CK Hutchison подчеркнули, что бизнесмен время от времени обсуждает свой выход на заслуженный отдых и по-прежнему намерен передать руководство компанией своему старшему сыну Виктору, при этом сам он чувствует себя отлично и конкретной даты ухода на пенсию пока не назначил.
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|07.04.16
Ли Кашин, едва не умерший от туберкулеза в оккупированном Японией Гонконге, бросил школу ради работы и прокорма семьи. Сейчас он богатейший человек в Азии с состоянием в $30,8 млрд, чья империя охватывает все континенты.
Состояние Ли Кашина оценивается в $32,6 млрд, долгое время он был самым богатым человеком Азии, пока его не обогнал основатель и глава интернет-гиганта Alibaba Джек Ма.
Ли Кашин родился в 1928 году в китайской провинции Гуаньдун, в 1940 году его семья переехала в Гонконг, спасаясь от японского вторжения. Подростком он работал уборщиком на заводе, первые значительные средства он заработал, продавая пластиковые цветы. Затем он удачно инвестировал в недвижимость, а теперь его империя владеет, помимо недвижимости, компаниями в сфере ритейла, телекоммуникаций, энергетики и биотехнологий. Под началом Ли Кашина работают около 270 тыс. человек более чем в 50 странах мира.