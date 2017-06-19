14 признаков того, что вас выживают из коллектива

Офис часто бывает местом, где кипят настоящие страсти, совсем не относящиеся к рабочим процессам. Бывает так, что коллектив делится на части, а иногда коллеги пытаются выжить кого-то из сотрудников.

Все это создает токсичную атмосферу в коллективе и снижает эффективность работы команды.

Ниже приводим 16 признаков того, что вас пытаются выжить из коллектива.

Коллеги агрессивно конкурируют с вами

В целом конкуренция на работе - это не так уж и плохо. Но иногда за конкуренцией скрывается желание вытеснить кого-то из коллектива.

Обратите внимание на поведение такого человека с другими. Если коллега просто любит конкурировать, то он будет конкурировать со всеми.

Если же он стремится добиться именно вашего провала, то стоит задуматься.

Они вынуждают вас защищаться

Вы никогда особо не ругаетесь с коллегами, но почему-то так получается, что вы вынуждены защищаться в общении с ними.

Если кто-то заставляет вас чувствовать себя так, как будто вы на суде, это не очень хороший признак.

Возможно, они пытаются подловить вас на чем-то.

Вы не одиноки

Те, кто пытается выживать людей из коллектива, как правило, не ограничиваются одной жертвой.

Если вы слышали о том, что кто-то из коллег уже выживал кого-то раньше, то, вероятно, лучше держаться от него подальше.

Не обманывайте себя тем, что станете исключением.

Они много сплетничают

Каждый из нас хоть раз в своей жизни сплетничал. Иногда это единственный способ узнать о том, что происходит на работе.

Однако не очень хорошо, когда коллеги постоянно делятся неприятными сплетнями о ком-то.

Если они постоянно сплетничают о ком-то при вас, то кто может гарантировать, что они не сплетничают о вас в ваше отсутствие?

Они пытаются вас отвлечь

Если ваши коллеги постоянно вас отвлекают от работы, то они могут быть просто лентяями, которые не любят работать.

Однако если вы чувствуете, что кто-то намеренно отвлекает вас от работы и подрывает вашу эффективность, то это уже проблема.

Они вас игнорируют

Иногда люди забывают, такое случается со всеми.

Но вам стоит обеспокоиться, если один из коллег постоянно забывает только о вас.

Например, вас забыли пригласить на собрание по проекту. Вас забыли включить в важную рассылку.

Забыли передать вам важное сообщение от начальника.

Конечно, это может быть просто суперзабывчивый человек, но, скорее всего, этот человек активно старается выжить вас из коллектива.

Они распространяют о вас слухи

Сплетни и слухи на работе могут быть забавными, до тех пор пока они не касаются лично вас.

Если слишком много слухов о вас идет от конкретного человека в офисе, то не сомневайтесь - он хочет вас выжить.

Они приписывают себе ваши заслуги

Это основной признак. Если ваш коллега "крадет" ваш проект или идею, то вы должны четко этому препятствовать, возможно, даже привлечь начальство.

Они превышают свои полномочия

Если ваши коллеги ведут себя так, словно они являются вашим начальством, если они требуют, чтобы вы отчитывались перед ними, а не перед реальным начальником, то это плохой знак.

Они подавляют вас в неофициальном общении

Это очень сложно определить, потому что каждый из нас хочет верить в лучшее в людях. Да и зачастую люди говорят что-то, не подумав.

Однако, если вы чувствуете, что становитесь постоянной жертвой чьих-то грубых комментариев, если про вас говорят с неприязнью, стоит задуматься о том, какие мотивы движут человеком.

Окружающие относятся к вам странно

Вы не сделали ничего плохого, по крайней мере вам кажется, что вы не сделали ничего плохого, но все почему-то общаются с вами странно.

Вы можете предположить, в чем дело?

Возможно, коллега, который хочет вас выжить, уже повлиял и на них.

Они насаждают свои мысли

Если ваш коллега регулярно предупреждает вас о том, что у босса плохое настроение, если он регулярно рассказывает плохие истории о работе, то, возможно, он пытается оказывать на вас моральное давление.

Раньше их самих выживали из коллектива

Очень часто те люди, которые сами становились жертвами, в итоге приходят к тому, чтобы выживать других.

Этот порочный круг серьезно подрывает моральный дух коллектива.

У вас плохое чувство

Очень часто, когда речь идет о выживании из коллектива, стоит прислушиваться к своему внутреннему голосу.

Это сложно описать словами, но когда вы чувствуете враждебность со стороны коллеги, то стоит прислушаться к себе и относиться к нему или к ней с осторожностью.